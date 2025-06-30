Огляд ігрового монітора 2E G3024B

2E G3024B — не топова модель і не стильний флагман, а робочий інструмент із конкретною метою: дати геймеру швидку матрицю, нормальну контрастність і вигнуту панель. Без всього зайвого, просто 200 Гц і 2560×1080. Звучить просто? Так. А чи цього вистачить, щоб тримати марку серед бюджетних моніторів — дізнаємось далі у нашому редакційному огляді.

Ігровий монітор 2E G3024B 7 899 грн. Плюси: вигнута 30-дюймова VA-матриця 21:9 з роздільною здатністю 2560×1080; висока частота оновлення 200 Гц; хороша контрастність 3000:1; швидкий час відгуку 1 мс; мінімалістичний дизайн; підтримка AMD FreeSync. Купити в Elmir Мінуси: не найкращі кути огляду з тьмяніючими кольорами; низька яскравість 250 ніт; помітна зернистість зображення з близької відстані; відсутність USB-хаба; обмежене ергономічне регулювання. Купити в Elmir 7.4 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики 2E G3024B

Діагональ 30 дюймів Тип панелі VA (CURVED R1500) Кут огляду 178 ° / 178 ° Роздільна здатність 2560×1080 (UW-FHD) Яскравість 250 ніт Контрастність 3000:1 Глибина кольору 8 біт Час відгуку 1 мс Частота оновлення 200 Гц Підтримка HDR Відсутня Аудіороз’єм 3,5 мм Jack DisplayPort 2 x DP 1.4 HDMI 2 x HDMI 2.0 VESA 75х75 мм Інше AMD FreeSync; Flicker-Free; PBP (Picture by Picture); Low Blue Light Блок живлення Зовнішній Енергоспоживання 48 Вт

0,5 Вт у режимі очікування (standby) Розміри 400 х 790 х 170 мм Вага (з підставкою) 5.2 кг Гарантія 1 рік

Комплектація та паковання 2E G3024B

Паковання монітора 2E G3024B оформлене в стриманому, але доволі агресивному стилі. Чорний фон із контрастними жовтими акцентами одразу натякає на ігрове призначення пристрою.

На фронтальній стороні — зображення дисплея з умовним sci-fi сюжетом та блок із піктограмами основних характеристик: 30”, 200 Гц, R1500, VA-матриця, Adaptive-Sync, WFHD.

Інформації рівно стільки, скільки потрібно для швидкого ознайомлення на полиці магазину. Ніяких дизайнерських надмірностей — упаковка працює як функціональний носій технічного меседжу, що й відповідає позиціонуванню моделі в доступному сегменті.

Усередині все на своїх місцях. Пінопластова форма щільно утримує елементи — екран, підставку, ніжку, блок живлення та кабелі. Дисплей додатково загорнутий у плівку, блок живлення — в окремому пакеті. Комплектація стандартна, але практична.

У коробці користувач знайде:

монітор;

V-подбіну ніжку-підставку та вертикальну стійку;

круглу монтажну платформу;

два набори гвинтів та чотири монтажні шестигранні втулки;

зовнішній блок живлення з окремим кабелем живлення;

кабель DisplayPort (HDMI-кабелю немає — це варто врахувати власникам консолей);

інструкцію користувача (включно з українською мовою);

мікрофіша з енергоспоживанням і сертифікаційною інформацією.

Блок живлення винесений за межі корпуса, що позитивно впливає на тепловий режим — сам монітор менше нагрівається в роботі. Довжини кабелів цілком достатньо для стандартного настільного розміщення, а збірка і монтаж не вимагає додаткових інстурментів, крім викрутки: всі необхідні гвинти є в комплекті, частина з них — резервні.

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Підставка — металева, з чорною матовою обробкою. Виглядає стримано, без дизайнерських витребеньок, але створює враження надійної конструкції.

Є підтримка кріплення VESA 75×75 мм, що дозволяє використовувати зовнішній кронштейн або настінне встановлення.

Дизайн та ергономіка 2E G3024B

2E G3024B не намагається виглядати геймерським флагманом — і це йому йде на користь. Мінімалістичний корпус з матового чорного пластику, візуально тонкі рамки з трьох боків — усе виглядає стримано, без яскравих акцентів чи агресивного декору.

Вигнута форма (1500R) забезпечує комфортне охоплення поглядом, особливо при роботі або грі на відстані витягнутої руки. Пропорції 21:9 підкреслюють кінематографічний формат — відео без чорних смуг, ігор — більше простору в бокових областях.

Регулювання — тільки нахил екрану (20°/5°), без повороту або зміни висоти. Якщо для когось це критично — є опція кріплення на VESA. Стійкість конструкції достатня, люфтів немає.

Усі порти на моніторі 2E G3024B згруповано в окремому блоці на задній панелі, з горизонтальним розміщенням.

Центральне розташування ніжки трохи заважає доступу до розʼємів, особливо коли монітор вже встановлений, але з цим можна змиритися. Вбудованих колонок або USB-хаба немає, але для цього класу — це норма.

Керування меню здійснюється через п’ятипозиційний джойстик на задній панелі. Цей же елемент виконує роль кнопки живлення. Однак у користуванні спостерігаються хибні ввімкнення.

На задній панелі 2E G3024B виробник додав декоративну червону LED-підсвітку у формі двох вигнутих ліній, що симетрично розходяться від центрального вузла кріплення. Виглядає яскраво і візуально освіжає загальний вигляд монітора — особливо у темному приміщенні або під час нічного геймінгу.

Втім, варто врахувати:

підсвітка не має RGB-контролера — вона не змінює кольори;

режим світіння один — насичене червоне світло, що світиться постійно при ввімкненому живленні;

жодної інтеграції з ігровим ПЗ чи синхронізації з системою немає.

Тобто маємо справу з суто декоративним рішенням — воно додає «геймерського» настрою, але не має функціонального сенсу.

Вага невелика — трохи більше 5 кг. Це дозволяє розмістити його навіть на легких офісних столах. Завдяки невеликим габаритам по висоті, дисплей виглядає акуратно навіть у багатомоніторних конфігураціях.

Загалом, візуальна подача та ергономіка монітора відповідають його позиціонуванню. Це недорогий, але збалансований варіант, який пасує і для геймерського сетапу, і для офісної роботи без візуального навантаження.

Інтерфейси 2E G3024B

Монітор 2E G3024B оснащено базовим набором портів, який охоплює найнеобхідніше для повсякденного використання. Основними відеовходами є два DisplayPort 1.4 і два HDMI 2.0. Це стандартний комплект, якого достатньо для підключення ПК, ігрової консолі або ноутбука.

DisplayPort забезпечує можливість виведення сигналу з роздільною здатністю 2560×1080 при 200 Гц, тобто повне розкриття потенціалу матриці. HDMI-роз’єми підтримують цю ж роздільну здатність, але частота обмежена 120 Гц. Для більшості користувачів цього вистачить, однак для максимальної продуктивності варто підключатись через DisplayPort.

Аудіовихід у вигляді 3,5-мм роз’єму для навушників також присутній. Він зручний у випадках, коли відеосигнал передається з вбудованим звуком через HDMI або DP, а навушники потрібно підключити безпосередньо до монітора. Якість звуку на виході — базова, без підсилення або аудіофільських деталей.

USB-хаба монітор не має, що не дивно для моделі бюджетного класу. Для користувачів, які не потребують периферійних розгалужувачів, це не буде недоліком. Втім, якщо USB-порти важливі, доведеться використовувати сторонній хаб або док-станцію.

Живлення подається через окремий круглий роз’єм для адаптера змінного струму. Вхід для блока живлення розміщений поруч із відеоінтерфейсами. Кабелі щільно тримаються в гніздах, проблем із контактами не зафіксовано.

Загалом набір інтерфейсів повністю відповідає статусу моделі: DisplayPort для геймерських цілей, HDMI для сумісності та аудіовихід як бонус. Жодних надмірностей, але все потрібне на місці.

Дисплей 2E G3024B

30-дюймова VA-матриця з роздільною здатністю 2560×1080 і частотою 200 Гц — головна перевага цього монітора. Вона має непогану контрастність, насичені кольори й швидкий відгук, які цінують геймери.

Контрастність на рівні 3000:1 забезпечує досить правдивий чорний, що особливо помітно в темних ігрових сценах. Це сильна сторона VA-матриць порівняно з IPS, яка компенсує нижчу яскравість і трохи менший кут огляду.

Яскравість становить 250 кд/м² — типове значення для недорогих моделей. У темному або офісному приміщенні цього вистачає, але під прямим сонячним світлом зображення виглядатиме блякло.

Співвідношення сторін 21:9 дозволяє бачити більше в іграх — особливо це помітно в шутерах, симуляторах або стратегіях. У фільмах зображення майже не обрізається, а панорамний вигляд створює ефект присутності. Для офісної роботи дисплей також зручний — два вікна поруч розміщуються без масштабування.

Кольорова гама покриває стандартний простір sRGB приблизно на 100%. Це не професійний рівень для обробки фото, але цілком адекватний для повсякденного використання. Відтінки виглядають живими, без надмірної перенасиченості.

Підсвітка рівномірна, хоч і з незначними витоками світла по краях — типовий недолік VA. В очі не впадає й не заважає в реальному використанні.

Завдяки частоті оновлення 200 Гц картинка плавна навіть у швидких сценах. Це особливо відчутно в кіберспортивних шутерах, де кожен кадр важливий. Після переходу з 60 або 75 Гц різниця буде разюча.

Час відгуку становить 1 мс, що зменшує шлейфи та розмиття. У режимах Overdrive є декілька налаштувань — від стандартного до агресивного, але без надмірного пересвітлення або артефактів. Найкращий баланс — середній рівень овердрайву.

Меню користувача 2E G3024B

Меню керування монітором 2E G3024B структуровано логічно та поділено на п’ять ключових категорій: базові пресети зображення, профілі кольору, ігрові опції (включно з регулюванням OverDrive), налаштування звуку (по суті — лише контроль гучності через 3.5 мм вихід) та загальні параметри системи.

Серед готових режимів — типові для ігрового сегмента: FPS, RTS/RPG, MOBA, а також режими для фільмів і читання. Вони несуттєво змінюють баланс яскравості, контрастності та кольорової температури, але глобально не позбавляють потреби у ручному калібруванні.

Добре, що є можливість зберігати власні налаштування — це значно пришвидшує повторне налаштування після скидання або перемикання джерела.

Також передбачено фільтр синього світла — Low Blue Light. Його робота помітна, але не агресивна: зображення стає трохи м’якшим, без відчуття жовтого фільтра. Для вечірніх сесій — цілком годиться, особливо якщо ви схильні до втоми очей.

Чутливість матриці можна тонко налаштувати через п’ять рівнів OverDrive. Є стандартні варіанти: вимкнений, три проміжні, і UltraSpeed. На максимальному рівні часом проскакують артефакти (зокрема, ghosting за об’єктами), тому рекомендуємо середній режим як універсальне рішення для більшості ігор.

Приємний бонус — виведення актуальної частоти оновлення на екран. Ця функція не критична, але дозволяє контролювати, чи працює монітор на заявлених 200 Гц без зайвих кліків.

Меню працює швидко, без зависань чи затримок при перемиканні.

Енергоспоживання 2E G3024B

Монітор 2E G3024B споживає помірну кількість енергії, що очікувано для моделі з VA-матрицею і зовнішнім блоком живлення. Типове енергоспоживання становить близько 48 Вт під час роботи. У реальних умовах цей показник може коливатися залежно від яскравості екрана, активності FreeSync та вибраного профілю.

У простої енергоспоживання зменшується до 0,5 Вт. Це стандартне значення, яке відповідає вимогам енергоефективності стандарту Energy Star. Монітор автоматично переходить у «сплячий» режим після тривалого простою, якщо відповідна опція активована в налаштуваннях ПК.

Зовнішній адаптер живлення не сильно нагрівається навіть під навантаженням.

У максимальному режимі яскравості (250 кд/м²) споживання трохи зростає, але не перевищує номінал. У режимі зниженої яскравості — наприклад, для нічної роботи — монітор споживає близько 24–28 Вт.

За відсутності HDR, високої яскравості та LED-підсвітки з підвищеною потужністю, споживання електроенергії загалом залишається стабільним і прогнозованим.

Досвід використання 2E G3024B

Після кількох тижнів активного використання монітор справляє позитивне враження як пристрій для геймінгу, мультимедіа та базових робочих задач. Найсильніша його сторона — плавність зображення завдяки частоті оновлення 200 Гц.

У динамічних іграх на кшталт Counter-Strike 2, Apex Legends чи Overwatch монітор демонструє хорошу швидкість відгуку. Візуальні шлейфи мінімальні, рух об’єктів чіткий.

У шутерах або стратегіях, де важливі контраст і деталізація в темних сценах, VA-матриця виявляє свої сильні сторони. Чорний — дійсно чорний, а не темно-сірий, як у багатьох IPS. Глибина зображення додає ефекту занурення, особливо на вигнутому екрані.

Хоча ультраширокий формат і дає перевагу в перегляді широкоформатного контенту без смуг, для стандартного 16:9 відео на 21:9 моніторі чорні смуги збоку залишаються неминучими. Відтворення плавне, кольори приємні, картинка сприймається натурально.

Для роботи з документами, електронними таблицями або вебсайтами монітор дає змогу розмістити більше контенту в ширину. Це особливо корисно для тих, хто не використовує кілька моніторів.

У нічному режимі зменшення яскравості й активація Low Blue Light значно підвищують комфорт.

Під час тривалого використання жодних нагрівань, збоїв чи миготінь не спостерігається. Монітор стабільно працює в парі як із NVIDIA, так і з AMD. FreeSync функціонує коректно.

З недоліків 2E G3024B — низька яскравість ускладнює роботу в дуже світлих приміщеннях або біля вікна. Крім того, через роздільну здатність 2560×1080 на 30 дюймах з близької відстані зображення виглядає трохи зернистим. Ергономіка обмежена — є лише нахил вперед і назад, але відсутнє регулювання висоти та поворот екрану вбік.

Монітор не ідеальний, але дуже збалансований — особливо якщо зважати на ціну та можливості. Але особисто мені більше до вподоби модель 2E Gaming G3424B.

Ціна та конкуренти

2E G3024B — одна з найдоступніших моделей у своєму класі. 30-дюймовий вигнутий дисплей із частотою 200 Гц, роздільною здатністю 2560×1080 і співвідношенням сторін 21:9 за ціною від 7 899 грн виглядає як компромісне рішення для геймерів, які хочуть широку робочу площину і плавний геймплей без значних фінансових витрат.

LG UltraWide 29WQ600 пропонує ту саму роздільну здатність і формат 21:9, що і 2E G3024B, але з IPS-матрицею та частотою оновлення лише 75 Гц. Вона більш орієнтована на офісне використання і перегляд мультимедіа. Зате має USB-C, HDR10 і краще охоплення кольору. Вартість стартує від 9 660 грн.

Gigabyte M27Q — з меншим екраном (27″), більшою роздільною здатністю (2560×1440) та частотою 170 Гц. Відсутність вигину та формат 16:9 роблять його кращим для кіберспортивних дисциплін, але менш ефектним для перегляду фільмів чи сінглплеєрних ігор.

Gigabyte GS32Q — 32-дюймова IPS-модель з QHD і частотою 170 Гц. Пропонує хороший баланс між розміром і якістю, але без підтримки формату 21:9. Вартість стартує з позначки 10 741 грн, що ставить її вище 2E G3024B, при цьому не надаючи ультраширокого зображення.

MSI Optix G32C4X — вигнута VA-модель на 31,5 дюйма з Full HD і частотою 250 Гц. Хоча вона підтримує основні геймерські функції, щільність пікселів значно нижча, ніж у 2E, що відчувається на великій діагоналі. Ціновий діапазон (від 8 950 гривень) робить цю модель менш вигідною з погляду співвідношення ціна/можливості.

Acer Nitro ED320QX2biipx — ще одна 31,5-дюймова VA-модель із частотою 240 Гц і Full HD. Має схожі обмеження з попередньою, хоча знову ж таки, формат 16:9 і невисока щільність зображення не дозволяють їй змагатися з 2E у зручності для багатовіконної роботи.

У підсумку, 2E G3024B виглядає найбільш збалансованим варіантом серед усіх доступних рішень. Конкуренти або дорожчі, або мають гірші параметри з погляду геймерських сценаріїв.

7.4 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 7 Немає фірмової утиліти, лише OSD, але працює стабільно. Меню користувача — просте, логічне, з базовими функціями. Яскравість, HDR 6 Лише 250 кд/м², HDR відсутній. Кольори, кути огляду 7 Хороша контрастність VA, але кути огляду не ідеальні. Частота, затримки 8.5 200 Гц і помітно швидка реакція як для бюджетного сегменту. Інтерфейси, ене-вність 7 DisplayPort і HDMI є, живлення зовнішнє, але без USB-хабів і USB-C. Ціна 9 Конкурентна: 30'', 200 Гц та 21:9 за <8000 грн — гарна пропозиція.