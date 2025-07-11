Огляд ігрової гарнітури Razer KAIRA: як вона звучить і працює на практиці

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Компанія Razer має класичні ігрові навушники, що випускаються останні років п’ять і не збираються зупинятися. Вони вже давно стали класикою серед консольних геймерів, але мало відомі в Україні. Я кажу про Razer KAIRA, що є у версіях для Xbox та PlayStation та ПК. Звісно, це не ідеальна модель, але вона точно заслуговує більше уваги, ніж зараз має.

Razer KAIRA Від 3825 грн. Плюси: аскетичний дизайн без RGB-підсвічування; відносно легкий та гнучкий корпус; якісні матеріали та ергономіка; об’ємне звучання з перевагою басів та середини; гарний мікрофон; достойний час автономної роботи; швидке підключення до консолі у версії для Xbox Купити в EKatalog Мінуси: найменше підходять для музики; комусь не сподобається ціна; мінімальний комплект постачання; у версії для Xbox треба окремо докупати донгл для ПК і немає фірмового ПЗ Купити в EKatalog 7.4 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Razer KAIRA

Тип підключення Бездротовий Конструкція Закрита Матеріали корпусу Пластик Діаметр динаміка 50 мм Імпеданс 32 Ом Частотний діапазон 20 – 20 000 Гц Чутливість навушників 108 дБ Частотний діапазон мікрофона 100 – 10000 Гц Підключення Bluetooth Інтерфейс USB Type-C Час автономної роботи До 15 годин Габарити 201×184×81 мм Вага 290 грамів

Паковання та комплектація

Razer KAIRA постачаються у коробці у фірмових чорно-зелених кольорах бренду з малюнком самої гарнітури. Всередині знаходяться самі навушники, кабель USB-C в нейлоновому плетінні з ковпачками, наліпки та документація.

Дизайн та ергономіка Razer KAIRA

Razer KAIRA має повністю пластиковий матовий корпус, аскетичний дизайн без підсвічування, незнімний мікрофон та овальні чашки. Маємо класичні повнорозмірні навушники закритого типу. Вага моделі складає 321 грам.

Звичайно, це не мало, але водночас гарнітура не відчувається на голові великою чи важкою. Ба більше, в навушниках часто грав мій восьмирічний син і навіть йому не було ні важко, ні дискомфортно від довгих ігрових сесій.

На зовнішній частині оголів’я бачимо вигравіюваний надпис RAZER.

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На внутрішній є втоплена в оголів’я м’яка частина з тканини, що дихає. Всередині – піна з ефектом пам’яті.

Овальні чашки висувні та поворотні.

На їх зовнішній частині, по середині, знаходиться логотип бренду зі зміями. Елементи керування навушниками розділили між двома чашками.

На лівій розмістили мікрофон, порт USB-C для заряджання, кнопку вимкнення/увімкнення, колесо гучності та кнопку вимкнення/увімкнення мікрофона.

На правій бачимо кнопку швидкого під’єднання до консолі Xbox та регулятор гучності чату/гри.

Амбушури в Razer KAIRA знімні з тканини, а під ними така піна з ефектом пам’яті, як і в оголів’ї.

Ігрові навушники хоч і не належать до топового сегмента, що видно за ціною та повністю пластиковому корпусу, але все ж зроблені якісно та з гарних матеріалів. Оголів’я сильно гнеться без жодних негативних наслідків, проте поворотні механізми чашок вже трохи розхлябалися, тому в майбутньому можливо, що це стане помітно ще більше.

Razer KAIRA сидять на голові зручно, а знаходитися в них довгий час комфортно. Універсальна повнорозмірна конструкція дозволяє носити їх не тільки дорослим, а й дітям та підліткам. Також вони не будуть сильно давити на голову, якщо вона, як в мене немаленька. Навушники мають непогане пасивне шумозаглушення, але водночас вони не сильно тиснуть на голову.

Амбушури з тканини, на мою думку, найкраще рішення в будь-якій моделі. Бо влітку в них суттєво менше пітніють вуха, а на шумозаглушення це не сильно впливає.

В нас на огляді опинилася біла версія навушників з чорними елементами, а ще є чорна версія із зеленими елементами.

Особливості, звук і мікрофон Razer KAIRA

Razer KAIRA отримали 50-міліметрові динамічні випромінювачі Razer TriForce з титановим покриттям діафрагми та неодимовими магнітами. Діапазон відтворення звуку від 20 Гц до 20 кГц. Імпеданс 32 Ом, а чутливість навушників 108 дБ. Частотний діапазон мікрофона складає 100 – 10000 Гц.

Ігрова гарнітура має яскраво виражені насичені баси та потужну середину. Я б назвав це найкласичнішим звучанням ігрової гарнітури і під цим я взагалі не маю на увазі щось негативне. Навпаки. Водночас високі частоти теж на місці, але їх менше всього. Навушники отримали гарну деталізацію звучання та позиціювання противника в шутерах.

Це чудовий варіант для ігор та геймерів, також вони без проблем підійдуть для перегляду мультимедіа, а от для музики я б їх не рекомендував. Правда, це стосується більшості інших ігрових гарнітур і ця не виключення.

Аудіофілам однозначно не сподобаються оті самі посилені баси та викручена середина, що при прослуховуванні музики спотворює треки. Правда, це може бути підхожим варіантом для певних жанрів, де вся увага йде якраз на баси. Тому назвати цю модель універсальною і для всього не можна.

Мікрофон у моделі гарний, а головне односпрямований, а це значить, що оточення майже не чутно. Він трохи тихий, але майже не спотворює голос, передає його чисто та без надмірних шумів. Здається, що голос також проходить певний шумопоглинальний фільтр при цьому на нього накладається якийсь ефект, що точно йде йому на користь.

Але точно шкода, що мікрофон не знімний і це для когось буде справедливим мінусом. Але добре, що штанга не надто довга, гнучка, а на самому мікрофоні маємо поролоновий поп-фільтр.

Підключення, ПЗ та керування

Razer KAIRA для Xbox підключається бездротовим способом до Xbox One, Xbox Series S/X та ПК. Правда, для останнього варіанту треба купляти окремий USB-донгл. Навушники швидко підключаються до консолі, але не працюють ні зі смартфонами, ні з іншими пристроями.

Перше підключення відбувається за лічені секунди. Достатньо затиснути відповідну кнопку на правій чашці, а потім на консолі натиснути таку саму. Далі вже достатньо просто увімкнути навушники при працюючому Xbox і вони автоматично підключаються. Відповідно до цього ніякого окремого ПЗ в цьому випадку немає. Ну, окрім базового застосунку в консолі Microsoft для налаштування профілів.

Версія Razer KAIRA для PlayStation має більше можливостей. В цих навушниках є класичний Bluetooth, тому їх можна підключати до ПК, смартфонів чи планшетів без будь-яких обмежень, а ще в комплекті є спеціальний ресивер для під’єднання до консолі. Також ця версія навушників працює із застосунком для смартфонів Razer Audio.

Як бачите, Razer KAIRA для Xbox керується виключно кнопками на своєму корпусі і відбувається це легко та зручно. Усі вони різні за формою та варіантами натискання, тому після перших тестів вже не плутаєшся. Окремо відзначу колесо, що відповідає за гучність голосів ваших друзів в групі чи в чаті та гри. Це дуже крута функція, яку треба мати усім без виключення ігровим навушникам.

Автономна робота Razer KAIRA

Я ніде не знайшов інформацію про ємність батареїцієї гарнітури. Заявлений час автономної роботи складає до 30 годин. Тестування показало, що це відповідає дійсності, а якщо тримати гучність здебільшого нижче 50%, то логічно можна витягнути й більше. Таке в мене було, коли я тестував навушники на прослуховування музики і здебільшого слухав її фоном на низькій гучності.

Звісно, на гучності 80% та більше навушники сядуть швидше, ніж за 30 годин, бо зазвичай заявлений час автономної роботи вираховується при гучності в 50%. Але гарнітура достатньо гучна, тому 80% для мене часто було занадто, особливо в шутерах та екшенах.

Досвід користування

Razer KAIRA справляються приємне враження під час використання. Комусь точно не сподобається, що вони повністю пластикові без металевої основи, але це часта ситуація в сегменті. Мені до вподоби їх простий дизайн без RGB-підсвічування, але водночас виробник показує, що це ігрова модель через свої логотипи та незнімний мікрофон. А ось це якраз комусь не зайде.

Ігрова гарнітура має яскраве насичене звучання, що дуже круто відчувається в іграх. Позиціювання супротивників, постріли, вибухи, шум двигуна, фонова музика – усе це звучить об’ємно, з басами та як треба саме в іграх.

Для кіно та серіалів навушники теж підходять, але як я казав вище, я б не рекомендував слухати в них музику, особливо якщо ви ставитеся до цього дуже відповідально. Це чисто навушники для ігор і вони не намагаються бути універсальною моделлю для усього.

Також мені сподобався як передає голос мікрофон. Звісно, цього буде мало для стримів, але якщо ви тільки починаєте, то можна. Також якості передачі голосу більше ніж достатньо, щоб спілкуватися з іншими гравцями з команди.

Згадаю й додаткову крутилку, що налаштовує гучність голосу в грі. Це крута штука, якщо ви часто граєте в мультіплеєрні або кооперативні ігри і вам треба швидко налаштувати окремо гучність гри та голосів ваших друзів в команді.

Звісно, все це часто можна робити в меню гри, але набагато простіше зробити це швидко на навушниках, тим паче що ситуація може часто змінюватися, в когось гучніший мікрофон, в іншого тихіший, десь треба, щоб гра була чутна краще тощо.

В Razer KAIRA можна сидіти годинами і це взагалі не створює дискомфорт. Вони вже з коробки не сильно тиснуть на голову, а амбушури з тканини дають «дихати» вухам. Вага теж відносно нормальна, як і розмір. Тому я в них грав годинами та працював цілий робочий день, вуха не боліли, голова теж.

Звісно, звуки оточення не відсікаються повністю в такому випадку, та й амбушури не з екошкіри, але цього точно вистачає, якщо ви не сидите десь на вулиці чи в місці, це прям багато людей. Для домашнього використання з деякими базовими речами на фоні вони легко справляються.

В користувачів однозначно будуть питання до обмеженого підключення саме версії для Xbox, але, на мою думку, з цим все нормально. Бо якщо людина купляє собі навушники під гру на консолі і бачить, що вона може, а що ні, то це її вибір, їй так треба. Якщо потрібне підключення до ПК, смартфона, або PS5 є інша версія. Тому загалом Razer KAIRA покриває усі наявні варіанти підключення, просто для цього треба обрати версію потрібну саме вам.

Ціна та конкуренти

Razer KAIRA продається за ціною від 3825 гривень. Це точно не бюджетний сегмент, але й не топовий, проте в деяких можуть виникнути питання до ціни. Маємо середню категорію, хоча для виробника це прості навушники «початкового» сегменту. В цій та суміжних категоріях у гарнітури дуже багато відомих конкурентів, на які варто звернути увагу.

Є Razer BARRACUDA X з цінником від 3750 гривень, це якщо ви хочете щось від цього бренду, але суттєво універсальніше та зі знімним мікрофоном. Також є SteelSeries Arctis 1 Wireless (ціна від 3999 гривень), Hator Hypergang 3 USB (ціна від 2450 гривень), Hator Phoenix 2 Wireless з цінником від 3620 гривень та Hator Hyperpunk 3 Wireless (ціна від 2389 гривень). Зверніть увагу й на Logitech G435 (ціна від 1820 гривень), Lenovo Legion H600 (ціна від 3400 гривень), а якщо треба щось більш-менш стильне, але доступне, то є суттєво доступніші A4Tech Bloody GR280 (ціна від 1387 гривень).

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7.4 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8 Мінімалістичний дизайн з натяком на ігровий сегмент. Комусь не сподобається, що мікрофон не знімний. Якість збирання, матеріали 7 Гарний матовий пластик та конструкція, але поворотні механізми чашок трохи розхиталися. Ціна 7 Комусь цінник точно буде зависокий. Якість звучання 8 Як для ігрової гарнітури маємо об’ємний насичений звук, де превалюють низькі та середні частоти. Гарне позиціювання. Комплектація 7 Мінімальний комплект постачання.