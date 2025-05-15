Огляд ноутбука Acer Nitro 14 (AN14-41-R6): NVIDIA RTX 4060 проти компромісів

Багато років користувачі хочуть обʼєднати дві ідеї: портативність та продуктивність. Зазвичай, для цього необхідно купувати стаціонарний ПК та легкий ноутбук. Деякі виробники намагаються обʼєднати ці ідеї в одне ціле, але завжди існують компроміси. Сьогодні на огляді ноутбук від бренду Acer, який досить успішно справляється з цим — Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) з процесором AMD Ryzen 7 8845HS та NVIDIA Geforce RTX 4060 (TGP 110 Вт).

Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) 69999 грн. Плюси: стильний дизайн з невеличким вкрапленням ігрової направленості; 2K дисплей з частотою 120 Гц; потужний процесор; дискретна відеокарта з TGP 110 Вт; ефективна система охолодження. Купити в Elmir Мінуси: посередній звук; розпаяна оперативна памʼять; шум при максимальній продуктивності; посередня автономність. Купити в Elmir 8.5 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Acer Nitro 14 (AN14-41-R6)

Екран 14.5″, WQXGA (2560×1600), IPS, 100% sRGB, 72% DCI-P3,120 Гц, матовий, NVIDIA G-SYNC Процесор AMD Ryzen 7 8845HS (8 ядер / 16 потоків, 3.8 / 5.1 ГГц, 8 МБ L2 / 16 МБ L3) Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5x-6400 (розпаяна) Накопичувач 1 ТБ SSD M.2 2280, PCIe 4.0 Відеокарта AMD Radeon 780M, NVIDIA Geforce RTX 4060 8 GB (TGP 110 Вт) Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6E, 802.11ax, BT5.3 Провідні інтерфейси 2x USB-A (USB 3.2 Gen 2)

1x USB-C (USB 3.2 Gen 2)

1x USB-C (USB 4)

1x HDMI® 2.1, до 4K/60 Гц

1 x 3.5 мм комбінований аудіороз’єм

1x microSD Блок живлення 230 Вт Акумулятор 73 Вт*год, 4-елементи Вага 2.02 кг Розміри 324.12 x 255.9 x 22.84 мм

Комплектація та пакування

Тестовий Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) постачається у стильній чорній коробці з відповідними логотипами бренду. Всередині вона розділена на дві частини, де в більшій знайдемо героя огляду у тканевому чохлі, а в іншій — великий блок живлення на цілих 230 Вт та силовий кабель. Загальна довжина кабелів становить понад 3,5 метри, цього повинно вистачити у більшості ситуацій для підключення до розетки.

Дизайн, ергономіка та матеріали

Acer позиціонує серію Nitro як доступні ігрові ноутбуки, якщо користувачі з якихось причин не можуть вибрати старші та потужніші лінійки Predator. Екстерʼєр Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) виглядає стильно. Скошені кути, матовий чорний колір з вкрапленням помаранчевого не перетворюють ноутбук у повністю ігровий чи «плаский» стиль для бізнесу. Ігрову направленість видає хіба що додаткова задня частина за дисплеєм, яка являє собою додаткові «шахти» для відводу гарячого повітря з середини пристрою, що покращує циркуляцію та охолодження внутрішніх компонентів.

На задній панелі монітора знаходиться логотип Nitro, який зовсім трохи переливається проти світла. Знайти його також можливо під дисплеєм ноутбука над клавіатурним блоком. На тиловій частині знаходяться симетричні отвори (два вентилятори всередині корпусу) взяття повітря для подальшого відводу вже гарячих потоків у інші сторони. А саме по боках, ззаду корпусу та над клавіатурним блоком. Маркетингова назва системи охолодження — Vortex Flow. Про користь такої системи поговоримо у відповідному розділі.

Завдяки строгому дизайну, ноутбук виглядає монолітно, хоча і зроблений із пластику. До верхньої дисплейної частини загалом претензій не маю: нічого не скрипить, «тест на MacBook» проходить. Але виникають питання до якості тачпада, який у верхній частині трішки прогинається.

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Оскільки забір повітря відбувається знизу корпусу, необхідно бути дуже обережним при користуванні у ліжку або на тканевій поверхні. Забігаючи наперед скажу, що ноутбук вимикає кулери навіть в режимі Турбо, якщо на систему немає навантаження або навантаження досить слабке. Для ігор взагалі краще мати підставку, яка підійматиме Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) над поверхнею столу для кращого забору повітря.

Знизу розташована інформація про ноутбук, голограма Windows, два динаміки, гумові ніжки та отвори через які повітря затягується у систему охолодження. Вона складається з двох вентиляторів, тому потрібно бути обережними, щоб не закрити обидва отвори.

Максимальний кут відкриття – 130 градусів. Цього повинно бути достатньо для більшості випадків. Дисплей не сенсорний тому натискати та мати більший кут відкриття не потрібно.

Розміри ноутбука складають 324,12 х 255,9 х 22,84 мм. Вага лептопа становить 2,02 кг. Звісно, Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) буде більший за своїх бізнес колег, оскільки потрібне краще й важче охолодження для внутрішніх потужних компонентів у цьому класі пристроїв. Проблем з транспортуванням виникнути не повинно. Тільки не забудьте блок живлення, він немаленький та досить важкий.

Провідні та безпровідні інтерфейси

На лівій грані корпусу Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) розташовані: круглий штекер для заряджання пристрою, 3,5 мм комбінований джек для гарнітур, по одному USB Type-A 3.2 Gen 2 та USB Type-C 3.2, індикатори увімкнення та зарядки батареї.

На правій грані знаходяться один картридер для карт MicroSD, звичайний USB Type-A 3.2 Gen 1 з режимом Always-On, USB Type-C 3.2 та відеовихід HDMI 2.1. Обидва USB Type-C підтримують заряджання пристрою, PowerDelivery 3.0 та вивід зображення по стандарту DisplayPort 1.4.

По обидва боки знаходяться отвори системи охолодження для видуву гарячого повітря із ноутбука. Тому уважно підключайте штекер зарядки з лівої сторони пристрою, щоб потоки зайвий раз не нагрівали провід. Краще купіть ще додаткову підставку під ноутбук: провід не грітиметься та системі охолодження буде легше брати повітря для охолодження.

Відносно безпровідних інтерфейсів, Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) пропонує WiFi 6 (802.11ax) та Bluetooth 5.3. Поки завантажувалися всі тестові програми, проблем з безпровідним інтернетом виявлено не було. Щоб перевірити Bluetooth 5.3 підʼєднав одну пару TWS-гарнітури. Якихось проблем з дальністю чи звуком виявлено не було.

Камера та Звук

Над монітором розташована вбудована вебкамера на 2 Мп з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів (FullHD) та діодним індикатором. Хотів би я щось сказати про неї, але мені так і не вдалося її запустити. Можливо, особливість тестового екземпляра. Вона повинна підійти до відеоконференцій, але точно не для стрімів або чогось більшого.

В ноутбуці виробник розмістив динаміки по 2 Вт кожен. Вони розташовані на нижній панелі по боках. Якщо чесно, звукова система досить тиха — всього 80 децибелів на максимальній гучності. Навіть підтримка DTX X: Ultra Audio не рятує ситуацію. Цього максимально рівня гучності повинно вистачати для переглядів фільмів та не кіберспортивних ігор.

Клавіатура та трекпад

Клавіатура має великі кнопки з досить зручним та тихим натисканням. Стрілки великі та не спарені. Звісно, знадобиться час на навчання користування новій клавіатурі. Як можете побачити на світлинах, української мови на розкладці клавіатури немає. Це особливість тестового екземпляра.

Підсвічування клавіатури працює в пʼяти рівнях яскравості. В налаштуваннях застосунку Acer Nitrosence можна налаштовувати різні режими (наприклад, водопад) чи навіть виділяти окремі зони під необхідний колір. Все зручно налаштовується. Для увімкнення чи вимкнення підсвітки необхідно натиснути F11 чи F12.

З правої сторони клавіатури доступно чотири додаткові функціональні клавіші: три клавіші для управління музикою та одна спарена з індикатором увімкнення/вимкнення мікрофона та клавіша виклику застосунку Acer Nitrosence. Над ними розташована клавіша увімкнення ноутбука. Перший час будете звикати не натискати їх.

Зверху зліва розташована клавіша для зміни режимів енергоспоживання лептопа з відповідною індикацією. Як бачите, режимів роботи аж шість видів. Однак більш детальніше про них розповім у розділі «Продуктивність»:

Зелений — Тихий (з АКБ)

Помаранчевий — Збалансований (з АКБ або БЖ)

Білий — Тихий (з БЖ)

Червоний — Продуктивність (доступний тільки з БЖ);

Фіолетовий — Турбо (доступний тільки з БЖ).

Замість правого Ctrl розташована нова функціональна клавіша для запуску АІ помічника Copilot. Точно не впевнений, чи варто було окремо виділяти цей функціонал окремою клавішею, але такі загальні тенденції.

Ноутбук Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) отримав досить велику сенсорну панель тачпаду. Йому ставлю оцінку вище середньої, але хочеться кращої тактильної віддачі.

Дисплей Acer Nitro 14 AN14-41-R6

Ноутбук Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) комплектується матовим 14,5-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 2560 х 1600 пікселів. Його співвідношення сторін становить 16:10, а щільність пікселів на рівні 216 PPI. Тому ви не будете бачити окремих пікселів та картинка буде чіткою.

Максимальна частота складає 120 Гц, швидкість відгуку — 8 мс. І це теж гарний показник, який дозволяє досягати високої плавності в роботі інтерфейсу користувача в операційній системі та підходить для ігор.

Виробник Acer обіцяє значення кольорового діапазону sRGB 100%, покриття колірної гамми DCI-P3 на рівні 72%. Цього повинно бути достатньо для більшості користувачів. Проте спеціально для геймерів стоїть технологія NVIDIA G-Sync — функція, що дозволяє усунути зависання та смикання зображення. В грі CS2 вона вмикається за замовчуванням.

Фірмове програмне забезпечення

Тестовий лептоп Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) постачається з інстальованою Windows 11 Pro. Тому виробник заздалегідь встановив всі необхідні початкові драйвера та фірмові програми: Acer QuickPanel, Acer PurifiedView, Acer Purified Voice Console та Acer Nitrosence. Перші три програми необхідні для управління фронтальною камерою та звуком з динаміків. Остання зі списку являється найцікавішою з них.

Застосунок Acer Nitrosence запускається за допомогою окремої клавіші в правому блоці клавіатури. Інтерфейс користувача досить «геймерський», виділяється темними та помаранчевими тонами. Програма дозволяє налаштовувати підсвітку клавіатури, вибирати та налаштовувати режими енергоспоживання, контролювати температуру CPU та GPU, регулювати швидкість обертання кулерів.

Саме в застосунку дізналися про окремі режими електроживлення від батареї (АКБ) та розетки (від БЖ). Цей момент на початку користування пристроєм може збивати з пантелику. Кожен з цих режимів додатково налаштовується. Як згадували вище, для швидкого перемикання між цими режимами застосовується окрема клавіша у верхній лівій частині корпусу, над клавіатурним блоком.

Acer Nitrosense дозволяє провести повну діагностику ноутбука, що може вам знадобитися для оперативної перевірки під час його купівлі та оптимізувати роботу акумулятора, обмеживши максимальне заряджання до 80% від максимальної ємності. Існує окреме налаштування для використання USB при вимкненому лептопі.

Продуктивність та тести Acer Nitro 14 (AN14-41-R6)

Ноутбук Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) оснащено процесором AMD Ryzen 7 8845HS. Виділяється він хорошою вбудованою графікою AMD Radeon 780M (RDNA3; 12-ядерний; частота 2700 МГц) та високою продуктивністю завдяки своїй архітектурі: 8 ядер / 16 потоків з максимальною частотою 5,1 ГГц. Базове TDP складає 45 Вт. Розмір L2 та L3 кешу становить 8 МБ та 16 МБ відповідно.

Система охолодження складається з двох вентиляторів та двох товстих мідних теплотрубок, які спільні для CPU та GPU. Для кращої теплопровідності застосовується так званий «рідкий метал». На жаль, 32 ГБ RAM стандарту LPDDR5x-6400 розпаяна на материнській платі. Додати памʼяті не вдасться.

В ноутбуці Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) розташований лише один слот М.2 розміру 2280 з підтримкою PCIe 4.0 x4. Це стандартний SSD, тому в тесті CrystalDiskMark показав хороші результати навіть заповненим на 75%.

В тесті Cinebench 2024 лептоп показав гарні результати в режимі Турбо: CPU (однопотік) = 102 бали, CPU (багатопотік) = 944 бали, а GPU (NVIDIA RTX 4060) = 10851 балів.

Виробник заявляє, що дискретна відеокарта NVIDIA RTX 4060 має TGP (Total Graphic Power) в районі 110 Вт. Цей параметр повинен мати сильну перевагу над можливими конкурентами. Тому це необхідно перевірити. Проведемо стрес-тести в AIDA64 для процесора та Furmark відповідно до відеокарти залежно від режиму роботи. Спочатку наведемо таблицю окремих тестів компонентів. Як можете побачити самі, Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) справді досягає заявлених виробником характеристик.

Режими Тільки Процесор (AIDA64) Тільки Відеокарта NVIDIA (Furmark) Т ихий (АКБ, зелений колір індикатора) 30-32 Вт 30-32 Вт Збаласований (АКБ, помаранчевий колір індикатора) 30-32 Вт 30-32 Вт Тихий (БЖ, білий колір індикатора) 50 Вт 65 Вт Збаласований (БЖ, помаранчевий колір індикатора) 68 Вт 75 Вт Продуктивність (БЖ, червоний колір індикатора 75 Вт 90 Вт Турбо (БЖ, фіолетовий колір індикатора) 75 Вт 113 Вт

Тепер необхідно перевірити використання Процесора та Відеокарти в обох програмах одночасно. Тут зустрічаємо досить дивну ситуацію: в режимі роботи Тихий (БЖ), значення TDP для обох компонентів постійно «стрибає». Таке відчуття, що лептоп точно не знає, кому саме виділяти більше потужності: процесору чи відеокарті. В режимі Турбо лептоп віддає перевагу відеокарті, ніж процесора.

Режими Процесор (AIDA64) Відеокарта NVIDIA (Furmark) Тихий (АКБ, зелений колір індикатора) 25 Вт 20 Вт Збаласований (АКБ, помаранчевий колір індикатора) 25 Вт 20 Вт Тихий (БЖ, білий колір індикатора) до 44 Вт до 60 Вт Збаласований (БЖ, помаранчевий колір індикатора) до 19 Вт 70 Вт Продуктивність (БЖ, червоний колір індикатора 17-24 Вт 87 – 90 Вт Турбо (БЖ, фіолетовий колір індикатора) 17-40 Вт 110 Вт

З даних двох таблиць стає зрозумілим ще один цікавий момент — обидва режими Тихий та Збалансований від АКБ при появі завантаженості починають поводитися абсолютно однаково. Це може негативно впливати на загальну енергоефективність при роботі від батареї.

Для перевірки наведених вище даних в іграх, використаємо гру Black Myth: Wukong. Застосуємо рекомендовані грою налаштування з вимкненим Розмиттям (Motion Blur). Енергоспоживання майже відповідає значенням в стрес-тестах, хіба що в режимі Турбо трішки не дотягнув до заповідних 110 Вт.

Режими Процесор Відеокарта NVIDIA Тихий (АКБ, зелений колір індикатора) 15 Вт 24-32 Вт Збаласований (АКБ, помаранчевий колір індикатора) 15 Вт 24-32 Вт Тихий (БЖ, білий колір індикатора) 10 Вт 64 Вт Збаласований (БЖ, помаранчевий колір індикатора) 13 Вт 73 Вт Продуктивність (БЖ, червоний колір індикатора 18 Вт 86 Вт Турбо (БЖ, фіолетовий колір індикатора) 30 Вт 107 Вт

Що сказати за саму продуктивність? А вона досить висока навіть з високими показниками графіки та малим TDP.

Режими Без FG FG Тихий (АКБ, зелений колір індикатора) 30 FPS 59 FPS Збаласований (АКБ, помаранчевий колір індикатора) 30 FPS 59 FPS Тихий (БЖ, білий колір індикатора) 61 FPS 80 FPS Збаласований (БЖ, помаранчевий колір індикатора) 68 FPS 86 FPS Продуктивність (БЖ, червоний колір індикатора 72 FPS 96 FPS Турбо (БЖ, фіолетовий колір індикатора) 76 FPS 100 FPS

Ось тільки не потрібно вмикати Трасування променів (Ray Tracing, RT), все ж NVIDIA RTX 4060 являється базовим рішенням, тому для нормальної гри доведеться вмикати Генератор кадрів (Frame Generation, FG).

Турбо, RT Low, FG 67 FPS Турбо, RT Middle, FG 65 FPS Турбо, RT High, FG 55 FPS

Для подальших ігрових тестів використаємо режим Турбо та спробуймо досягти 120 FPS для досягнення плавного ігрового процесу завдяки 120 Гц дисплея. Нарешті закінчимо з Black Myth: Wukong та забігаючи наперед скажемо зрозумілу істину для всіх подальших ігор: для досягнення 120 FPS необхідно вмикати Генератор кадрів.

Режими Вимкнений FG Увімкнений FG FullHD (DLSS 45%) 93 FPS 119 FPS 2K (DLSS 45%) 76 FPS 100 FPS FullHD (без DLSS, DLAA 100%) 58 FPS 78 FPS 2К (без DLSS, DLAA 100%) 39 FPS 61 FPS Для 120 FPS: 2К, DLSS 45%, Low Graphics х 138 FPS

У Cyberpunk 2077 лептоп показує гарні результати. З рідною роздільною здатністю 2560х1600 та середніми налаштуваннями можна отримати стабільні 120 fps з DLSS 3 та Генератором кадрів.

Режими Вимкнений FG Увімкнений FG FullHD (DLSS Quality) 91 FPS 136 FPS 2K (DLSS Quality) 53 FPS 86 FPS FullHD 73 FPS 117 FPS 2К 42 FPS 69 FPS Для 120 FPS: 2К, DLSS Quality, Custom Graphics x 134 FPS



Silent Hill 2 Remake досить важка гра. Для стабільних 120 fps необхідно знизити налаштування на Мінімум, увімкнути DLSS Ultra Performance та Генератор кадрів. Якщо вас влаштує 50-60 fps, сміливо ставте Високі налатування з DLSS Quality.

Режими Вимкнений FG Увімкнений FG FullHD (DLSS Quality) 64 FPS 99 FPS 2K (DLSS Quality) 50 FPS 69 FPS FullHD 52 FPS 63 FPS 2К 39 FPS 49 FPS Для 120 FPS: 2К, DLSS Ultra Performance, Low Graphics х 130 FPS

Таке відчуття, що грі Forza Motorsport існує певний ліміт по частоті кадрів. Вбудованого Генератора в грі немає. Тому отримати хоч один кадр після 100 FPS буде дуже важко. Однак навіть на самих мінімальних налаштуваннях отримуємо 121 FPS. Але графіка настільки «жахлива» та бажаніше отримати 100 FPS з хорошим зображенням.

Режими Вимкнений FG FullHD (DLSS Quality) 110 FPS 2K (DLSS Quality) 105 FPS FullHD 105 FPS 2К 87 FPS Для 120 FPS: Very Low Graphics 121 FPS

Ще одна гра з лімітованим FPS — Tekken 8. Максимальний FPS в ній стоїть рівний 60. Обмежувач пов’язаний насамперед анімаціям персонажів. Для досягання цього значення можна поставити налаштування на Ultra з DLSS Quality.

В СS2 з максимальною графікою у 2К можна отримати 115 FPS. А якщо увімкнути кіберспортивні налаштування, отримуємо 150 FPS у 2К. В Marvel: Rivals можна отримати 120 FPS, проте вони не будуть стабільні. Причиною того стануть фрізи та статери від скілів союзників чи ворогів, оскільки в перший раз будуть завантажуватися та відображатися у грі.

Автономність, температури та шум

В ноутбуці Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) стоїть батарея на 76 Вт*год. Виглядає акумулятор на папері добре. Але автономність не вражає. При увімкненні Wi-Fi, Bluetooth, яскравості дисплея 75% та в режимі Тихий, лептоп протримається понад 4 годин. Цього явно буде недостатньо для повноцінного робочого дня (8 годин), тому немаленький та важкий (789 грам) зарядний пристрій необхідно буде брати з собою. Якщо ж зібралися грати на ньому від вбудованого АКБ, отримує результат близько 1:30 хвилин. Звісно, це залежить від вибраної гри.

Під час стрес-тестів було виявлено, що максимальна температура процесора AMD Ryzen 7 8845HS в AIDA64 склала 90 градусів з 75 Вт теплопакетом, тоді як відеокарти NVIDIA RTX 4060 з TGP 113 Вт: середнє значення близько 77 градусів, Hotspot — 89 градусів. Система охолодження Vortex Flow справляється з таким дійсно гарячими компонентами.

З шумом все досить цікаво. Сподобалось, що у режимі Тихий лептоп автоматично вимикає вентилятори та вмикає їх, коли дійсно необхідно. Зазвичай, десь на 5 сек максимум. Навіть у режимі Турбо вони не вмикаються без навантаження. Найменший шум виникає в режимі Тихий/Збалансований (до 40 децибелів), тоді як найбільший шум — Турбо (60 децибелів). Майте на увазі, у Турбо режимі з увімкненою грою динаміків майже не чутно. Також довго сидіти з таким рівнем шуму некомфортно.

Досвід використання

Колись давно у мене був маленький 11-дюймовий ноутбук, який перш за все, вражав своїм суворим та сучасним дизайном. А вже потім досить хорошими характеристиками як для такого формфактора. Навіть останні місії в кампанії Battlefield 3 я проходив на ньому.

Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) дуже сильно нагадав саме його з великою кількістю виправлених мінусів. Строгий дизайн ззовні? Так. В ігровий ноутбук перетворюється після «надівання плаща» — клавіша Power. Вага? Ті самі 2 кілограми, що були в давнього попередника.

Ось тільки «залізо» всередині значно покращилось з тих часів настільки, що сучасні ААА-ігри можна грати на високих налаштуваннях у FullHD або на середніх у 2К. Так, з DLSS. Але не потрібно забувати, що перед нами мобільна RTX 4060 8 ГБ. Мати її в такому мобільному корпусі без обмежень вартує того. Якщо брати менший TGP, тоді взагалі немає сенсу купувати RTX 4060 у ноутбуці, коли вона перетворюється у RTX 4050.

Загалом я користувався в режимі Тиша, бо цей режим повністю виправдовує свою назву — повна тиша, яку переривав різкий шум вентиляторів десь на 2-5 секунд. Хотілося б зробити їх «сплеск» менш очевидним для користувача. Особисто мені він не заважав, проте чути таке досить дивно.

Що зробити, щоб він став ще краще? Важке питання. Продуктивності явно достатньо не на один рік вперед. Акумулятор? Звісно так, але для цього необхідно забути про застосування дискретної відеокарти всередині. А мені цього не хочеться. Я впевнений, що на ньому можна збільшити автономність, просто необхідно краще налаштувати режим Тихий (АКБ) та зменшити енергоспоживання максимум до 10-15 Вт. Це повинно дати ще 1-1,5 години життя від батареї.

З дрібного хотілося б мати окрему клавішу увімкнення пристрою. Один раз я все ж довго не міг зрозуміти, чому лептоп не відповідає. Як виявилося, переплутав клавішу Power з окремою клавішею для зміни режимів енергоспоживання.

Тільки два моменти в досвіді експлуатації турбують мене. Перший з них: чи міцно триматиметься круглий розʼєм в гнізді для зарядки? Я особисто бачив приклад з іншим ноутбуком компанії, в якому розʼєм просто не тримався всередині. Через це, будь-який невеликий рух лептопа чи підключеного кабеля до нього переривав заряджання батареї. Сподіваюся, в цій моделі немає таких проблем.

Другий мене момент, що мене турбує — застосування рідкого металу в системі охолодження. З однієї сторони, цей теплоінтерфейс добре виконує свою головну функцію. З іншої, не надійний у довгостроковій перспективі. Чому? Можливі випадки «проїдання» частини нікелевої частини системи охолодження. А з міддю взагалі «не дружить». Скоріш за все, після кількох років експлуатації доведеться змінювати рідкий метал на звичайну термопасту.

Ціна та конкуренти

Вартість ноутбука Acer Nitro 14 (AN14-41-R6) складає 69999 гривень. На відміну від тестового пристрою, за цю ціну ви не отримаєте Windows 11 Pro. Це досить демократична ціна порівняно з наступними конкурентами, які не можу застосовувати вбудовану дискретну відеокарту на повну.

Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 пропонує процесор Intel Core Ultra 9 185H, OLED дисплей з роздільною здатністю 2880х1800. Відеокарта NVIDIA RTX 4060 має порізаний TGP (60 Вт) проти повноцінного у нашого героя огляду (110 Вт), хоча і менша вага (1,59 кг проти 2,02 кг). За це все доведеться віддати 79999 гривень.

Не так давно на огляді був ноутбук Acer Nitro V (14 ANV14-61) з NVIDIA RTX 4050 у білому кольорі. Так, ця відеокарта слабкіша, проте загальні розміри та вага (1,7 кг; -300 грамів) менші, що підвищує мобільність користувача. Батарея складає 57 Вт*год. Ціна такого рішення складає 58499 гривень.

Якщо бажаєте мати розміри звичайного 14″ дюймової моделі, вам повинен підійти HP Omen 14 FB00020UA (89755 гривень): процесор Intel Core Ultra 9 185H, OLED дисплей з роздільною здатністю 2880х1800. Проте комплектний блок живлення на 140 Вт натякає, що потенціал мобільної NVIDIA RTX 4060 чи, особливо RTX 4070, розкрито не буде.

8.5 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 7.5 Автономність не є сильною стороною. Продуктивність (БЖ) 9.5 Повноцінна мобільна NVIDIA RTX 4060 розкривається на повну. Продуктивність (АКБ) 8 Вистачить для багатьох сучасних ігор. Екран 8 Підходить для ігор завдяки 120 Гц. Дизайн, ергономіка 9 Стильний лаконічний дизайн. Якість збирання, матеріали 8.5 Хороші матеріали та не дуже далеко від преміума по відчуттям. Енергоефективність, шум 8.5 Тихий завдяки системі охолодження. Шумний при максимальній продуктивності. Ціна 9 З таким потужним процесором та NVIDIA RTX 4060 зі TGP 110 Вт немає на ринку.