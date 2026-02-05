Огляд Sapphire PURE B850M WIFI: холодний розрахунок без перплати за маркетинг

На папері Sapphire PURE B850M WIFI виглядає майже ідеальною платою для тих, хто хоче зібрати сучасний AM5 ПК без переплати за флагманський статус. Але саме такі моделі зазвичай і стають полем для дрібних, проте болючих компромісів. У дрібницях, які не видно в таблиці характеристик. Чи вдалося Sapphire втримати баланс між ціною, функціональністю та здоровим глуздом, чи перед нами ще один приклад “майже ідеальної” плати, яка починає датувати сюрпризи вже після складання системи? Нумо розбиратися.

Sapphire PURE B850M WIFI 8 129 грн. Плюси: ефективне охолодження VRM і M.2-накопичувачів; стабільна робота з процесорами AMD Ryzen; підтримка DDR5-8000 і PCIe 5.0; достатній набір портів USB разом із HDMI та DisplayPort; адекватна ціна для свого сегмента; приємний дизайн. Мінуси: обмежений функціонал BIOS для розгону; відсутнє централізоване ПЗ для Windows; аудіокодек Realtek ALC897; періодичні втрати сигналу Wi‑Fi на 2,4 ГГц. 8.8 /10 Оцінка

Технічні характеристики Sapphire PURE B850M WIFI

Формат Micro-ATX Сокет AM5 Чипсет AMD B850 Фаз живлення 15 (12+2+1) VCore + SOC + MISC Оперативна пам’ять 4 x DDR5 DIMM Макс. об’єм ОЗП 256 GB Макс. частота ОЗП 8000 MT/s Відео виходи 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2 LAN контролер 1 x Realtek RTL8125BG 2.5 Gbps Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6 (2.4GHz / 5GHz) MediaTek MT7925, Bluetooth 5.3 Роз’ємів PCI-E x16 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 Роз’ємів М2 1 x M.2 PCIe 5.0 x4 (CPU Ryzen 7000/9000) 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 Роз’ємів SATA 4 x SATA USB (Зовнішні порти) 3x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбіт/с) 1x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбіт/с) 4x USB 2.0 USB (Внутрішні порти) 1x USB 3.2 Gen1 (1 x Type C) 1x USB 3.2 Gen1 (2 x Type A) 1x USB 2.0 (2 x Type A) Звук Realtek ALC897 Codec (5.1) Підсвічування 1 x RGB LED 3 x ARGB LED Живлення процесора 2 x 8-pin EPS12V Живлення кулерів 1x CPU_FAN

1x CPU_OPT

2x CHA_FAN Розміри 244 × 244 мм Різне Кнопка Flash BIOS, LED індикація завантаження

Тестовий стенд

Конфігурація системи:

Комплектація та зовнішній вигляд Sapphire PURE B850M WIFI

Sapphire PURE B850M WIFI одразу позиціюється як “материнка” без демонстративного пафосу, і це відчувається ще до знайомства з самою платою. Коробка оформлена стримано, у фірмовій стилістиці серії PURE, без гучних слоганів і візуальних обіцянок екстремальної продуктивності. Зловив трохи вайбів середини 2000-х, тримаючи коробку у руках. І це комплімент!





Комплектація очікувано базова. У коробці користувач знайде саму материнську плату, пару SATA-кабелів, дві антени для Wi-Fi та стандартний комплект документації. Ніяких декоративних елементів чи аксесуарів про запас тут немає.

Головна візуальна особливість плати — біле оформлення. Світлий текстоліт у поєднанні з біло-сірими радіаторами виглядає нетипово для масового сегмента AM5, де домінують темні або агресивно геймерські рішення. У цьому сенсі PURE B850M WIFI одразу націлена на збірки з акуратною, світлою естетикою і без RGB-перевантаження.

Формат Micro-ATX накладає очевидні обмеження. Основні елементи розміщені щільно. Плата не створює враження ущільненої за будь-яку ціну. Компонування читається легко, навіть при першому погляді.

Радіатори зони VRM виконані у простому дизайні, без складних форм чи декоративних накладок. Вони не масивні, але й не символічні, як це іноді буває у зовсім бюджетних моделях. За зовнішнім виглядом це радше прагматичне рішення, орієнтоване на штатні режими роботи процесорів AM5 без натяку на ентузіастський розгін.

Процесорний сокет AM5 розташований з достатнім відступом від слотів пам’яті, що позитивно впливає на сумісність із більшістю повітряних кулерів. Навіть з урахуванням компактного формату, плата безпроблемна з точки зору збірки системи з габаритним охолодженням.

Слоти оперативної пам’яті виконані у нейтральному кольорі та органічно вписуються в загальний дизайн. Вони не контрастують із білим текстолітом і не ламають стилістичну ідею серії PURE.

Інтерфейси, роз’єми, начиння

Sapphire PURE B850M WIFI базується на чипсеті AMD B850 і використовує роз’єм Socket AM5, що автоматично означає підтримку актуальних і майбутніх процесорів Ryzen для цієї платформи. B850 є повноцінною основою для сучасного ПК.

Плата оснащена чотирма слотами DDR5 DIMM, що дозволяє встановити до 256 ГБ оперативної пам’яті. Подібна “стеля” наразі здається фантастичною через ціновий шторм на RAM. Заявлена підтримка високочастотних модулів (до 8000 MT/с) через профілі EXPO.

Головний слот розширення — PCI Express 5.0×16, призначений для відеокарти, що означає повну сумісність з сучасними та майбутніми GPU без ризику штучних обмежень пропускної здатності.





Для накопичувачів передбачено два слоти M.2, один із яких працює в режимі PCIe 5.0, а другий — PCIe 4.0. Така конфігурація дозволяє встановити як ультрашвидкий NVMe SSD нового покоління, так і більш доступний накопичувач.

Додатково плата має чотири порти SATA 6 Гбіт/с, що важливо для користувачів із вже наявними HDD або SATA-SSD.

Задня панель інтерфейсів Sapphire PURE B850M WIFI містить актуальний набір портів. Тут присутні HDMI та DisplayPort для виводу зображення з інтегрованої графіки процесорів Ryzen, що дозволяє зібрати систему без дискретної відеокарти. USB-набір охоплює як базові, так і швидкі порти, включно з USB 3.2 Gen2 та USB Type-C.





Мережеві можливості представлені дротовим контролером 2.5 Gb Ethernet і бездротовим модулем Wi-Fi з підтримкою Bluetooth. Тут Sapphire одразу закриває базові сценарії як для стаціонарного підключення, так і для бездротових конфігурацій.

Аудіопідсистема Sapphire PURE B850M WIFI побудована на кодеку Realtek ALC897. Це просте і добре знайоме рішення, яке не претендує на аудіофільський рівень, але забезпечує коректну роботу з гарнітурами та акустикою для ігор і мультимедіа. Жодних додаткових ЦАП або преміальних конденсаторів тут не передбачено. Знову ж таки, плата чітко тримається свого класу, але могло бути й краще.





Sapphire PURE B850M WIFI пропонує стандартний набір внутрішніх роз’ємів: USB 3.2 Gen1 і 2.0 для фронтальної панелі, HD Audio, живлення та керування вентиляторами, включно з CPU_OPT для додаткової помпи. Для підсвічування передбачені по одній колодці RGB і три ARGB. Цього вистачає для типової MicroATX збірки. Можна під’єднати все основне без проблем.

На Sapphire PURE B850M WIFI відсутній механізм швидкого від’єднання PCIe, який можна зустріти на деяких конкурентних платах. Через це демонтаж великих відеокарт у системах із баштовими кулерами може бути незручним, тоді як у компактних збірках із рідинним охолодженням проблем практично не виникає.

Окремої згадки заслуговує наявність кнопки оновлення BIOS, що суттєво спрощує запуск системи з новими процесорами або після невдалого оновлення прошивки. Практичне доповнення, яке рідко помічають у специфікаціях, але високо цінують у реальному використанні.





Програмне забезпечення Sapphire PURE B850M WIFI

Програмна екосистема Sapphire PURE B850M WIFI складається з двох ключових компонентів: фірмового BIOS і Windows-утиліти Sapphire TRIXX-M, яка покликана закрити базові сценарії керування системою. І тут важливо одразу уточнити: йдеться не про класичний TriXX для відеокарт, а про окрему версію, розроблену саме для материнських плат Sapphire.

BIOS у PURE B850M WIFI виконаний у стриманому стилі. Інтерфейс логічно структурований, ключові параметри винесені на поверхню, а навігація не викликає труднощів навіть у користувачів, які не мають глибокого досвіду роботи з AM5 платформою.

Підтримка профілів AMD EXPO реалізована коректно і не вимагає ручного втручання. Активація профілю пам’яті відбувається у кілька кліків, без необхідності підбору таймінгів чи напруг.





Можливості налаштування процесора зосереджені навколо стандартних механізмів AMD, включно з Precision Boost Overdrive. Набір параметрів тут радше утилітарний, ніж ентузіастський.

Керування вентиляторами в BIOS реалізоване на базовому рівні. Є можливість налаштовувати криві обертів, прив’язуючи їх до температурних датчиків, що дозволяє знайти баланс між тишею і охолодженням без сторонніх програм. Для Micro-ATX-збірки цього більш ніж достатньо.

Ключовою перевагою плати залишається підтримка оновлення BIOS без встановленого процесора та пам’яті. Для платформи AM5 це практично must-have, і Sapphire не проігнорувала цей момент. У реальному використанні це значно спрощує старт системи з новими процесорами або відновлення після невдалого оновлення.

У Windows основним фірмовим інструментом стає Sapphire TRIXX-M. Це легка утиліта, яка не намагається бути універсальним “комбайном”, а зосереджується на моніторингу системи та базових налаштуваннях. Через неї можна переглядати ключові параметри роботи системи й керувати підтримуваним підсвічуванням, якщо воно використовується в збірці.





TRIXX-M не пропонує глибоких можливостей розгону чи тонкого тюнінгу напруг.

Важливо й те, що Sapphire не перевантажує систему зайвим фоновим ПЗ. TRIXX-M не намагається постійно працювати у треї без потреби, а драйвери для чипсета, мережі та бездротових модулів встановлюються окремо.

Це як плюс, так і мінус. Бо умовний MSI Center для казуального юзера буде більш привабливим.





Продуктивність, енергоспоживання та нагрівання

Sapphire PURE B850M WIFI показує очікувану продуктивність для плати на чипсеті B850, без сюрпризів. У синтетичних тестах і базовому використанні плата стабільно забезпечує роботу процесора AMD Ryzen 5 7500X3D без падіння частот.

Радіатори Sapphire PURE B850M WIFI, хоч і компактні, підтримують температуру VRM у прийнятних межах навіть при тривалих навантаженнях у багатопотокових задачах. Для PURE це розумний компроміс між розміром, вартістю та ефективністю.

Щодо оперативної пам’яті, підтримка профілів EXPO дозволяє стабільно працювати на високих частотах DDR5 без ручного підбору таймінгів. Тестування з комплектом Kingston Fury Beast DDR5 RGB 2×16 ГБ показало, що плата коректно ініціалізує модулі та забезпечує стабільну роботу під навантаженням.

Бенчмарк Ryzen 5 7500X3D: ASRock X870E Taichi Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 Sapphire PURE B850M WIFI CPU-Z Single — 622 Multi — 5 002 Single — 630 Multi — 5 045 Single — 636.9 Multi — 4 968.6 Octane 2.0 Plus Single — 97 016 Multi — 653 849 Single — 97 063 Multi — 616 824 Single — 97 917 Multi — 616 980 WebXPRT 4 340 345 368 Speedometer 35.3 36.2 35.4 GeekBench 6 Single — 2 493 Multi — 11 503 Single — 2 559 Multi — 12 235 Single — 2 557 Multi — 12 030 AIDA64, Memory test (XMP) Read — 58 381 Write — 80 481 Copy — 59 223 Latency — 80 Read — 58 372 Write — 80 175 Copy — 59 127 Latency — 81.6 Read — 58 272 Write — 78 721 Copy — 58 673 Latency — 83.3 7-zip memory test (GIPS) Compr — 87.8 Decomp — 89.4 Total — 88.6 Compr — 88 Decomp — 91.5 Total — 89.8 Compr — 84.8 Decomp — 90.2 Total — 87.5 Cinebench R23 1 596 12 255 1 588 12 495 1 532 12 082 3D Mark х RTX 5090 Steel Nomad — 14 900 Time Spy — 14 603 RTX 5080 Steel Nomad — 8730 Time Spy — 11 109

Під навантаженням Samsung 980 NVMe M.2 об’ємом 1 ТБ почувався спокійно. Температура не виходила за межі комфортних значень і жодного разу не перевищувала 40 °C.





Місце замірів: Ryzen 5 7500X3D, °C Великий радіатор 26.5 Малий радіатор 26.8 Радіатор чипсета 29

Нагрівання під час тривалих стрес-тестів процесора та пам’яті демонструє адекватний розподіл тепла. Радіатори VRM і M.2 слотів Sapphire PURE B850M WIFI зберігають комфортні температури, а корпусна вентиляція легко справляється із відведенням тепла.

Тести показали, що Sapphire PURE B850M WIFI без проблем справляється з високопродуктивними збірками на базі Ryzen 5 7500X3D та RTX 5080 16G SUPRIM OC. У роздільності 2560×1440 середній FPS у сучасних проєктах залишався високим: The Outer Worlds 2 — 209 кадрів/с, Stellar Blade — 149, Doom: The Dark Ages — 122, The Witcher 3 — 107 і S.T.A.L.K.E.R. 2 — 102 FPS.

Перехід до 4K (3840×2160) закономірно знижував показники, але продуктивність залишалася прийнятною для ультра-налаштувань: Stellar Blade — 251 FPS (DLAA + RT), Doom: The Dark Ages — 107, The Outer Worlds 2 — 98, The Witcher 3 — 87 та S.T.A.L.K.E.R. 2 — 77 кадрів/с.

У пікових сценаріях збірка на базі Sapphire PURE B850M WIFI та MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM OC споживала приблизно 510–520 Вт, більшу частину яких поглинала відеокарта з TDP 360 Вт. Процесор Ryzen 5 7500X3D у піку — до 75 Вт, а решта компонентів — плата, накопичувачі, оперативна пам’ять та система охолодження — додають ще 70–80 Вт.

На робочому столі система споживає близько 65–75 Вт, що є типовим для Micro‑ATX збірки з високопродуктивними компонентами.

Досвід використання Sapphire PURE B850M WIFI

Sapphire PURE B850M WIFI у повсякденному використанні демонструє стабільність і простоту. Встановлення процесора AMD Ryzen 5 7500X3D і модулів DDR5 відбувається без проблем. BIOS швидко розпізнає компоненти, а EXPO-профілі дозволяють одразу отримати заявлені частоти пам’яті. Ніяких сюрпризів на етапі першого запуску не спостерігається.

Відстань між слотами RAM і CPU-сокетом на Sapphire PURE B850M WIFI дозволяє встановлювати модулі навіть з високими радіаторами без конфліктів.

TRIXX-M стає у пригоді при моніторингу температури, швидкостей вентиляторів і налаштуванні ARGB, якщо воно використовується. ПЗ простеньке, працює без постійних оновлень чи підвисань, що дозволяє швидко оцінити стан системи та при потребі підкоригувати налаштування.

MicroATX формат PURE не створює проблем для компактних ігрових збірок. При тривалому використанні вентилятори корпусу, керовані через BIOS або TRIXX-M, підтримують комфортний температурний баланс. Радіатори VRM і M.2 залишаються теплими, але не гарячими, що забезпечує стабільність системи навіть при тривалих сесіях у 3D-програмах чи іграх.

Мережеві модулі Wi-Fi та Ethernet працюють стабільно. Але є одне але. На частоті 2,4 ГГц спостерігаються переривання з’єднання, на 5 ГГц — все ок.

Bluetooth Sapphire PURE B850M WIFI стабільний у зв’язку з периферією. Це підкреслює універсальність плати для повсякденних задач і компактних мультимедійних систем.

Установка та заміна компонентів відбувається легко. Всі роз’єми доступні, жоден кабель не заважає, навіть у компактному корпусі. Це практичний плюс для тих, хто збирає систему самостійно або часто модернізує її.

Після двох тижнів активного користування Sapphire PURE B850M WIFI формує відчуття надійності. Плата не намагається здивувати, але й майже не створює проблем: вона робить свою роботу без зайвого шуму, що цінують користувачі.

Ціна та конкуренти

Sapphire PURE B850M WIFI коштує в Україні від 8 129 до 8 870 гривень, що ставить її в середину сегмента microATX плат на B850.

За ціною найближчим конкурентом є MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E (7 299–10 384 гривень), яка пропонує подібні інтерфейси та аудіокодек Realtek ALC897. З плюсів виділяються швидший Ethernet Realtek 8125D та кнопка Clear CMOS. Проте у неї менше фаз живлення та простіше охолодження, що знижує стабільність під навантаженням.

ASRock B850M Riptide WiFi має три M.2 слоти та підтримку Wi‑Fi 7, а також 15 фаз живлення, що виглядає цікаво для ентузіастів. Ціна на неї коливається від 8 851 до 11 521 грн.

Gigabyte B850M EAGLE WIFI6E, вартістю від 7 574 до 9 656 гривень, пропонує підтримку PCIe 5.0, один M.2 слот PCIe 5.0, ARGB-підсвічування та більший набір USB-портів, але має 12 фаз живлення.

ASRock B850M Steel Legend WiFi виділяється наявністю трьох M.2 слотів і підтримкою Wi‑Fi 7, а також має 15 фаз живлення. Вона пропонує більше функцій, але коштує дорожче: від 7 799 до 12 334 гривень.

8.8 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 8 BIOS має всі базові налаштування, однак інструменти для тонкого тюнінгу й оверклокінгу тут мінімальні. Фірмове ПЗ TRIXX-M зосереджується лише на підсвічуванні та моніторингу параметрів. Продуктивність 9 Плата демонструє стабільну роботу з процесорами Ryzen 7000/8000/9000 без просідань частот навіть під тривалим навантаженням. Обмежень із боку VRM або пам’яті в повсякденних сценаріях не виявлено. Але є нестабільне з’єднання Wi‑Fi на частоті 2,4 ГГц. Функції 8 Є все необхідне для сучасної системи: PCIe 5.0, швидка DDR5, два M.2 та адекватний набір портів. Водночас кількість слотів і можливості розширення типові для micro-ATX. Ціна 9 Для плати з PCIe 5.0, хорошим живленням і Wi-Fi ціна є збалансованою. В сегменті B850 це один із раціональніших варіантів без переплати за маркетинг. Нагрів 10 Система охолодження VRM та M.2 працює ефективно, температури залишаються комфортними навіть під навантаженням.

Висновок: Sapphire PURE B850M WIFI — компактна та практична Micro-ATX плата для AM5, яка не намагається вразити надлишковими функціями, але робить усе необхідне: підтримує сучасні процесори Ryzen, DDR5 EXPO, PCIe 5.0, має інтегрований Wi‑Fi та TRIXX‑M для базового моніторингу та налаштувань RGB. Вона ідеально підходить для користувачів, які збирають компактну систему без компромісів у ключових характеристиках, цінують передбачувану стабільність і не потребують преміальних аудіо чи екстремальних можливостей розгону. На фоні конкурентів PURE виглядає збалансованою та привабливою пропозицією у своєму сегменті.

Дякуємо магазину COMPX.ua за надану для огляду Sapphire PURE B850M WIFI!