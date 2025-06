Огляд системи рідинного охолодження MSI MAG CORELIQUID A15 360: яскравий дизайн та геймерська продуктивність

Сучасні процесори, особливо топові моделі для ігрових і робочих систем, генерують чимало тепла, і без якісного охолодження їхній потенціал може залишитись нереалізованим із-за тротлінгу. MSI давно зарекомендувала себе на ринку системи рідинного охолодження та пропонує своє рішення у вигляді MSI MAG CORELIQUID A15 360 за принципом «все в одному». Перевіримо її можливості в цьому редакційному огляді.

MSI MAG CORELIQUID A15 360 Від 4480 грн. Плюси: простота встановлення завдяки вентиляторам з послідовним з'єднанням та універсальному кріпленню для Intel і AMD; тиха робота на низьких обертах вентиляторів; підтримка кріплення зі зміщенням для LGA1851, що покращує охолодження нових процесорів Intel; зручне підключення через єдиний кабель на сумісних материнських платах MSI; стильний дизайн. Купити в Elmir.ua Мінуси: помпа залишається чутною навіть на знижених обертах. Купити в Elmir.ua 8.5 /10 Оцінка

Технічні характеристики MSI MAG CORELIQUID A15 360

MSI MAG CORELIQUID A15 360 — трьохсекційна система рідинного охолодження з 360-мм радіатором, яка підходить для широкого спектра платформ, включаючи найновіші сокети Intel і AMD.

Виробник MSI Модель MAG CORELIQUID A15 360 Підтримка сокетів Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200; AMD: AM5, AM4 Матеріал основи блоку CPU Мідь Помпа 3400 об/хв Розміри радіатора 394 x 119.6 x 27.2 мм Матеріал радіатора Алюміній Вентилятори CycloBlade 9 ARGB, 120 x 120 x 25 мм Швидкість вентиляторів 500–2050 об/хв Повітряний потік вентиляторів 64.89 CFM Особливості Підтримка JAF_1 для єдиного кабелю, підсвічування ARGB, вентилятори з послідовним під’єднанням Гарантія 3 роки

Тестовий стенд

Для тестування MSI MAG CORELIQUID A15 360 ми цього разу зібрали дві тестові системи: одна на базі процесора AMD Ryzen 7 9800X3D та друга на основі Intel Core Ultra 9 285K. Тести проводилися на операційній системі Windows 11 24H2 ver. 26100.4061.

Конфігурація основного тестового стенда:

Оскільки тестова материнська плата ASRock X870E Taichi реалізована у форматі E-ATX, для неї необхідний просторий й водночас ефектний корпус. Ним став Cougar FV270 RGB WHITE від CompX у спеціальному виконанні — ANNIHILATION, з додатковим 3D друком та художнім розписом на задній стінці, стилізованим під The Last of Us.

Комплектація, паковання та зовнішній вигляд MSI MAG CORELIQUID A15 360

MSI MAG CORELIQUID A15 360 постачається в яскравій коробці з кольоровим зображенням СРО на лицьовій стороні, де підсвічування ARGB одразу привертає увагу потенційного покупця. На коробці одразу акцентується увага про наявність зміщеного кріплення для LGA1851.

З боків і ззаду наведені специфікації та особливості продукту, такі як вентилятори CycloBlade 9 з гібридною конструкцією лопатей і підтримка MSI CENTER для підсвічування. Упаковка досить міцна, з внутрішнім картонним лотком і захисною піною зверху, що забезпечує безпеку під час транспортування.

У комплекті є все необхідне для монтажу: 12 гвинтів для вентиляторів і радіатора, набір стійок для Intel (LGA1851/1700/1200) і AMD (AM5/AM4), пружинні гвинти, задня пластина для Intel, універсальний і зміщений кронштейни для LGA1851, а також тюбик термопасти.

Водоблоку властивий дизайн зі скошеними кутами із логотипом MSI Dragon і брендуванням MAG. Він виділяється виконанням з матового алюмінію і підсвічуванням ARGB. Також по класиці у нас в наявності алюмінієвий радіатор із текстурованою поверхнею, яка не збирає відбитків пальців, і трубки довжиною 390 мм у плетеній обгортці з EPDM-гуми.

Вентилятори CycloBlade 9 із дев’ятьма лопатями, з’єднаними зовнішнім кільцем, також отримали яскраву підсвітку. Їхнє послідовне з’єднання зменшує кількість кабелів, що дуже зручно при монтуванні.

Встановлення та налаштування

Монтування MSI MAG CORELIQUID A15 360 просте й зрозуміле. Спочатку потрібно переконатися, що кабелі вентиляторів розташовані так, щоб їх довжини вистачило для під’єднання до відповідних конекторів у вашому корпусі та на материнській платі. Вони попередньо встановлені й з’єднані послідовно, що спрощує кабель-менеджмент.

Для платформи LGA1851 можна використати зміщений кронштейн, який замінює універсальний, щоб краще охолоджувати процесори Intel з нецентральним позиціюванням ядра. У випадку тестового стенда на AM5 довелося зняти пластикові кріплення материнської плати й встановити відповідні стійки.

Водоблок встановлюється на процесор за допомогою пружинних гвинтів, які закручуються хрест-навхрест для рівномірного тиску. Процес не викликає жодних труднощів.

Програмне забезпечення MSI MAG CORELIQUID A15 360

Для управління підсвічуванням ARGB і налаштування роботи вентиляторів MSI пропонує використовувати MSI CENTER. Цей додаток дозволяє регулювати кольори й ефекти підсвічування на водоблоці та вентиляторах, синхронізуючи їх з іншими компонентами системи. Інтерфейс програми доволі простий, хоча іноді здається трохи перевантаженим додатковими функціями, які не завжди потрібні для роботи з СРО.

Налаштування швидкості вентиляторів і помпи доступне через PWM у BIOS або MSI CENTER. Тож маємо повну свободу дій, обираючи у широкому просторі варіантів між тихою роботою та максимальним охолодженням.

На сумісних материнських платах MSI із роз’ємом JAF_1 можна під’єднати єдиний кабель для живлення й підсвічування, що значно полегшує організацію кабелів. Загалом, програмне забезпечення працює стабільно, хоча підсвічування іноді може мерехтіти при зміні кольорів, що є типовим для багатьох ARGB-систем.

Температурний режим та шум

Під час тестування на Intel Core Ultra 9 285K у максимальному режимі Turbo MSI MAG CORELIQUID A15 360 показала середні результати. У стрес-тесті Prime95 та CPU-Z при максимальних обертах вентиляторів температура процесора досягала 87°C, а при 1000 об/хв — 89°C. Зниження швидкості помпи до 10% PWM підвищувало температуру лише на 3-4°C, що свідчить про непогану ефективність навіть на знижених обертах.

В іграх, де навантаження на процесор менш інтенсивне, температура трималася в межах 60-65°C при середніх налаштуваннях вентиляторів, що прийдеться до вподоби затятим геймерам. Рівень шуму залишався помірним: на максимальних обертах — 47.6 дБА, на 1000 об/хв — 31.9 дБА, а на мінімумі (близько 500 об/хв) — лише 30.6 дБА.

Це робить MSI MAG CORELIQUID A15 360 цікавим рішенням у своєму класі по акустичних властивостях. Помпа на повній швидкості не сильно гучна у порівнянні, хоч і розганяється до 3400 об/хв.

AMD Ryzen 7 9800X3D пропонує помірний TDP і значно простіший в охолодженні, ніж Intel Core Ultra 9 285K. Якщо розігнати CPU до 5400-5500 МГц за всіма ядрами, енергоспоживання зростає до 153 Вт.

В іграх найчастіше можна було побачити 54-67 °C, у бенчмарках 74-84 °C (у розгоні на 5-7 °C більше), а в деяких специфічних сценаріях короткочасно спостерігалось 80+ °C. При максимальному навантаженні не тільки процесора, а й всіх компонентів ПК, температура піднімалася до 85 °C при температурі у приміщенні — 27 °C.

Досвід використання MSI MAG CORELIQUID A15 360

MSI MAG CORELIQUID A15 360 залишила змішані враження. З одного боку, СРО виглядає стильно завдяки незвичному дизайну і якісному підсвічуванню ARGB, яке не сліпить, але додає естетики. З іншого — продуктивність охолодження не вражає, особливо якщо порівнювати з дорожчими моделями. У повсякденних завданнях і іграх він справляється добре, але під екстремальними навантаженнями відстає від лідерів сегмента.

Позитивним є простота встановлення й продумана система кабелів, що зменшує безлад у корпусі. Сумісність із пам’яттю та відеокартою не викликає питань, а тиха робота на низьких обертах підійде для тих, хто цінує акустичний комфорт.

Ціна та конкуренти

MSI MAG CORELIQUID A15 360 позиціюється в середньому ціновому сегменті з рекомендованою вартістю від 4480 гривень, що робить його доступним варіантом для 360-мм СРО.

У порівнянні з Chieftec Iceberg 360, який коштує приблизно так само, MSI пропонує тихішу роботу, але поступається в ефективності охолодження. Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB Black, хоча й дорожчий, забезпечує кращі температурні показники й гнучкість у налаштуванні помпи. Також його гарантія складає 5 років.

Серед конкурентів також варто згадати Deepcool Mystique 360 Black, який перевершує MSI за охолодженням. Основна перевага MSI — це дизайн, підсвітка й зручність монтажу, особливо на материнських платах із підтримкою EZ Conn.

8.5 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 9 Цікавий дизайн, зручне монтування. Продуктивність 8 Середня продуктивність, як для свого сегмента. Ціна 8.5 Ціна в межах можливостей.