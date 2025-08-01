Огляд TWS-навушників Anker Soundcore Liberty 5: чи справді краще за конкурентів?

На початку 2025 року ми робили огляд TWS-навушників Anker Soundcore Liberty 4 Pro. Від того часу відомий аудіобренд вже встиг випустити ще одну внутрішньоканальну модель середньої категорії під назвою Anker Soundcore Liberty 5. Навушники отримали функцію активного шумозаглушення, просторове звучання Dolby Audio та ще декілька різних приємних особливостей. Але одним з головних бонусів, на мою думку, стала функція налаштування звуку під вподобання кожного користувача. Ми вже протестували їх декілька тижнів, а в огляді нижче як завжди поділимося враженнями, приємними моментами, недоліками та іншими нюансами.

Anker Soundcore Liberty 5 Від 3265 грн. Плюси: стильний та зручний дизайн, гарна посадка; є система активного шумозаглушення; універсальне звучання з акцентом на баси та верхні частоти; є можливість підлаштовувати звук під себе; є підтримка кодека LDAC; швидка та бездротова зарядки; є вологозахист IP55; гарна автономність; зручний та корисний застосунок; є можливість одночасного підключення до двох пристроїв; адекватна ціна Купити в Elmir.ua Мінуси: немає регулювання режимів ANC; не практична глянцева частина всередині кейса; певні проблеми зі звиканням до відкривання кейса Купити в Elmir.ua 8.7 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Anker Soundcore Liberty 5

Тип навушників Внутрішньоканальні Тип підключення Бездротовий, True Wireless Випромінювачі 9,2 мм, динамічні Частотний діапазон 20-40000 Гц Опір 17 Ом Версія Bluetooth Bluetooth 5.4 Підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC Управління Сенсори натискання Підтримка Multipoint Є Регулювання гучності Є Мікрофони Є, 6 штук Шумозаглушення Є, ANC Захист від вологи Є, IP55 Зарядка USB Type-C, бездротове заряджання, швидке заряджання Акумулятор навушника 60 мАгод Акумулятор кейса 580 мАгод Автономність До 12 годин, до 48 годин з кейсом Сумісність Android, iOS, ПК Вага навушників 4,6 грама Вага кейсу 48 грамів

Паковання та комплектація

Anker Soundcore Liberty 5 постачаються в невеликому білому боксі з малюнком самих навушників.

Всередині знаходимо наступний набір: навушники та зарядний кейс, документація, кабель USB-C, набір з п’яти пар силіконових амбушурів плюс одна пара вже встановлена на навушниках. Тобто маємо розширений набір, бо зазвичай подібні набори мають менше розмірів (S, M, L чи XL), а тут ще додали XS, XXS та XL. Подібна кількість амбушур була й в попередника Anker Soundcore Liberty 4 Pro.

Дизайн та ергономіка Anker Soundcore Liberty 5

Anker Soundcore Liberty 5 отримали квадратний кейс із закругленими кутами та незвичну для цього сегменту, конструкцію висувної кришки. Натискаючись великим пальцем вона ковзає вгору, відкриваючи самі навушники. Корпус — матовий пластик.

На задній частині розмістили порт USB-C для заряджання.

Зверху на кейсі ми бачимо логотип Anker Soundcore, а відразу під кришкою знаходиться світлодіодний індикатор у вигляді смужки. Його наявність та зручність для користувача складно переоцінити, але про це ми поговоримо нижче.

Під кришкою бачимо глянцевий пластик. Тут знаходяться навушники та кнопка скидання налаштувань.

Навушники Anker Soundcore Liberty 5 важать 4,6 грама кожний та мають здебільшого класичний формфактор з довгими ніжками та бочкоподібним корпусом. Матеріал корпусу наполовину глянцевий та матовий. На зовнішній стороні навушників бачимо маленький логотип бренду, компенсаційні отвори та три мікрофони. На внутрішній стороні ніжок розмістили надписи L та R, а також пару контактів для заряджання. Замість сенсорної панелі тут використовуються бокові датчики натискання, які є в Apple Airpods.

Заявлено про захист саме навушників по стандарту IP55. Це значить, що вони не бояться пилу, вологи, дощу, бризок чи поту. Тобто ця модель підходить для активного відпочинку, подорожей та занять спортом.

На огляді в ITC.ua опинилася синя версія навушників, але в продажі також є білий, рожевий та чорний варіанти.

Особливості Anker Soundcore Liberty 5

Аудіопристрій оснащений 9,2-міліметровими динамічними драйверами. Заявлені також подвійні підсилювачі для посилених низьких частот. Частотний діапазон новинки складає 20 Гц — 40 кГц (Hi-Res Audio). Заявлений опір 17 Ом.

TWS-навушники Anker Soundcore Liberty 5 підтримують популярні кодеки SBC, AAC, а також LDAC. Правда, в останньому випадку наявна функція Multipoint, тобто одночасне підключення до декількох пристроїв не працюватиме. Це часта особливість багатьох навушників з підтримкою цього кодека, тому тут справа не тільки в цій моделі.

Навушники мають функцію активного шумозаглушення ANC 3.0. Якщо він активний, то навушники чудово заглушають майже усі звуки оточення, за виключенням деяких гучних та різких звуків. Також тут є «прозорий» режим, коли одночасно прекрасно чутно і музику і оточення. Також можна просто вимкнути обидва режими, проте регулювати інтенсивність кожного режиму не можна.

Якість шумозаглушення гарна, але це точно не лідер ринку. Наприклад, в тих же Sony воно реалізоване краще. Правда, це, напевно, кращі моделі в шумозаглушенні серед TWS-навушників, тому на них треба рівнятися. Але чекати подібного від кожного бренда точно не варто.

Є підтримка Dolby Audio, функції Preference Test та HearID 4.0. В першому випадку користувачу треба пройти невеликий тест, де він декілька разів обирає звук, який йому подобається більше, а після цього навушники пропонують нові налаштування звучання. В другому, на основі трохи довшого тесту пристрій аналізує вуха користувача та їх можливості чути певні частоти. По завершенню система підлаштовує звук саме під ваш слух.

Підключення, застосунок та керування

Anker Soundcore Liberty 5 працюють по Bluetooth 5.4. При відкритті кришки смартфону поруч автоматично пропонують підключитися до навушників та зробити перші налаштування. Тобто вам не треба лізти в меню Bluetooth і там руками під’єднувати аудіопристрій.

Сила та якість з’єднання гарні, пробиває дві товсті стіни, але в цьому випадку краще не повертатися спиною то підключеного пристрою, бо іноді бувають підвисання звуку.

Також сила з’єднання зменшується якщо застосовано кодек LDAC. Тут краще бути ближче то джерела сигналу, бо часто звук глючить навіть через стіну. Проте це не мінус саме цих навушників, а загальна проблема LDAC при роботі з усіма аудіопристроями, що його підтримують. Принаймні з тих, що тестував я. Напевно тут все ж важить якість звучання, а не якість з’єднання, тому пріоритет віддається першому.

Anker Soundcore Liberty 5 працюють з фірмовим застосунком Soundcore. Це сучасна, зрозуміла та зручна програма, в якої є тільки один недолік — відсутність української мови.

Через застосунок можна контролювати стан акумуляторів навушників та кейса, перемикатися між режимами шумозаглушення, шукати навушники, активувати режим LDAC чи ігровий режим, користуватися вбудованим еквалайзером та готовими пресетами тощо. Останні дійсно міняють характер звуку, але я все ж рекомендую користуватися згаданими вище функціями Preference Test чи HearID 4.0.

Також через застосунок оновлюється прошивка навушників (за два тижні тесті апдейтів було аж два), тут є підменю з різновидами білого шуму, підтримка та детальні інструкції з користування. Так само тут можна подивитися налаштування керуванням навушників через стискання та змінити їх за потреби.

Базово тут стоять наступні налаштування:

Одне стискання лівого чи правого навушника — пауза/відтворення, прийняти дзвінок.

Подвійне стискання лівого чи правого навушника — наступний та попередній трек.

Тривале стискання лівого чи правого навушника — перемикання режимів шумозаглушення.

Звук та мікрофон Anker Soundcore Liberty 5

Anker Soundcore Liberty 5 — універсальні сучасні TWS-навушники зі звучанням для усіх. Можна сказати про посилення низьких та високих частот, але залежно від обраного пресету чи індивідуальних тестів звучання воно дійсно кардинально міняється в кращу сторону.

Наприклад, з коробки для мене звучання було пласкуватим із сильним акцентом на баси, але мені не вистачало напору, потужності, що дає середина. Так, звісно, я чув гарну деталізацію, густі та насичені низькі частоти, посилені верхні, але все ж звук був не прям щоб мій. Після проходження тестів звучання помінялося і стало суттєво кращим саме для мене. Додалася середина, наче трохи прикрутили високі, стало більше об’єму тощо.

До речі, саме середніх частот найбільше не вистачає цій моделі в базовому звучанні і добре, що еквалайзером, пресетами та наявними функціями їх можна додати та підкрутитив, звісно, наскільки це можливо.

Універсальність Anker Soundcore Liberty 5 робить їх доступними для прослуховування усіх жанрів музики, тим паче з індивідуальними налаштуваннями під кожного. Я слухав в них важкий рок та метал, танцювальну музику, український поп тощо. Проте все ж, напевно, вони більше підходять для рок-музики, танцювальних жанрів, репу, хіп-хопу.

Якість мікрофонів Anker Soundcore Liberty 5 непогана. Заявлено про використання штучного інтелекту, що «чистить» звук голосу, посилює його та прибирає шум. В реальності якість передачі голосу дійсно гарна, майже не відчувається роботизованості, але при цьому шумозаглушення чудове.

Автономна робота

В кожному навушнику Anker Soundcore Liberty 5 вбудований акумулятор на 60 мАгод, а в кейсі є батарея на 580 мАгод. Заявлено про 12 годин роботи на одному заряді без активного шумозаглушення та про 48 годин з використанням зарядку кейса. Якщо ж активувати режим ANC, то автономність самих навушників впаде до 8 годин, а автономність з кейсом до 32. На повне заряджання навушників з кейсом йде до 3 годин. Але є швидка зарядка, що за 10 хвилин дає 5 годин прослуховування музики. Також є бездротове заряджання, що дуже круто.

В реальності я користувався навушниками два тижні по 2-4 години з найкращим кодеком та на гучності 50%+. На початку третього тижня кейс повністю розрядився, а в навушників було ще по 40% заряду. Тобто автономність тут дійсно чудова, навіть з активним ANC.

Досвід користування Anker Soundcore Liberty 5

Мені загалом подобаються аудіопристрої Anker Soundcore. Мені імпонує їх стиль та одночасна простота, технологічність, адекватна ціна та якісне звучання. Новенькі Liberty 5 не стали виключенням.

Мені сподобався квадратний дизайн кейса та кришка, що від’їжджає. Але з цим в мене виникли проблеми — треба запам’ятати положення логотипа Soundcore, щоб відкривати кришку в потрібному місці. Це здається легким, бо внизу знаходиться світлодіодний індикатор. Але коли ви берете навушники в руки він не працює і його практично не видно. Перші дні я не все ніяк не міг це зробити, тому постійно тикав пальцями з неправильної сторони та часто не міг відразу відсунути кришку.

Добре що вони зробили аж чотири різнопланові кольори, щоб точно сподобалося усім, або принаймні більшості. Наявний синій мені подобається, а ще білий. Також відмічу, що на корпусі взагалі не видно слідів користування чи пилу, а от всередині, там де глянцева частина, якраз відбитків та пилу видно багато.

Anker Soundcore Liberty 5 чудово сіли в мої вуха. Це внутрішньоканальна модель, яка підійде більшості користувачів. А якщо щось не так, то в комплекті є аж шість пар амбушур різних розмірів, тому ви з високою ймовірністю знайдете розмір під себе.

Навушники не випадали при ходьбі, при заняттях спортом та пройшли тест на жування. Звісно, іноді їх треба поправляти, але загалом вони чудово сиділи в моїх вухах.

Окремо відзначу наявні датчики, які треба натискати по боках. Тут немає звичної сенсорної панелі. Звісно, це потребує звички, якщо ви не перейшли з Airpods, де така штука вже давно. Звикання відбувається дуже швидко, а головне, що тут взагалі неможливі будь-які випадкові натискання, перемикання треків тощо. Також прикольно, що в застосунку навіть можна регулювати силу натискання.

Відзначу наявність сенсорів, що відстежують положення навушників. Це зручна штука, яка зазвичай є тільки у флагманських моделях. Тобто якщо ви витягнули будь-який навушник, то музика чи відео на YouTube ставиться на паузу. Вставили його назад і пауза знімається.

Виробник також зробив корисним згаданий вище вузький світлодіодний індикатор на передній частині кейса. Річ у тім, що він надає інформацію по стану заряду кейса та навушників. Коли відкриваєте кейс, щоб покласти навушники і кладете, наприклад, першим лівий, то ліва сторона індикатора блимає білим. Це значить, що заряд навушника в нормі. Теж відбувається з правим. А якщо заряд малий, то блимає червоним. Також індикатор блимає червоним, але посередині, якщо мало зарядку саме в батареї кейса.

На мою думку, це дуже зручна дрібниця, яка покращує користування навушниками та враження від цього. Саме подібні деталі і роблять гаджети приємними та корисними для користувачів, а ще показують, що розробники думають про них.

Ціна та конкуренти

Anker Soundcore Liberty 5 продаються за ціною від 3265 гривень, проте в більшості великих мереж цінник навушників складає 3999 гривень. На мою думку, прайс точно адекватний, але в цьому середньому сегменті TWS-навушників у моделі багато достойних конкурентів. Правда, вона точно не пасе серед них задніх, а навіть навпаки.

Якщо хочете щось трохи серйозніше, але також від Anker, то є Soundcore Liberty 4 Pro з цінником від 4750 гривень. Також зверніть увагу на нові Realme Buds Air 7 Pro (ціна від 3280 гривень), а з ними на Huawei FreeBuds 6i з цінником від 2588 гривень, OnePlus Buds 4 (ціна від 3040 гривень), JBL Tune Beam 2 з цінником від 2570 гривень, OPPO Enco Air4 Pro (ціна від 2219 гривень) та Sony WF-C710N з ціною від 3799 гривень.

8.7 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Чудові показники автономної роботи. Навіть з активною системою шумозаглушення. Дизайн, ергономіка 8.5 Компактний квадратний дизайн кейса з висувною кришкою та корисним світлодіодом, класичні навушники з довгою ніжкою. Функції 9 Є активне шумозаглушення та «прозорий» режим, правда, їх не можна підлаштовувати. Також є чудові функції, що адаптують звук під конкретного користувача. Ціна 8.5 Адекватний цінник середнього сегмента. Якість звучання 8.5 Універсальна якість звучання з акцентом на низькі та високі частоти. Середні так собі, але їх можна підтягнути чудовими пресетами та наявними функціями покращення звуку. Комплектація 8.5 Розширена комплектація з шістьма парами амбушурів.