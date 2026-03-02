Огляд відеокарти MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G: чи вистачить 8 Гб для геймінгу

Цінові сегменти цьогоріч мінливі як ніколи. Здавалося б low-middle варіанти повинні бути “топом за свої гроші”, але ситуація з вартістю пам’яті внесла свої болючі корективи. Вісім гігабайтів тепер не базовий мінімум, а нова реальність, яку доводиться враховувати. Сьогодні MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC продемонструє, чи вистачить цього обсягу для геймінгу у FullHD та QuadHD, і наскільки критичним у 2026 році виявляється це обмеження на практиці.

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC грн. Плюси: впевнена ігрова продуктивність у 1080p та достатня для 1440p із DLSS і FG/MFG; тиха й ефективна система охолодження та ZeroFan; якісна збірка. Купити в Compx.ua Мінуси: 8 ГБ VRAM — компромісний мінімум у 2026 році для 1440p; ціна. Купити в Compx.ua 7.8 /10 Оцінка

Технічні характеристики

Інтерфейс PCI-E Gen 5 x16 (використовує х8) Техпроцес 4 нм Графічний процесор GB206 Пропускна здатність пам’яті 28 Гб/с Об’єм VRAM 8 GB GDDR7 Шина пам’яті 128-bit Потокових процесорів 4608 Виходи 3 x DisplayPort v2.1a 1 x HDMI v2.1b Роз’єм живлення 16-pin (12VHPWR) Енергоспоживання 180 Вт Рекомендований БЖ 600 Вт Додатково TRI FROZR 4 Thermal Design Габарити 300 x 125 x 44 мм Вага 839 грамів Займає місця 3 slots

Тестовий стенд

Хоча у випадку з MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC за “ботлнек” зі сторони процесора можна не хвилюватися, ми все ж використовуємо тільки топові компоненти.

Нещодавно наш тестовий стенд отримав додатковий буст у вигляді найшвидшого ігрового процесора сучасності — AMD Ryzen 7 9850X3D. Зайві 400 МГц ніколи не завадять, чи не так?

Комплектація, зовнішній вигляд та охолодження MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC прибула в акуратній коробці, що виконана у фірмовому стилі серії Gaming. Вона привертає увагу приємним фіолетовим відтінком та зображенням самої відеокарти на лицьовому боці. Поруч також знаходиться логотип з назвою моделі. Ззаду на нас чекає розгорнутий перелік характеристик та ключових технологій.





Всередині покупець знаходить героя нашого огляду в антистатичному пакеті. Окремо розміщені:

Адаптер живлення для 16-контактного роз’єму;

Коротка інструкція з встановлення;

Шаблонна ніжка-фіксатор для запобігання провисанню

Зовнішній вигляд, як дві краплі води схожий на MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G, яка була на нашому редакційному огляді ще минулого травня.

Кожух поєднує матові темно-сірі та чорні елементи з агресивними кутовими лініями.

Три вентилятори (90 мм) займають майже усю площу лицьового боку. Зворотна сторона закрита суцільною металевою пластиною, яка одночасно виконує функцію додаткового тепловідводу та захищає елементи плати від механічних пошкоджень.

RGB-підсвічування логотипа та бічної грані синхронізується через MSI Mystic Light і підтримує інтеграцію з іншими компонентами екосистеми.

Загалом система охолодження TRI FROZR побудована навколо масивного радіатора з п’ятьма нікельованими тепловими трубками, які безпосередньо контактують із поверхнею GPU.





Чотири термопрокладки беруть участь у відведенні тепла від чипів пам’яті GDDR7, решта — від елементів VRM та задньої пластини. Конструкція спроєктована таким чином, що вентилятори повністю зупиняються, коли температура GPU опускається нижче певного порогу. Тож на практиці це дає користувачу абсолютну тишу під час перегляду відео, роботи з документами або браузингу.

Робоча продуктивність та архітектура

Архітектура Blackwell, на якій побудована RTX 5060 Ti з моменту свого анонсу все міцніше закріпляється в геймерських рейтингах. Загалом вісім гігабайтів відеопам’яті у 2026 році залишаються “золотим стандартом” пересічного геймера згідно з січневою статистикою Steam.

Такий обсяг був доволі розповсюджений і в попередніх поколіннях (аж до серії GTX). Але у лінійці RTX 50 відбулося багато змін: як архітектурних, так і пов’язаних з нейронними технологіями. Так, тими самими, що за іронією долі зменшують доступність відеопам’яті.

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC базується на чипі GB206, який також використовується в молодшій моделі — RTX 5060. Це кристал площею 181 мм² містить 21,9 мільярда транзисторів. На відміну від RTX 5060, тут активовано всі ресурси та на 17% більше шейдерних блоків.





NVIDIA RTX 5070 Ti NVIDIA RTX 5070 NVIDIA RTX 5060 Ti 16G NVIDIA RTX 5060 Архітектура Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Кодове ім’я GB203 GB205 GB206-300 GB206-300 Частота GPU 2588 МГц 2325 МГц 2662 МГц 2497 МГц Шейдерні блоки 8960 6144 4608 3840 Текстурні блоки (TMUs) 280 192 144 120 Блоки виводу (ROPs) 96 80 48 48 Тензорні ядра/ AI ядра 280 192 144 120 Pixel Fill Rate 248.4 ГПікс/с 208.8 ГПікс/с 127.1 ГПікс/с 148.6 ГПікс/с Texture Fill Rate 724.6 ГТекс/с 501,1 ГТекс/с 381,2 ГТекс/с 371,4 ГТекс/с Інтерфейс PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 (x8 uses) PCIe 5.0 x16 (x8 uses) TGP 300 Вт 250 Вт 180 Вт 155 Вт Виробництво TSMC TSMC TSMC TSMC Розмір кристала 263 мм² 263 мм² 181 мм² 181 мм² Тип пам’яті GDDR7 GDDR7 GDDR7 GDDR7 Обсяг пам’яті 16 ГБ 12 ГБ 8 ГБ 8 ГБ Шина 256 біт 256 біт 128 біт 128 біт Кількість транзисторів 53 900 М 45 600 М 21 900 М 21 900 М (не всі активовано)

У робочих сценаріях, де не потрібно багато відеопам’яті, карта ідентична з версією на 16 гігабайтів. З плюсів — Tensor Core та апаратний кодер AV1 дозволяє стримерам та відеографам отримувати високоякісне відео з меншим навантаженням на систему.

Для тих, хто працює у DaVinci Resolve, Premiere Pro або Blender, наявність GPU серії RTX 50 помітно скорочує час рендерингу та обробки.





Для офлайн ШІ задач обсяг відеопам’яті стає “ботлнеком”, тому про якісні моделі варто забути. До рендерингу також можуть виникнути запитання, хоча тестовій сцені в D5 Render вистачило й восьми гігабайтів. Час, затрачений на проєкт, залишився аналогічним до версії з вдвічі більшим обсягом GDDR7.

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC може похвалитися заводським розгоном, що приносить додатковий бонус у вигляді підвищених робочих частот, порівняно зі стоковими. Кілька додаткових відсотків швидкодії без жодних маніпуляцій з боку користувача ніколи не завадять. Також можна самостійно погратися в додатковий розгін, хоча заважає обмеження по частоті пам’яті.





Ігрова продуктивність MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC

Перейдемо до найцікавішого. Нижче наведені результати тестування у сучасних іграх на High пресеті з активованими DLSS Quality та Frame Generation або MFG (залежно від підтримки конкретною грою). Паралельно спробуємо визначити, чи є сенс в купівлі MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC у порівнянні з RTX 5060, яка також оснащена 8 ГБ відеопам’яті.

FPS (DLSS Quality + FG/MFG) RTX 5060 (1440p) RTX 5060 (1080p) RTX 5060 Ti 8 ГБ (1440p) RTX 5060 Ti 8 ГБ (1080p) S.T.A.L.K.E.R. 2 103 139 135 183 Cyberpunk 2077 144 254 186 310 Avowed 185 234 260 374 Clair Obscur: Expedition 33 171 232 219 277 Doom: The Dark Ages 109 122 130 157 Silent Hill f 58 80 100 119 TES: Oblivion Remastered — — 96 135 Remnant 2 110 156 142 205 Hunt Showdown — — 153 204

Цифри говорять самі за себе. RTX 5060 Ti послідовно випереджає молодшу RTX 5060 на 20–40% залежно від конкретного тайтлу. Солідно виглядає результат у Cyberpunk 2077, де у FullHD карта видає 310 кадрів на секунду, перетворюючи динамічні сутички у Night City на абсолютно плавний досвід.

В Avowed перевага ще помітніша: 260 FPS у 1440p проти 185 у RTX 5060. Тож власники моніторів з частотою 240+ Гц зможуть розраховувати на реалізацію потенціалу своїх дисплеїв.





Окремої уваги заслуговує ситуація із Silent Hill f. Навіть RTX 5060 Ti з 8 ГБ пам’яті не здатна забезпечити стабільну роботу на високих пресетах у 1440p без періодичних підлагувань. Перехід на Medium вирішує проблему і дає комфортні 110+ FPS, проте сам факт свідчить про невпинні апетити розробників до відеобуфера.





А тепер подивімося, наскільки щільно сучасні ігри заповнюють доступні 8 ГБ VRAM.

Споживання відеопам’яті з DLSS+MFG/FG Full HD, ГБ Quad HD, ГБ S.T.A.L.K.E.R. 2 6,6 7,3 Indiana Jones and the Great Circle 7,5 7,6 Cyberpunk 2077 7,7 7,4 TES: Oblivion Remastered 7,2 7,3 Clair Obscur: Expedition 33 7,0 7,2 Doom: The Dark Ages 7,4 7,6 Hunt Showdown 6,1 6,6 Avowed 7 6,5

Більшість протестованих ігор у 1440p споживають від 7,25 до 7,75 ГБ та нерідко намагаються компенсувати нестачу в оперативної пам’яті. Indiana Jones and the Great Circle вже у Full HD забирає 7,62 ГБ.

Будь-яке підвищення якості текстур, встановлення модифікацій або вихід нових оновлень здатні перевести карту у режим активного використання системної пам’яті, що неминуче позначиться на плавності.





Doom: The Dark Ages може відмовити в активації MFG через нестачу відеобуфера. Але ніхто не заважає обрати оптимальний баланс middle-high налаштувань та більше не повертатись до цього питання.

Енергоспоживання, шум та нагрів MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC

“Демократичний” TGP робить RTX 5060 Ti однією з найбільш енергоефективних карт у своєму продуктивному класі. На практиці MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC зазвичай споживає приблизно 155–160 Вт у піковому ігровому навантаженні. Для якісного блоку живлення на 650 Вт це не становить жодної проблеми.

Температурний режим залишається зразковим в будь-яких сценаріях. Під час тривалих ігрових баталій GPU просто “крижаний”, не перевищуючи позначки 58 °C — чудовий показник, як для карти з такими можливостями. Пам’ять трішки гарячіша — 65 °C в піку.





Вентилятори працюють зазвичай на помірних обертах. Їх не чутно на фоні загальної роботи системи. Навіть у стресових сценаріях на кшталт ураганного Doom: The Dark Ages, на максимальних налаштуваннях карта зберігає стабільні частоти, тишу та помірні температури.

У режимі простою або легкого навантаження вентилятори повністю зупиняються, і відеокарта перетворюється на абсолютно безшумний компонент системи.

Досвід використання

Відеокарти RTX 5060 Ti вже не перший раз потрапляють у наш редакційний фокус. Модель з 16 гігабайтами відеопам’яті проходила прискіпливі тести не тільки на топових системах, але й брала участь в імпровізованому порівнянні, де змагалися платформи AM5 та AM4.

Остання тепер стала актуальна, як ніколи, враховуючи скрутне становище з цінами на ринку ПК та компонентів. І ось тут виникає основний нюанс: материнські плати побудовані на деяких чипсетах попередніх поколінь (як от B450 з PCIe 4.0) обмежують пропускну здатність відеокарти.

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC підтримує 8 ліній PCIe 5.0 (32 ГБ/с). На практиці це створює двократну різницю у пропускній здатності у порівнянні з PCIe 4.0 (16 ГБ/с). Якщо модель з 16 гігабайтами відеопам’яті була менш чутлива до цього обмеження, то версія на вісім гігабайтів вже не має “головного козиря” у вигляді великого об’єму GDRR7.

Покоління PCIe x8 x16 Gen 3 8 ГБ/с 16 ГБ/с Gen 4 16 ГБ/с (AM4) 32 ГБ/с Gen 5 32 ГБ/с (AM5) 63 ГБ/с

Якщо ж ви щасливий власник AM5, то станом на тепер MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC дає можливість пройти будь-які свої улюблені тайтли сьогодення та минулого. За час тестування відеокарта залишила враження надійного та передбачуваного інструменту.

У повсякденному використанні найбільше імпоную її тиша. В пару з системою рідинного охолодження комп’ютер стає практично безшумним, навіть під час ігор. А ось для лептоп-геймінгу подібного класу продуктивності нерідко доводиться рятуватися навушниками.

І головне питання: чи підходить MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G для QuadHD? Так, але є нюанси. Абсолютна більшість ігор без проблем дозволяють виставляти високі налаштування за умови активації DLSS. Додавши ще й генерацію кадрів, отримаємо плавний та приємний геймплей. Але варто пам’ятати, що MFG також займає місце в відеопам’яті, тому іноді прийдеться обирати між високими текстурами та “нейронними” FPS.

Апетити комп’ютерних забавок збільшились з новими апдейтами, впровадженням нейронних апскейлерів та FG у порівнянні з минулим роком і це помітно, якщо дивитись на цифри у порівняльних таблицях. Хоча деякі проєкти, на кшталт S.T.A.L.K.E.R. 2 — отримали значно кращу оптимізацію.

Якщо ви думаєте, що забавки минулих років не такі ресурсомісткі — це також помилка. Той самий Hunt Showdown на легендарному рушії CryEngine, хоча й вийшов у 2018, але під час гри займає майже сім гігабайтів VRAM.

Ціни та конкуренти

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC можна придбати за 23 890 грн, хоча минулої весни за ці гроші пропонувалась версія з 16 гігабайтами VRAM.

Звісно ж, якщо ви не любите компроміси та готові доплатити майже третину вартості за більшу кількість відеопам’яті для QuadHD, то в пригоді стане MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC.

Серед прямих конкурентів у лінійці NVIDIA найближчою альтернативою виступає MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS, яка коштує помітно менше, але й суттєво поступається у продуктивності.

З боку AMD конкуренцію складають моделі серії Radeon RX 9070 та їх XT версії, які пропонують більший обсяг VRAM та сильні позиції у растеризації. Непоганим претендентом на місце у вашому ПК в такому випадку є Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G.

Водночас екосистема NVIDIA з DLSS 4.5, Frame Generation (FG/MFG), Reflex та солідними робочими перевагами залишається вагомим аргументом для тих, хто цінує повноту та стабільність програмної підтримки.

7.8 /10 Оцінка ITC.ua Робоча продуктивність 7.5 8 Гб VRAM може стати обмеженням навіть нескладних проєктів, а також для офлайнових генераторів зображень. Ігрова продуктивність 8 FUllHD — впевнено, QuadHD іноді потребує додаткового зниження якості текстур. Енергоефективність, шум 9.5 Майже еталонна тиша та помірні температури. Ціна 6 Дорого, хоча це не забаганка виробника, а виклик сучасних реалій.