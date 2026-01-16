Огляд Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026): телевізор, який приємно здивував

Сьогодні на огляді новенький телевізор Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026). Модель L55MB-SME обіцяє перенести технології преміумсегмента в доступніший ціновий діапазон і ми дізнаємося чи їй це вдалося. Також перевіримо, чи справді 408 зон локального затемнення, яскравість 1700 ніт та частота 144 Гц роблять його конкурентом для дорожчих моделей. Протестували цю новинку декілька тижнів і готові ділитися враженнями, тестами та досвідом реального використання.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) Від 32 999 грн. Плюси: аскетичний сучасний дизайн; зручний та багатофункціональний пульт керування; технологія Mini LED; висока пікова яскравість 1700 ніт; антиблікове покриття; частота оновлення 144 Гц з режимом Game Boost до 288 Гц; підтримка VRR та AMD FreeSync Premium Pro; якісне звучання з налаштуванням Harman AudioEFX; Google TV з інтеграцією HyperOS 3; порт HDMI 2.1; підтримка Dolby Atmos Купити в "Алло" Мінуси: комусь буде затовстий корпус та забагато ваги; порт Ethernet обмежений 100 Мбіт/с Купити в "Алло" 8.5 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

Характеристики Значення Тип телевізора QD-Mini LED Тип матриці QLED Діагональ екрана 55 дюймів Зони локального затемнення 408 Роздільна здатність екрана 4K UHD (3840×2160) Частота розгортки екрана 144 Гц (до 288 Гц в режимі Game Boost) Пікова яскравість 1700 ніт Коефіцієнт відбиття 1.8% Процесор 4 ядра ARM Cortex-A73 Графіка Mali-G52 (2EE) MC1 Оперативна пам’ять 3 ГБ Вбудована пам’ять 32 ГБ HDMI 3 x HDMI 2.1 (4K@144Hz на портах 1-2, eARC на порті 2) USB 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Мережа Wi-Fi 6 (2.4/5 ГГц), Ethernet 100 Мбіт/с Bluetooth Bluetooth 5.2 Smart TV Google TV з HyperOS 3 Технології зображення Xiaomi Visual Engine Pro, Global Dimming Engine, Deep Contrast Engine, Dynamic Clarity Engine, Vivid Color Engine Охоплення кольору 94% DCI-P3, 10-бітна глибина (1.07 млрд кольорів) Динамічний контраст 17,000,000:1 Аудіосистема 2 x 15 Вт (30 Вт загалом), 4 динаміки, Harman AudioEFX, Dolby Atmos, DTS:X Додатково VRR, AMD FreeSync Premium Pro, ALLM, MEMC 4K 120 Гц, Google Cast, Apple AirPlay, Low Blue Light Кріплення VESA 300 x 300 мм Вага (з підставкою) 13 кг Габарити (з підставкою) 1225x780x330 мм

Паковання та комплектація

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 постачається в класичному для телевізорів великому боксі.

Всередині знаходиться сам телевізор, обгорнутий захисною плівкою, пульт дистанційного керування (без батарейок AA), два знімних кабеля живлення (для нашого та європейського регіонів), дві, напевно, металеві ніжки-підставки та гвинти до них, а також документація.

Дизайн Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

Телевізор Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) зроблений у стилі сучасного мінімалізму. Напевно, він характерний для всієї лінійки телевізорів компанії. Це лаконічна темно-срібна панель з вузькими рамками та металевими акцентами, яка органічно впишеться в будь-який інтер’єр.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Рамки навколо екрана справді тонкі, що створює ефект «безрамкового» дизайну.

Нижня рамка трохи ширша за інші, на ній розміщено ледве помітний логотип Xiaomi по центру та надпис Harman Audio EFX в правому куті.

Корпус пластиковий, виглядає якісно та не здешевлює загальне враження. На дотик поверхня приємна, не залишає відбитків пальців і схожа на метал.

Задня панель рифлена, срібно-металева, але фактично вона з матового пластику з текстурованим малюнком. По центру розташовані кріплення VESA 300×300 мм для настінного монтажу. Вище бачимо надпис Xiaomi.

Біля правого краю знаходиться невелика виступаюча панель з основними портами та роз’ємами: антенна, порт LAN RJ-45, 3.5-мм аудіовихід, два USB-A, три HDMI (серед них один 2.1), та цифровий оптичний S/PDIF. Ліворуч є ще роз’єм для кабелю живлення, а над ним розмістили наліпку з усією основною інформацією про телевізор. Також відмічу наявні кабель-канали із застібками, що дуже зручно в будь-якому сценарії розміщення телевізора.

Товщина корпусу Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) велика у порівнянні з класичними LCD (IPS та VA) телевізорами, але це через наявну QLED-матрицю. Нижня частина трохи товща через розміщення блоку живлення та електроніки, але загалом телевізор не громіздкий. Звісно, відносно своєї діагоналі 55 дюймів та наявної матриці. Його габарити з ніжками складають 1225×780×330 мм, а вага 13 кілограмів.

Пульт дистанційного керування

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) комплектується чорним довгим пультом з мінімалістичним дизайном. По сучасним міркам його можна навіть назвати великим, але він комфортно лежить в руці та не викликає втоми при тривалому користуванні.

Корпус пульта з матового пластику, а от кільце навігації з глянцевого, тому з часом точно затреться і буде виблискувати. Проте це типова практика для багатьох сучасних пультів телевізорів.

На пульті розташована кнопка живлення (зверху), кнопка виклику Google Assistant, навігаційне колесо з центральною кнопкою OK, кнопки навігації (назад, домівка, меню), кнопки регулювання гучності, кнопки швидкого доступу до Netflix, YouTube, Prime Video та Xiaomi TV+Free (+один обраний застосунок), кнопки керування відтворенням (пауза, перемотка), та кнопки перемикання каналів та джерел сигналу

Пульт працює через Bluetooth 5.2, тому не потребує прямої видимості з телевізором та має збільшену дальність роботи. Живлення йде від двох батарейок AA, але їх в комплекті немає.

Екран Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

В основі Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) лежить панель QLED-матриця з роздільною здатністю 4K (3840×2160 пікселів) та технологією підсвічування Mini LED.

На відміну від звичайного LED-підсвічування, де використовується кілька десятків великих світлодіодів, у Mini LED їх тисячі, і вони значно менші за розміром. У цій моделі маємо 408 незалежних зон локального затемнення. Тобто телевізор може вибірково затемнювати або повністю вимикати певні ділянки екрана.

Це означає, що поруч із яскравими об’єктами (наприклад, вогонь чи спалах) екран відображає глибокий чорний колір без «світіння» навколо. Це особливо помітно та, напевно, критично важливо для перегляду кіно чи серіалів, особливо в темних сценах.

Пікова яскравість наявної панелі телевізора становить 1700 ніт і це вражаюча цифра для моделі цієї середньої категорії. У реальних умовах це означає, що зображення дуже яскраве, а головне, що воно залишається насиченим і чітким навіть у яскраво освітленій кімнаті в сонячний день. Звісно ж, HDR-контент виглядає саме так, як задумували режисери і все це відображається з реалістично.

За заявою виробника, рівень чорного в телевізорі Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) досягає 0.0001 ніт, що дає динамічний коефіцієнт контрастності 17,000,000:1. У перекладі на людську мову, це значить, що темні сцени виглядають справді темними, без темно-сірого кольору, характерного для простіших телевізорів.

Окремо відзначу наявне антиблікове покриття з коефіцієнтом відбиття лише 1.8%. Для порівняння стандартні глянцеві екрани мають показник близько 5%, а спеціалізовані матові – 2.6%.

Тобто навіть коли позаду вас вікно чи увімкнена люстра, що фактично висить перед та над телевізором, на екрані дійсно майже не видно її відблисків. Це особливо помітно при перегляді фільмів ввечері, коли в кімнаті працює освітлення. Звісно, якщо ви його залишаєте в цьому випадку.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) також оснащений технологією квантових точок (Quantum Dot), а отже він охоплює 94% колірного простору DCI-P3. Телевізор підтримує формати HDR10, HDR10+, Dolby Vision та HLG.

За обробку зображення відповідає процесор Xiaomi Visual Engine Pro, який включає кілька алгоритмів на основі штучного інтелекту (куди ж без них зараз). Кажуть, що функція Global Dimming Engine керує 408 зонами затемнення в реальному часі, адаптуючи підсвічування до контенту. А функція Deep Contrast Engine динамічно покращує контрастність, посилюючи різницю між світлими та темними ділянками. Ще є Dynamic Clarity Engine, що зменшує розмиття в русі, аналізуючи траєкторії об’єктів та компенсуючи затримку матриці. Нарешті, функція Vivid Color Engine розширює колірну гаму для контенту зі старих стандартів (SDR).

На практиці це означає якісну, насичену та яскраву картинку з чітким зображенням та глибокою контрастністю.

Звичайно, телевізор пропонує кілька попередньо налаштованих профілів, а ще є ручні налаштування. І тут вже кожен налаштовує це під самостійно. Від себе раджу активувати режим FILMMAKKER MODE, який прибирає усі покращення та сучасні доопрацювання зображення. Тобто ви побачите фільм чи серіал саме в такому вигляді, з такими кольорами та навмисною недосконалістю, як усе це задумував режисер.

Ті ж брати Даффери якраз рекомендують дивитися їх серіал «Дивні дива» чи будь-які інші фільми, чи серіали саме без оцих покращень. Вони радять вимкнути усе це, особливо на сучасних телевізорах. Прикольно, що в Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) є режим, який вимикає все за вас і робить картинку справжньою. Дуже раджу.

Функціональність Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

Телевізор Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) працює на операційній системі Google TV, яка побудована на базі Android TV 11. Це знайомий багатьом користувачам інтерфейс, але все ж трохи оновлений.

Залізо телевізора складається з 4-ядерного процесора ARM Cortex-A73, графічного прискорювача Mali-G52, 3 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованого сховища. Як для телевізора це дуже непогане начиння, особливо підкреслю велику кількість ОЗП та ПЗП.

Інтерфейс Google TV відкривається швидко, меню навігації плавне, застосунки запускаються також швидко і без підвисань.

Головний екран Google TV побудований за принципом «контент на першому місці». Тут є рекомендації від встановлених стрімінгових сервісів, що збираються в єдину стрічку, тому теоретично не потрібно блукати по окремих застосунках, адже система сама пропонує фільми та серіали на основі ваших уподобань.

Проте за бажанням можна вимкнути усі ці штуки і залишити мінімалістичний головний екран, на якому будуть лише застосунки.

Окремою перевагою Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) є інтеграція оболонки HyperOS 3 від Xiaomi. Це не заміна Google TV, а додатковий функціональний шар, який розширює можливості телевізора у взаємодії з екосистемою розумного дому.

Наприклад, тут є функція HyperConnect, коли телевізор стає центральним хабом для керування іншими пристроями Xiaomi. Можна налаштувати автоматичні сценарії, наприклад, вимкнути світло при запуску фільму тощо. Додали й Xiaomi Super Island. Це динамічний центр сповіщень, який відображає важливу інформацію з інших пристроїв прямо на екрані телевізора. Ще є «Швидка трансляція», коли телевізор миттєво з’являється у списку пристроїв для трансляції на смартфонах Xiaomi, без додаткових налаштувань.

Звісно, новинка підтримує популярні технології бездротового підключення типу Google Cast, Apple AirPlay та Miracast.

З встановленими застосунками на Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) все стандартно. У телевізора є доступ до Google Play Store, звідки можна завантажити Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Megogo, Sweet.TV та інші популярні сервіси, застосунки та ігри.

Голосовий помічник Google Assistant працює коректно та розуміє українську мову. Можна попросити знайти конкретний фільм, ввімкнути YouTube, змінити гучність або отримати прогноз погоди. Мікрофон у пульті адекватний і працює нормально.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) активно позиціюється як телевізор для геймерів, і на це є вагомі підстави. Нативна частота панелі складає 144 Гц при роздільній здатності 4K. Це чудовий показник, який дає плавну картинку в динамічних іграх. Для порівняння більшість телевізорів обмежені 60 Гц, а 120 Гц типу як вважаються преміум-характеристикою.

Але тут є ще режим Game Boost, який підвищує частоту до 288 Гц. Правда, ця надвисока частота доступна тільки при роздільній здатності Full HD (1920×1080) або QHD (2560×1440). Для більшості консольних ігор це менш актуально, але для власників потужних ігрових ПК та шанувальників змагальних шутерів, це буде топ. Звісно, якщо ви маєте на меті під’єднати ваш ігровий ноутбук чи ПК до телевізора.

Окрім цього телевізор підтримує всі потрібні технології для геймінгу, включно з VRR, AMD FreeSync Premium Pro та ALLM (Auto Low Latency Mode).

У режимі гри затримка введення становить близько 10-12 мс при 144 Гц, що є чудовим показником. Це означає практично миттєву реакцію екрана на ваші команди з геймпада чи клавіатури. Це важливий параметр для ігор типу CS: GO, Valorant або Call of Duty, тому навіть у це можна зіграти на Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026).

Для стандартного відеоконтенту (фільми, серіали, YouTube) телевізор вже використовує технологію компенсації руху MEMC на частоті 120 Гц. Вона генерує проміжні кадри, роблячи рух плавнішим, але я знаю, що не усім це заходить, тому цю штуку можна вимкнути в налаштуваннях.

Звук Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

Аудіосистема Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) складається з чотирьох динаміків загальною потужністю 30 Вт (2×15 Вт на канал). Це значить, що телевізор має по одному твітеру та одному повноцінному драйверу з кожного боку корпусу.

Як для вбудованих динаміків телевізора місцеве звучання приємно дивує, адже маємо чіткі високі частоти, збалансовану середину та навіть відчутні (хоч і не глибокі) баси. Голоси звучать розбірливо, а діалоги у фільмах не «тонуть» у звукових ефектах.

Максимальна гучність телевізора достатня навіть для великої кімнати. На рівні 70-80% звук ще залишається чистим, без хрипу, дзижчання чи інших спотворень.

Окрім Dolby Atmos тут є налаштування звуку від Harman, тому теоретично звук виходить деталізованим та об’ємним. На практиці ж я не зміг відрізнити один профіль від іншого, але мені сподобалися вони обидва.

Загалом для телевізора цього класу звучання більш ніж пристойне. Можна комфортно дивитися фільми та серіали без зовнішньої акустики. Але для справді кінематографічного досвіду або насиченого ігрового звуку, звісно, варто купляти саундбар чи повноцінну аудіосистему 5.1.

Досвід використання Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026)

Після кількох тижнів використання Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) можу сказати, що це якісний телевізор, який виправдовує свою ціну та обіцянки виробника. Найбільше, звісно, мені сподобалася саме картинка, тим паче мій основний телевізор має технологію LED. А на QLED та ще й з Mini LED підсвічуванням зображення просто вибухає кольорами та деталями. А ще воно ну дуже яскраве, тому мені довелося зменшити цей показник до 70 відсотків, бо оці буквально виїдало.

Як варіант тут є автоматична яскравість як на смартфонах, тому телевізор самостійно буде збільшувати чи зменшувати її залежно від типу та яскравості освітлення в кімнаті. Дуже раджу активувати саме цю функцію.

Антиблікове покриття також працює і воно дійсно суттєво зменшує рівень відблисків на екрані. Особливо, коли в кімнаті горить верхнє світло, чи з бокового вікна на кухні дістає до моєї вітальні.

Для ігор телевізор також чудовий. Під’єднав PlayStation 5 і все автоматично перейшло в ігровий режим без мого втручання. Збільшена частота кадрів на такій діагоналі дає неймовірний досвід, плюс яскравість, плюс насичені кольори та майже справжній чорний (ну, бо найкраще цей колір все ж відображається на OLED).

Google TV працює швидко та стабільно, але мені все ж довелося звикати після років використання звичайного Android TV. Для мене тут забагато віджетів, тому в налаштуваннях акаунта Google я перейшов в мінімалістичний режим, де показуються тільки застосунки. Мені так краще.

Перемикання між програмами займає 2-3 секунди, навігація плавна і все це завдяки 3 ГБ оперативної пам’яті, яких точно достатньо для більшості завдань, особливо якщо у вас була модель з меншою кількістю. Цієї кількості ОЗП більше ніж достатньо, щоб телевізор «літав» і все відкривалося максимально швидко. Також нагадаю про 32 ГБ вбудованої пам’яті, тому про неї можна не думати.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026) має декілька вбудованих застосунків, правда, один з них не працює в нашій країні (PatchWall), а от інший (Xiaomi TV+) вже є безплатною збіркою різноманітних світових та тематичних каналів. Тому як бонус має місце, тим паче на перший час.

Поки тестував жодних технічних проблем не виникло. Телевізор працює стабільно, не перегрівається, не виникає артефактів зображення. Він не перезавантажувався, не вимикався і не глючив.

Комусь не сподобається, що телевізор товстий та громіздкий, але знову ж таки, це така технологія і тут по іншому ніяк. Сучасні LED-телевізори дійсно дуже тонкі та легкі, але цей ні. Проте я не думаю, що це критично.

Також кажуть, що наявний порт Ethernet обмежений лише швидкістю у 100 Мбіт/с. На жаль, перевірити мені це не вдалося, але навіть якщо й так, цього вистачить для запуску 4К без проблем. Проте для когось це може бути дійсно недоліком.

Ціна та конкуренти

Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (2026), а саме глобальна модель L55MB-SME офіційно продається в «Алло» і зараз коштує 32 999 гривень. На мою думку, за ці можливості, технології та діагональ це гарний прайс, але конкуренти теж не сплять.

Також варто зазначити, що Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 (L55MB-SME) є фактичним ребрендингом тогорічної моделі Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 року для китайського ринку. А в них зараз є там місцева версія Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 і вона суттєво потужніша за цю нашу, глобально-європейську.

Чи це погано? Однозначно ні, бо навіть з «урізаними» характеристиками глобальна версія пропонує адекватне співвідношення ціни та якості. Плюс це, напевно, така маркетингова стратегія, адже компанія хоче вийти на глобальний ринок з агресивною ціною, тому використовує торішнє залізо, але з новим брендингом. Як на мене, то воно повинно спрацювати.

З конкурентів варто відзначити TCL 55Q6C (ціна від 24 210 гривень), що коштує дешевше, але має взагалі не такий яскравий екран. Ще є попередня модель Xiaomi TV S Mini LED 55 2025 з цінником від 23 900 гривень, яка має чудовий вигляд й у 2026 році.

Зверніть увагу й на Samsung QE-55QN70F (ціна від 27 000 гривень), а також на Hisense 55U8Q з цінником від 34 950 гривень.

8.5 /10 Оцінка ITC.ua Екран 9 Чудова панель з Mini LED, висока яскравість, відмінне антиблікове покриття. Дизайн, ергономіка 8.5 Якісні матеріали, тонкі рамки, стійкі ніжки. Мінімалістичний дизайн без зайвих акцентів. Програмне забезпечення 8.5 Google TV працює добре, інтеграція HyperOS 3 корисна. Комусь може бути забагато віджетів. Функції 9 144 Гц, VRR, ALLM, три порти HDMI, Apple AirPlay, Google Cast тощо. Ціна 8.5 Гарне співвідношення характеристик і вартості. Звук 7.5 Пристойне звучання для вбудованих динаміків. Harman AudioEFX працює добре, але для кінотеатрального досвіду потрібна зовнішня акустика.