NVIDIA на CES 2026: не буде RTX 50 SUPER, буде DLSS 4.5, динамічний 6x MFG, та можливе повернення RTX 3060

За кілька годин до виступу NVIDIA на CES 2026 її команда підготувала оновлення спільноти GeForce On з цікавими анонсами. Також стала відомою деяка неофіційна інформація.

Отже, офіційно: “No new GPUs will be announced” — “Нові відеокарти не будуть анонсовані”. Це означає відсутність на виставці анонсів серії RTX 50 SUPER, котрі передбачали більш ранні чутки. Невідомо, скасована серія чи відтермінована на якийсь час. Це також передбачали інсайдери та аналітики, з огляду на дефіцит пам’яті внаслідок розвитку індустрії штучного інтелекту. Відеокарти SUPER передбачають більшу кількість вбудованої пам’яті, і це виявилося не на часі.

NVIDIA GeForce анонсувала: "No new GPUs will be announced" — "Нові відеокарти не будуть анонсовані".

Трансляція GeForce On описана ​​як презентація програмного забезпечення та досягнень виробників пристроїв, котра зосереджена на ”функціях, іграх, додатках та продуктах партнерів”. NVIDIA анонсувала представлення технологій DLSS 4.5 та Dynamic 6x Frame Generation, друге покоління моделі Transformer, а також G-SYNC Pulsar — технологія дисплеїв NVIDIA, яка поєднує змінну частоту оновлення зі змінним підсвічуванням для кращого передавання руху, залежно від підтримки партнерів-виробників моніторів.

NVIDIA планує анонсувати DLSS 4.5 зі змінами, зосередженими на масштабуванні роздільної здатності та новій Dynamic Multi Frame Generation, динамічній генерації кількох кадрів. DLSS 4.5 Super Resolution переходить на модель Transformer наступного покоління, навчальний конвеєр якої тепер охоплює більше випадків збоїв та використовує більший набір даних з метою кращої стабільності у часі, менших ореолів та чіткішого згладжування.

Динамічна генерація кадрів, як випливає з назви, не прив’язана до одного множника. Натомість користувачі зможуть бачити від 3 до 6 разів більше кадрів, залежно від налаштувань. NVIDIA розглядає це оновлення як спосіб забезпечити плавніший ігровий процес на моніторах з високою частотою оновлення, включаючи панелі 240 Гц.

DLSS 4.5 матиме підтримку з першого дня запуску у застосунку NVIDIA, а динамічна генерація кількох кадрів з’явиться пізніше. Користувачі зможуть встановити цільовий FPS у програмі аж до максимальної частоти оновлення дисплея, при цьому функція динамічно регулюватиме кількість кадрів, що генеруються для досягнення цієї мети. NVIDIA підтверджує, масштабування роздільної здатності DLSS 4.5 підтримуватиметься всіма відеокартами RTX 20, 30, 40 та 50. Однак, Dynamic 6x Frame Generation буде запущена навесні 2026 року як ексклюзивна функція для RTX 50. Більше про це розповість презентація NVIDIA, котра розпочнеться за кілька годин, та стрім Twitch.

Остання новина у цьому блоці неофіційна та стосується старих відеокарт: NVIDIA може відновити виробництво GeForce RTX 3060 вже цього кварталу. За попередніми даними інсайдерів, запасів нових відеокарт RTX 3060 вичерпуються, а грудень 2025 року називали останнім місяцем їхньої доступності. Але, за новими даними, це вже не так. Інформатор hongxing2020 стверджує, що NVIDIA оновила інформацію для партнерів і планує повернути RTX 3060 у першому кварталі 2026 року, лише через кілька тижнів після заяв про кінець запасів.

Інсайдер не уточнює, чи стосується це моделі на 12 ГБ, версії з 8 ГБ, або ж всіх. Варіант RTX 3060 використовує пам’ять GDDR6, на яку менше впливатиме майбутнє підвищення цін на GDDR7, якщо інші чутки підтвердяться. Нагадаємо, деякі відеокарти з великим обсягом VRAM вже важко знайти в магазинах.

