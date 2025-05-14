ТОП 7 геймпадів: найкращі моделі контролерів у 2025 році

Миша та клавіатура — це чудово, але деякі ігри буквально вимагають геймпада. Платформери, файтинги чи аркадні гонки — у всіх цих жанрах контролер не просто зручний, а незамінний. Бо нормальний геймінг починається з нормального керування — без акробатики пальцями. У 2025 році вибір геймпадів величезний, але ми відібрали найкращі, на наш погляд, — для різних потреб і бюджетів.

Критерії вибору

Платформа і сумісність

Перш ніж обирати геймпад, визначіться, де ви плануєте грати. Хоча деякі моделі можуть працювати з кількома пристроями, сумісність далеко не завжди універсальна. Важливо переконатися, що контролер точно підтримує потрібну вам систему: ПК, Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation чи Xbox.

ПК . Більшість геймпадів для ПК розраховані на Windows і використовують XInput — саме він забезпечує найкращу сумісність з іграми у Windows. Деякі моделі також підтримують DirectInput — це важливо для старих ігор, які не розпізнають XInput. У Steam зверніть увагу на підтримку Steam Input — так можна буде легко налаштувати кнопки навіть у Big Picture Mode.

. Більшість геймпадів для ПК розраховані на Windows і використовують XInput — саме він забезпечує найкращу сумісність з іграми у Windows. Деякі моделі також підтримують DirectInput — це важливо для старих ігор, які не розпізнають XInput. У Steam зверніть увагу на підтримку Steam Input — так можна буде легко налаштувати кнопки навіть у Big Picture Mode. Android та iOS . Тут головне — підтримка Bluetooth, бо дротове підключення до смартфонів часто незручне або взагалі неможливе без адаптерів. Також важливо перевіряти, чи підтримує геймпад мобільні стандарти: HID для Android або MFi (або новий Game Controller framework) для iOS. Без цього деякі ігри просто не побачать геймпад.

. Тут головне — підтримка Bluetooth, бо дротове підключення до смартфонів часто незручне або взагалі неможливе без адаптерів. Також важливо перевіряти, чи підтримує геймпад мобільні стандарти: HID для Android або MFi (або новий Game Controller framework) для iOS. Без цього деякі ігри просто не побачать геймпад. Nintendo Switch та PlayStation. У цих платформ є свої протоколи та обмеження. Наприклад, Switch часто не працює з «універсальними» Bluetooth-геймпадами без окремого адаптера. PlayStation, особливо PS5, підтримує лише фірмові геймпади або ліцензовані аналоги. Якщо хочете мати повний набір функцій — адаптивні тригери, гіроскоп, вібрація — краще брати контролер, спеціально створений для відповідної платформи.

Тип підключення

Дротові підключення зазвичай забезпечують меншу затримку і більш стабільну роботу. Це перевага для тих, хто займається кіберспортом чи шукає максимальну точність. Крім того, у разі проблем із батареєю не доведеться переривати гру.

Бездротові підключення через Bluetooth або радіо (2.4 GHz) дають зручність для гри на дивані або в ліжку, але можуть мати вищу затримку в порівнянні з проводами. Проте багато сучасних бездротових геймпадів, як-от Xbox Wireless Controller, забезпечують майже нульову затримку завдяки Bluetooth Low Energy та Wi-Fi.

Ергономіка та комфорт

Незалежно від того, на якій платформі ви граєте, важливо, щоб геймпад був зручним. Це критично важливо для тривалих ігрових сесій, оскільки неправильна форма або жорсткі кнопки можуть спричинити незручність або навіть втому в руках.

Вага і баланс: геймпад не повинен бути надто важким, щоб не втомлювати руки. Легкі моделі, як правило, забезпечують більшу маневровість, але можуть здаватись менш стабільними, ніж їх важчі аналоги.

Розташування кнопок і стіків: стандартне розташування кнопок у більшості геймпадів підходить для більшості користувачів, але якщо ви маєте великі руки, зверніть увагу на моделі з кнопками, які знаходяться на більшій відстані одна від одної. Наприклад, Xbox. Для маленьких рук можуть бути зручніші компактні моделі, як ретро-вайбова 8BitDo SN30 Pro+.

Налаштовуваність

Це один із важливих аспектів, який може суттєво вплинути на ігролад. Ось ключові функції, які варто враховувати:

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Мапування кнопок . Багато сучасних геймпадів дозволяють перепризначати функції кнопок під ваші потреби — хай то на рівні операційної системи, через Steam Input, або за допомогою фірмових утиліт. Це особливо корисно для складних ігор або нестандартних схем управління.

. Багато сучасних геймпадів дозволяють перепризначати функції кнопок під ваші потреби — хай то на рівні операційної системи, через Steam Input, або за допомогою фірмових утиліт. Це особливо корисно для складних ігор або нестандартних схем управління. Регулювання сили вібрації та чутливості тригерів . Деякі моделі, як-от Xbox Elite Series 2 або 8BitDo Pro 2, дозволяють змінювати інтенсивність вібрації, а також налаштовувати хід і чутливість тригерів. Це надає більше контролю в шутерах, перегонах або спортивних симуляторах.

. Деякі моделі, як-от Xbox Elite Series 2 або 8BitDo Pro 2, дозволяють змінювати інтенсивність вібрації, а також налаштовувати хід і чутливість тригерів. Це надає більше контролю в шутерах, перегонах або спортивних симуляторах. Макроси . Вони дають змогу запрограмувати серію натискань — натискаєш одну кнопку, а контролер виконує весь ланцюжок дій. Це особливо актуально для MMORPG, файтингів або стратегій. Втім, така функція переважно доступна в геймпадах середнього та високого цінового сегмента або в моделях, орієнтованих на кіберспорт.

. Вони дають змогу запрограмувати серію натискань — натискаєш одну кнопку, а контролер виконує весь ланцюжок дій. Це особливо актуально для MMORPG, файтингів або стратегій. Втім, така функція переважно доступна в геймпадах середнього та високого цінового сегмента або в моделях, орієнтованих на кіберспорт. Налаштування мертвих зон і аналогових стіків. У деяких геймпадах є можливість тонкого налаштування мертвих зон стіків, чутливості курсора та швидкості реакції. Такі функції особливо корисні в FPS-іграх або перегонових симуляторах. Вони доступні або в преміальних моделях (наприклад, Xbox Elite), або через програмне забезпечення на ПК (наприклад, у Steam).

Якість збірки і ціна

Збірка геймпада визначає його довговічність і відчуття під час гри. Пластикові кнопки можуть деякі моделі зробити більш схильними до поломки після тривалого використання. Металеві елементи, наприклад, у Razer Wolverine або Xbox Elite, додають не тільки привабливості, але й довговічності.

І важливо знайти баланс між ціною та якістю. Бюджетні геймпади можуть бути хорошим варіантом для новачків, але якщо ви прагнете гнучкості налаштувань і тривалих комфортних ігрових сесій, варто подумати про моделі класом вище.

Коли йдеться про універсальний геймпад, першим на думку приходить саме Xbox Wireless Controller — не через маркетинг, а через перевірену якість і продуману сумісність. Його підтримує будь-що: Windows, Android, Xbox Series, навіть Steam Deck.

Це той випадок, коли «plug and play» — не просто фраза з коробки, а реальна обіцянка. Він легко під’єднується як по Bluetooth, так і через USB-C, і миттєво визначається більшістю ігор без додаткового танцю з драйверами.

Контролер має класичне компонування: асиметричні стики, D-pad нового зразка (із хрестоподібним сегментуванням), кнопки з чітким кліком, м’яке матове покриття й оновлені тригерні кнопки з мікротекстурою. У руках він відчувається надійно, навіть попри відносно легку вагу. Ергономіка тут без сюрпризів — усе звичне й доведене до автоматизму, і це в плюс, якщо геймер планує проводити у грі по 4–5 годин.

Окремо варто відзначити його універсальність в екосистемі Microsoft. Xbox Accessories дозволяє налаштовувати мапінг кнопок, зберігати профілі, калібрувати стики та тригери. Не DualSense, звісно, з адаптивним натисканням, але у світі Windows-пристроїв він набагато краще підтримується. Умовно кажучи, якщо ваші ігри — з Game Pass, то це майже обов’язковий ґаджет.

Серед мінусів — живлення. Контролер живиться від звичайних АА-батарейок, і хоча це частково компенсується знімними акумуляторами (які треба купувати окремо), відчуття «ретро» у 2024-му році дещо дивує.

Також відсутня вібрація на мобільних платформах Android — це обмеження офіційної прошивки при Bluetooth-з’єднанні. Проте варто зазначити, що існують обхідні шляхи: через сторонні утиліти на кшталт Mantis Gamepad Pro або Bluetooth Auto Connect вібрацію можна частково активувати. Тож з коробки підтримки вібрації на Android дійсно немає — без танців із бубном не обійтись.

Але якщо не чіплятися до деталей, то це — геймпад, який підходить на всі випадки життя. Його ціна коливається в межах від 1 910 до 4 369 гривень, що не назвеш «бюджетно», проте за ту універсальність, яку він пропонує — виправдано.

Здавалося б, чого Sony DualSense робити в рекомендаціях для ПК? Але якщо ви — ПК-шляхтич із топовим залізом, прагнете найглибшого занурення в гру, де навіть найменша вібрація відчувається — цей геймпад точно варто спробувати, хоч би раз.

DualSense має вбудований гіроскоп, мікрофон, тачпад і світлову індикацію. Але, звісно, більшість цих фішок не працює на ПК. Гіроскоп використовується лише в деяких емуляторах або з допомогою Steam Input. Тачпад — частково функціональний, здебільшого як заміна миші. Мікрофон — фактично марний. Але що дійсно вражає — це тригери. Навіть на ПК у багатьох іграх через Steam Input можна ввімкнути адаптивний опір, і це — інакший ігровий досвід.

Серед мінусів — підтримка. На жаль, поза екосистемою PlayStation, частина функцій просто вимикається. У деяких іграх адаптивні тригери ігноруються, вібрація працює лише в базовому режимі. Також, щоб розкрити повний потенціал DualSense, потрібно або копирсатися в Steam Input, або використовувати сторонні утиліти на кшталт DS4Windows. Не найзручніше, особливо для новачків.

Ще одне — автономність. Вбудований акумулятор тримає приблизно 8–12 годин, залежно від того, як активно працюють всі сенсори й вібрації. Заряджається через USB-C, що зручно, але акумулятор незнімний — рано чи пізно доведеться розбирати корпус або використовувати його в режимі проводу.

І попри все це, DualSense — це та річ, яку складно замінити. Він створений не лише для керування, а для відчуття гри.

Ціна питання — від 2 716 до 5 363 гривень, і так, він дорожчий за Xbox-контролер. Але якщо вам набридла клавіатурна «клац-клац»-класика і хочеться чогось нового і класного — DualSense стане несподіваним другом і на ПК.

Якщо ви шукали найкращий геймпад для мобільного ґеймінгу, який працює як з Android, так і з iOS, то Razer Kishi V2 точно заслуговує на вашу увагу. Компактний, ергономічний і неймовірно зручний контролер, який перетворює ваш смартфон на справжню портативну ігрову консоль. І хоча мобільний геймінг часто асоціюється з використанням сенсорного екрану, для справжніх геймерів Razer Kishi V2 — це ціла революція в тому, як можна комфортно грати на мобільних пристроях.

Kishi V2 розкладається так, що смартфон знаходиться між двома джойстиками, і на перший погляд виглядає як гібрид між контролером Xbox і Nintendo Switch. Його компактний розмір дозволяє легко носити його з собою, а вбудовані механізми надають можливість підлаштовувати розмір під будь-який смартфон. Це важливий момент, адже геймпад ідеально підходить для широкого спектру мобільних пристроїв.

Razer Kishi V2 використовує з’єднання через USB-C або Lightning (залежно від версії для Android чи iOS), що дозволяє мінімізувати затримки і покращити відгук контролера порівняно з більшістю Bluetooth-геймпадів. Завдяки прямому підключенню через порт пристрою, ви отримуєте миттєву реакцію без будь-яких проблем з батареєю, як це часто буває з бездротовими моделями. Для мобільних ігор це, безумовно, великий плюс.

Kishi V2 оснащений усіма стандартними елементами управління: двома аналоговими стиками, двома тригерами, D-pad і кнопками ABXY. Кнопки на Razer Kishi V2 не лише зручні, але й забезпечують чудовий відгук, що дозволяє вам легко контролювати навіть найскладніші ігри, такі як шутери чи файтинги.

Razer Kishi V2 підтримує більшість мобільних ігор, доступних для Android і iOS, і працює не лише з власними іграми, але й з популярними стрімінговими платформами, такими як NVIDIA GeForce NOW, наприклад.

Razer Kishi V2 — чудовий вибір для тих, хто хоче отримати найкращий досвід мобільного геймінгу. З його зручним дизайном, приємною ергономікою та миттєвим підключенням він став справжнім фаворитом серед мобільних геймерів. Просять за нього від 3 552 до 7 370 гривень.

A4Tech Bloody GPW70 — геймпад, який доводить, що бюджетні рішення можуть бути не тільки доступними, але й дуже ефективними. Якщо ви шукаєте універсальний контролер для ПК, PlayStation або Android-пристроїв, який не залишить вас з порожньою кишенею, то на цей контролер варто звернути увагу. Він чудово поєднує функціональність, зручність і стиль за досить демократичну ціну.

Однією з найбільших переваг A4Tech Bloody GPW70 є його універсальність. Підключення через USB або Bluetooth гарантує стабільне з’єднання з ПК, PlayStation, Nintendo Switch і навіть деякими Android-пристроями. Тому, навіть якщо ви використовуєте різні платформи, GPW70 вам підходить.

Контролер оснащений всіма необхідними кнопками, а також декількома додатковими функціями для максимального комфорту. Є дві додаткові кнопки ML і MR для макросів, які дозволяють налаштувати часті дії в один клік. Включення турбо-режиму дозволить вам отримати додаткову перевагу в шутерах чи аркадах, активуючи прискорену атаку або рух.

Не все так ідеально, звісно. Як і в багатьох бюджетних моделях, A4Tech Bloody GPW70 може мати деякі проблеми з сумісністю. Хоча заявлений як універсальний, у деяких випадках з новими Android-пристроями можуть виникати проблеми, а для мобільних ігор потрібно перевірити наявність додаткових налаштувань чи драйверів.

Вбудований акумулятор на 600 мАч забезпечує до 13 годин роботи без підсвічування та вібрації, і до 7 годин із усіма функціями включеними. Це не рекордна цифра, але для бюджетного геймпада — цілком нормально. Час зарядки — 2,5 години, що також є стандартним для цього класу.

A4Tech Bloody GPW70 — розумний вибір для тих, хто хоче отримати надійний та функціональний контролер без великих витрат. За ціну від 1 099 до 2 019 гривень ви отримуєте універсальний пристрій з достатньо потужними можливостями для комфортної гри на ПК, PlayStation і мобільних пристроях.

Xbox Elite Series 2 пропонує все, що ви могли б бажати від контролера: можливість кастомізації, незрівнянну ергономіку, а також неймовірно чіткі відчуття від кожної кнопки і джойстика.

Він має регульовану ручку, що дозволяє змінювати її висоту для максимального комфорту, а сам геймпад відчувається преміально завдяки використанню якісних матеріалів, таких як м’яка шкіра та металеві вставки. Проте, при всьому цьому, він залишається досить легким, що дозволяє грати годинами без втоми.

Однією з основних особливостей Xbox Elite Series 2 є можливість налаштовувати кнопки та змінювати компоненти. Ви можете вибирати з різних типів кнопок та джойстиків, підлаштовуючи геймпад під свої вподобання. Також є функція налаштування чутливості курків і аналога, що дозволяє налаштувати контроль під певну гру або стиль гри.

Проте, треба зауважити, що геймпад для деяких користувачів може бути занадто великим або важким, і для людей з маленькими руками це може створити додаткові труднощі.

Щодо автономії, Xbox Elite Series 2 має вбудований акумулятор, який дозволяє грати до 40 годин без підзарядки — одна з головних переваг цього геймпада. Підзарядка за допомогою USB-C проводиться швидко, а сам процес зарядки не затягнутий, що є зручним для активних геймерів.

Ціна може варіюватися від 4 719 до 9 675 гривень залежно від акцій і пропозицій. Для геймерів, які активно беруть участь у змаганнях або просто хочуть отримати найкращий досвід від своїх ігор, ціна цілком виправдана.

Підсумовуючи, Xbox Elite Series 2 — еталон преміум-геймпадів. Цей контролер ідеально підходить для геймерів та кіберспортсменів, які шукають максимально персоналізований та зручний контролер.

8BitDo SN30 Pro — справжня машина часу, яка переносить вас у епоху 90-х. Але попри свій олдскульний вигляд, він цілком сучасний всередині: Bluetooth, USB-C, гіроскоп, сумісність з Windows, Android, macOS, Steam Deck, Nintendo Switch — що ще треба ретро-геймеру, який у душі вже давно дорослий, але серцем усе ще з приставкою?

На вигляд 8BitDo SN30 Pro нагадує класичний геймпад від Super Nintendo — знайоме розташування кнопок, округлий корпус, навіть колірна гамма викликає відчуття «я це десь бачив на каналі УТ-1».

Він має повноцінні аналогові стики, курки L2/R2, геймплейний гіроскоп і навіть вібровіддачу — усе, що потрібно для запуску емуляторів PlayStation або навіть більш сучасних проєктів.

Ще одна сильна сторона — мобільність і якість підключення. Геймпад працює як по Bluetooth, так і через USB-C, а підключення до Android-смартфонів або Windows-пристроїв — це справа кількох секунд. Батарея тримає до 18 годин гри, а зарядка триває близько 2 годин, що робить його ідеальним варіантом для довгих подорожей у стилі «я ще трошки пограю в Contra, і спати». До речі, вага геймпада невелика — 114 г, тому руки не втомлюються навіть під час марафонських сесій.

Але не все так райдужно — якщо вам хочеться більш агресивного хвату, як у Xbox-контролері, цей варіант не для вас. 8BitDo SN30 Pro — більше про точність, ніж про хват. Крім того, його формат не надто ергономічний для великих долонь. А ще офіційно iOS-сумісність працює з обмеженнями, тому фанатам Apple варто перевіряти конкретні конфігурації.

Загалом, 8BitDo SN30 Pro — файний варіант для тих, хто любить запускати емулятори SNES, Sega, GBA або навіть PS1 на всьому, що має екран і батарею. Це не універсальний геймпад «на всі випадки життя», а вузькоспеціалізований інструмент для ретро-смаколиків. Але у своїй ніші він — справжній король. І коштує він 1 899 грн, що для такого функціоналу і якості більш ніж виправдано.

Nintendo Switch Pro Controller — мабуть, один з найкращих ергономічних геймпадів на ринку, який створений спеціально для комфортного геймінгу без втоми. Призначений для використання з Nintendo Switch, цей геймпад також сумісний з ПК, що робить його дуже універсальним вибором для багатьох геймерів.

Однією з головних особливостей цього контролера є його ваговий баланс. Він дуже комфортно лежить в руках і не відчувається важким, навіть після кількох годин інтенсивної гри. Крім того, самі кнопки мають хорошу віддачу, що дозволяє точно контролювати персонажа навіть у найскладніших ситуаціях.

Проте є й деякі недоліки. Наприклад, для деяких користувачів кнопки можуть здаватися занадто м’якими, особливо якщо порівнювати їх із класичними контролерами, як у Xbox або PlayStation. Крім того, через свою конструкцію він не підходить для кожного типу рук: людям з великими руками може бути не так комфортно, як тим, у кого середній або малий розмір руки.

Щодо підключення, то Nintendo Switch Pro Controller має підтримку Bluetooth, що дозволяє без проблем підключати його до ПК та інших пристроїв. Довга автономність до 40 годин на одному заряді дозволяє не турбуватись про часті підзарядки під час тривалих ігрових сесій.

Підсумовуючи, Nintendo Switch Pro Controller — вибір для тих, хто шукає комфорт і ергономічність. Якщо вам потрібен зручний контролер з хорошим балансом між ергономікою і функціональністю, це те, що вам потрібно — за ціною від 2 382 до 4 895 гривень.