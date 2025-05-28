ТОП 9 смартфонів 2025 року: вибір, що не змусить шкодувати

Вибрати смартфон сьогодні — як обирати між лавандовим рафом і класичним американо: з одного боку — стильний і ароматний, з іншого — простий, надійний і без зайвих заморочок. На ринку повно моделей, які намагаються бути «лавандовим рафом», але іноді хочеться просто американо — щоб працювало й не підвело. У цьому ТОПі ми зібрали смартфони для різних смаків і потреб. На нашу думку, вони справді варті вашої уваги. Ваші варіанти найкращої моделі в кожній з категорій чекаємо в коментарях.

Критерії вибору

Процесор і продуктивність

У 2025 році топовими процесорами є Snapdragon 8 Elite і Apple A18. Вони пропонують високу продуктивність, енергоефективність і підтримку новітніх технологій, таких як трасування променів і ШІ. Для повсякденного використання достатньо процесорів середнього класу, таких як Snapdragon 7 Gen 3 або MediaTek Dimensity 8200.

Камера

Кількість мегапікселів більше не є головним показником якості камери. Звертайте увагу на розмір сенсора, світлосилу об’єктива, наявність оптичної стабілізації та можливості знімання в умовах низького освітлення. У 2025 році смартфони пропонують покращену нічну зйомку, знімання в форматі RAW і підтримку 8K-відео. І, звичайно, постпродакшн імені штучного інтелекту.

Акумулятор і зарядка

Більшість смартфонів оснащені батареями ємністю від 4500 до 6000 мАг, що рівняється дню активного використання. Швидка зарядка потужністю 65-120 Вт дозволяє зарядити пристрій до 100% за 30-40 хвилин. Звертайте увагу на підтримку бездротової та зворотної зарядки.

Дисплей

AMOLED-дисплеї з частотою оновлення 120-165 Гц стали стандартом для середнього та преміум-сегментів. Вони дають яскраві кольори, глибокий чорний і плавну анімацію. Для ігрових смартфонів важлива висока частота оновлення та низька затримка сенсора.

Зв’язок і мережі

Підтримка 5G стала обов’язковою навіть для бюджетних моделей. Інша справа, коли мережа розгорнеться в наших широтах. Також звертайте увагу на наявність Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 і NFC для безконтактних платежів.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Захист і матеріали

Смартфони з рейтингом IP68 захищені від пилу та води, що важливо для активних користувачів. Корпуси з алюмінію та скла забезпечують преміальний вигляд, але можуть бути крихкими. Пластикові корпуси легші та менш схильні до розбиття.

Розмір і ергономіка

Хоча великі екрани зручні для мультимедіа, не всі користувачі шукають «лопати». Компактні смартфони зручні для одноручного користування, легко поміщаються в кишені. Такий формат повертає комфорт і зручність у повсякденне використання.

Motorola Moto G75 — смартфон не для понтів, а для життя. У ньому немає гнучкого екрана чи титанового корпусу, зате є все, що реально потрібно: хороший дисплей, довготривала батарея, нормальні камери й приємна ціна. Усе без зайвих прикрас, але з розумом.

Дисплей тут великий — 6,78 дюйма, з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 120 Гц. Це не OLED, але IPS-матриця непогана: яскравості вистачає, щоб не жмуритись на сонці, а швидкість — щоб скролити TikTok без фризів. Корпус пластиковий, але з нормальним захистом — IP68 і навіть якийсь армійський MIL-STD. Тобто якщо впаде в калюжу або трохи вдариться об двері — виживе.

Процесор Snapdragon 6 Gen 3 — не флагман, але цілком собі справляється. Усе працює стабільно: соцмережі, месенджери, фото, навіть Genshin Impact тягне (на середніх, але стабільно). ОЗП — 8 ГБ, памʼять — 256 ГБ, є слот для microSD. Для середнього класу — ок.

Камери Motorola Moto G75 — не кіношний рівень, але на свої гроші хороші. Основна — 50 Мп з оптичною стабілізацією. Знімає вдень добре, уночі — терпимо. Є ще ширик на 8 Мп — щоб у кадр влізли всі друзі. Фронталка на 16 Мп, відео — до 4K 30 к/с. Нічого екстраординарного, але чесно й стабільно.

Акумулятор на 5000 мА·год — класика Motorola. Тримає день-півтора спокійно, навіть якщо не відпускати телефон з рук. Зарядка — 30 Вт по дроту (хоча вона могла б бути трохи швидшою), плюс є бездротова зарядка на 15 Вт, що плюс. Тут чистий Android 14, без реклами й зайвого мотлоху.

Motorola Moto G75 — варіант «купив і користуєшся». Нічого надмірного, але все потрібне є: великий екран, нормальна камера, батарея на півтора дня, адекватна продуктивність і навіть бездротова зарядка. Ціна — від 9 599 до 10 070 гривень.

Sony продовжує грати у свою гру — і знову намагається втиснути дзеркалку у кишеню. Xperia 1 VI — смартфон, який наче створили інженери з відділу α-серії камер після довгої наради з фанатами ручних налаштувань. Цей апарат — для тих, хто любить знімати, копирсатись у налаштуваннях і не довіряє автоматиці та ШІ.

Основна камера тут — 48 Мп із великим Exmor T-сенсором і сенсорною стабілізацією. Але найцікавіше — перископічний зум, який дає реальний 3.5–7.1x зум без втрати якості.

Додайте ще ультраширик, фронталку з 4K-відео та професійні режими зйомки — і от вам майже Sony A7 у компактному корпусі.

Процесор Snapdragon 8 Gen 3 — очікувана потужність. Але приємно, що Sony додала 12/16 ГБ оперативки, UFS 4.0 та ще й слот microSD, якого більшість флагманів наче соромляться. Дисплей — OLED на 6.5 дюйма, 120 Гц, без 4K (вперше для Xperia 1), зате з хорошою яскравістю і режимом Creator Mode для тих, хто знімає не лише для Instagram, а й під монтаж.

З акумулятором тут усе чесно: 5000 мА·год вистачає на день активного користування, є й швидка, і бездротова зарядка. І навіть зворотна. Корпус водозахищений (IP65/IP68), звучання стерео з Hi-Res Audio та 3,5 мм — в 2025 році це вже справжня екзотика. І, так, Android 14 — чистий, стабільний, не перегружений.

Звісно, Xperia 1 VI — смартфон не для всіх. Хоча камера й потужна, розкрити весь її потенціал зможе лише користувач, готовий витратити час на налаштування — «автомат» тут не завжди на висоті. І, хоч дисплей хороший, відсутність 4K може трохи засмутити фанатів попередніх моделей.

Sony Xperia 1 VI — апарат для тих, хто цінує баланс потужності й свободи у фото та відео. Якщо готові попітніти за результат — забудете про Samsung і навіть iPhone. Але будьте готові віддати за нього від 44 599 до 65 960 гривень.

iPhone 16 Pro Max — не революція, а добротна еволюція того, що Apple давно вміє бездоганно. Потужний чип A18 Pro справляється не лише з Instagram і TikTok, а й з важкими іграми, відеомонтажем, AI-інструментами. Продуктивність — на рівні «увімкнув і забув»: усе літає, нічого не гальмує.

Камери тут — топові. Основний сенсор на 48 Мп з оновленою оптикою й алгоритмами обробки видає чудові фото навіть у складних умовах освітлення. Перископічний телевик на 5х — гідна заміна камері у відпустці, особливо для портретів. Фото в ProRAW, відео в 4K60 ProRes — усе це є, і працює як годинник. Але фішки для професіоналів пересічний користувач може просто не використовувати — потенціал величезний, але не всі ним скористаються.

Дисплей iPhone 16 Pro Max — величезна 6,7-дюймова Super Retina XDR OLED-панель з частотою 120 Гц і піковою яскравістю до 2500 ніт. Він дійсно вражає деталізацією, глибиною чорного і плавністю анімацій. Але й розміри відповідні — iPhone 16 Pro Max не для слабких зап’ясть. У кишеню джинсів він лізе насилу, а однією рукою ним користуватися — виклик. Титан другого покоління трохи зменшив вагу, але смартфон усе одно відчувається масивним.

Акумулятор iPhone 16 Pro Max тримає повний день активного використання, навіть з камерами, іграми та GPS. Є зарядка на 35 Вт по дроту і 15 Вт через MagSafe. Але тут знову Apple відстає від Android-флагманів: за такі гроші хотілося б бачити хоч 60 Вт, не кажучи вже про 100+. І зарядний блок доведеться купувати окремо — у комплекті лише кабель. Eco-friendly, памя’таєте?

iOS 18 приносить нові AI-фішки (частина з яких поки доступна не всюди), стабільність і традиційні обмеження: немає кастомізації як в Android, немає швидкого доступу до файлової системи, немає підтримки microSD чи двох фізичних SIM — тільки eSIM. З одного боку — безпека й стабільність, з іншого — обмеження гнучкості.

iPhone 16 Pro Max — вибір для тих, хто хоче преміальний смартфон без експериментів: стабільний, потужний, довговічний. Не найдешевший, зате з гарантією того, що ще років 5 можна не паритись. Ну, або до iPhone 17 Pro Max Ultra AI+.

Всередині Samsung Galaxy S25 Ultra — новітній Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, створений на 3-нм техпроцесі. І хоч назва трохи довга, зате результат короткий — все літає. ШІ-обробка фото? Миттєво. Монтаж 4K-відео? Легко. Ігри на максимумі? Так, навіть Genshin не гріє його до стану сковорідки. До 16 ГБ оперативки й до 1 ТБ сховища — бо чому б і ні?

Екран у Samsung Galaxy S25 Ultra традиційно безкомпромісний: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, з роздільна здатність 3200×1440, частота 1–120 Гц і яскравість, яка може осліпити. Gorilla Glass Armor, ультразвуковий сканер під екраном і підтримка S Pen — усе, як у доброму флагмані. А ще — тонші рамки й новий «flat-edge» дизайн, бо Samsung нарешті згадав, що не всі люблять закруглення.

Камери? Все серйозно: 200 Мп основна, покращений сенсор ISOCELL HP2SX, новий 50 Мп перископічний модуль з 5× оптикою, 12 Мп ультраширик і 10 Мп телефото 3×. Плюс новий AI-зум — не магія, але в TikTok вже буде що показати. Відео — 8K60, HDR10+, і стабілізація, яка компенсує навіть тремтіння після трьох ранкових кав.

Автономність Samsung Galaxy S25 Ultra — 5100 мА·год, зарядка 65 Вт (так, нарешті!), бездротова — 25 Вт, зворотна — є. IP68, титановий корпус, One UI 7 з новими AI-фішками: переклад у реальному часі під час дзвінка, резюме текстів і т.д.

Samsung Galaxy S25 Ultra — Android-флагман, якому складно щось протиставити. Він все ще великий і недешевий, але якщо шукаєте смартфон «із запасом на роки», без компромісів у жодному аспекті — ось він. Беріть за ціною від 41 290 до 65 960 гривень, якщо хочете забути про апгрейд до 2029.

ROG Phone 9 Pro — кишенькова ігрова станція з усім необхідним для серйозного мобільного ґеймінгу. Тут встановлений чип Snapdragon 8 Elite із термальною ситемою охолодження, що дозволяє грати по кілька годин без тротлінгу й перегріву. Обʼєм оперативки — 16 ГБ, накопичувач — 512 ГБ, тож вистачить і для важких ігор, і для відео у 4К, і ще залишиться на пару сезонів серіалів.

Дисплей ROG Phone 9 Pro — окрема пісня. AMOLED-панель на 6,78 дюйма, роздільна здатність FHD+, частота оновлення 185 Гц і сенсор з частотою 720 Гц. Грати на такому — одне задоволення. Кольори насичені, відгук миттєвий, чорний справді чорний, а плавність анімацій така, що навіть iPhone позаздрить. До того ж Asus додав бокові ультразвукові кнопки AirTriggers, які можна налаштовувати під ігри — по суті, це ще два додаткові геймпади прямо на корпусі.

Акумулятор ROG Phone 9 Pro тут теж не розчаровує — 5800 мА·год, що дозволяє грати до 8–10 годин без підзарядки. І навіть коли батарея все ж сяде, швидка зарядка 65 Вт поверне пристрій до життя менш ніж за годину. Є й фішки типу GameCool 9, фірмового кулера AeroActive, який можна докупити окремо, і детальних налаштувань у режимі Armoury Crate — де кожну гру можна оптимізувати окремо.

З камерами тут усе чесно: основна на 50 Мп (Sony IMX890) видає пристойну якість у денному світлі, але ROG Phone 9 Pro не про фотографії. Це смартфон для тих, хто хоче вичавити з Genshin Impact, Call of Duty Mobile або Diablo Immortal максимум графіки, FPS і задоволення.

ROG Phone 9 Pro — вочевидь не смартфон «на кожен день». Це інструмент для геймерів, які хочуть найкраще: найшвидший екран, найпотужніше залізо, кращу автономність і безкомпромісний контроль у грі. Ціна на ґаджет варіюється від 38 510 до 80 706 гривень.

OnePlus 13 — смартфон, який нарешті всерйоз замислився про автономність. Тут величезна батарея на 6000 мА·год, але без відчуття, що в руці цеглина: виробник грамотно розподілив вагу, і смартфон не здається надто важким чи незручним.

При звичайному користуванні (YouTube, месенджери, навігація) він спокійно витримує два дні — і це не рекламна казка, а перевірений факт. Хоча в кишені такий гаджет відчувається — 6,82 дюйма все ж.

Snapdragon 8 Gen 3 (або Elite Edition) не тільки потужний, а ще й ощадливий до акумулятора. І що цікаво — навіть при максимальному навантаженні на графіку OnePlus 13 не перетворюється на тостер. Усе працює плавно і майже без тротлингу: і важкі ігри, і камера, і багатозадачність. Швидка зарядка — 100 Вт по дроту. Так, безпровідна зарядка теж є — на 50 Вт.

Дисплей — 6,82 дюйма, AMOLED, 1440p, 120 Гц, LTPO. Витрачає менше енергії завдяки адаптивній частоті оновлення. Пікова яскравість — до 4500 ніт. А ще — це один із перших екранів, який отримав сертифікацію TÜV Rheinland за наднизький рівень шкідливого синього світла. Мінус? Через вигнуті краї дисплея можуть з’являтись випадкові натискання — класична проблема серії.

І камери тут дуже непогані: 50 Мп основна з OIS, 50 Мп ультраширик, 50 Мп телевик із 3х оптичним зумом. Як завжди у OnePlus — з калібруванням від Hasselblad, щоб фото виглядали не як з пересвіченого фільтра, а як з дорогого фотоапарата. Проте зйомка вночі все ще програє лідерам — тим же Pixel чи Galaxy Ultra, особливо у деталізації темних ділянок.

OnePlus 13 — вибір для тих, хто хоче сучасний флагман без компромісів в автономності. Але якщо хочете найкращу камеру чи повну екосистему — доведеться поглянути в бік Samsung або Apple. Ціна смартфона від 25 999 до 44 299 гривень.

OPPO A3x — один з тих бюджетників, які нічим не дратують. А в 2025 році це вже комплімент. Він не кричить про себе дизайном, не намагається бути «вбивцею флагманів», але чесно робить свою справу: дзвонить, фотографує, тягне соцмережі та не вимикається за годину. І все це — за притомні гроші.

У OPPO A3x 6,67-дюймовий IPS-екран з частотою 90 Гц — так, це не AMOLED, але картинка плавна і достатньо яскрава, щоб читати з екрана під сонцем. Працює смартфон на чіпі Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 — не рекордсмен продуктивності, але для месенджерів, браузера, YouTube і легких ігор цілком достатньо. Оперативної пам’яті — 4 ГБ, накопичувача — 128 ГБ, є слот для картки памʼяті.

Камера OPPO A3x проста: 8 Мп основна й 5 Мп фронтальна. Чекати чогось крутого не варто, але для знімків документів, фото на памʼять і соцмереж — нормально. Головна фішка — акумулятор на 5100 мА·год, який легко витримує півтора-два дні без підзарядки. А ще є швидка зарядка 33 Вт, що плюс.

Звісно, у OPPO A3x є й мінуси: старий процесор, посередня камера вночі, пластиковий корпус, відсутність NFC.

Але якщо бюджет обмежений, а потрібен надійний апарат без глюків — OPPO A3x точно вартий уваги. Це приклад того, як зробити недорогий смартфон без болю для користувача за ціною від 4 029 до 6 398 гривень.

iPhone 16e — варіація класичного підходу Apple до смартфонів: мінімум зайвого, максимум стабільності за грубі гроші. Його 6,1-дюймовий OLED-дисплей залишається зручним для використання однією рукою — рідкість у світі гігантських «лопат», що зараз домінують на ринку. І хоча компактним його можна назвати умовно (все ж таки 6 дюймів — не 4,7), саме цей формат став «золотим стандартом» для тих, хто не хоче смартфон, як цеглинка.

Процесор A18 (той самий, що й у старших моделях) робить iPhone 16e не просто швидким — а дуже швидким. Система не задумується, не підвисає, і навіть мобільні ігри чи монтаж відео в iMovie не стають проблемою. Звісно, немає ProMotion-дисплея, як у старших моделях, але 60 Гц — скоріше обмеження Apple, ніж технічна потреба. Працює все плавно, хоч «вау-ефекту» вже менше.

Камера iPhone 16e на 48 Мп без телевика — компроміс. Вона знімає чудово, особливо в денному світлі, деталізація хороша, нічний режим працює гідно. Але оптичний зум доведеться забути. Така економія не критична для більшості користувачів.

Корпус iPhone 16e залишився алюмінієвим, тож він легший і простіший, ніж титан у Pro-лінійці. Автономність — на день активної роботи, але не більше: 3279 мА·год — це небагато, і заряджати доведеться щовечора. Швидку зарядку теж не назвеш швидкою — 20 Вт виглядає блідо на тлі Android-конкурентів.

iOS 18 працює стабільно, оновлення гарантовані мінімум на 5–6 років. Type-C — нарешті тут, що полегшило життя всім, хто втомився від Lightning. А от Always-On дисплея, Dynamic Island і ProMotion тут ненмає.

iPhone 16e — чудовий вибір для тих, хто хоче iPhone, але не хоче платити за титановий корпус, зайві камери й маркетингові фішки. І хоча він не дешевий, його «довгоживучість», компактний формат і підтримка від Apple перетворюють цю покупку на інвестицію на кілька років. Його вартість від 24 009 до 37 999 гривень.

Samsung Galaxy A25 — непоганий варіант для тих, хто шукає простий і надійний смартфон для дитини або підлітка. Тут немає зайвих наворотів, але все, що потрібно — є. Екран 6,5 дюйма з Super AMOLED і частотою оновлення 120 Гц виглядає яскраво та чітко, і дитина зможе без проблем дивитися відео, скролити стрічки соціальних мереж або грати у ігри.

Акумулятор Samsung Galaxy A25 на 5000 мА·год точно дасть день активного або пару днів помірного використання, що для дитини зручно — не треба кожного вечора просити поставити телефон на зарядку. Камери середні: основна 50 Мп з оптичною стабілізацією дає непогані фото, але ввечері не варто чекати див. Є ще ультраширокий і макро — для дитячих експериментів з фото цього цілком вистачить.

Процесор у Samsung Galaxy A25 не топовий, але для соцмереж, YouTube і навіть простих ігор вистачає з запасом. Пам’яті 6/128 ГБ — достатньо. Плюс Android з мінімумом надбудов — працює швидко, без гальм.

З мінусів Samsung Galaxy A25 — корпус пластиковий і здається бюджетним, але для дитини це навіть плюс — не так страшно, якщо впаде.

Samsung Galaxy A25 для дитини — без зайвих складнощів, з хорошим екраном і довгою автономністю. Цей варіант вартий уваги за ціною від 7 973 до 11 083 гривень.