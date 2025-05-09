Дорожня карта Apple iPhone з’явилася у мережі

Рендер iPhone 17 Pro / @asherdipps

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Відомі інсайдери Вейн Ма та Мін-Чі Куо днями отримали багато інформації про розвиток Apple iPhone, з якої можна скласти неофіційну дорожню карту.

Сайт 9to5mac підсумував наявні дані та представив та розповів, що можуть побачити користувачі у наступні роки. Раніше керівник відділу апаратного забезпечення Apple Джон Тернус стверджував, що наявний план розвитку iPhone є «найамбітнішим в історії продукту» — здається, витоки це підтверджують.

Отже, наразі джерела погоджуються, що лінійку iPhone 17 2025 року вже визначено. Вона складатиметься з базового iPhone 17, iPhone 17 Pro та Pro Max, а також нового ультратонкого iPhone 17 Air. Очікується, що на початку 2026 року з’явиться iPhone 17e, а восени — ще чотири моделі:

iPhone 18 Air — такого ж розміру, як і 17 Air

iPhone 18 Pro — з кутовим отвором, без великого вирізу

iPhone 18 Pro Max — більший аналог попереднього

iPhone 18 Fold — перший складаний iPhone

У 2027 році Apple нібито представить цілих шість нових телефонів. iPhone 18 та iPhone 18e з’являться навесні — компанія розділить вихід початкових та преміальних моделей. Осінній модельний ряд Apple 2027 буде схожим на попередній рік:

iPhone 19 Air — з більшим екраном, ніж у попередників

iPhone 19 Pro — можливо, взагалі без вирізу камери

iPhone 19 Pro Max — такий самий, але більше

iPhone 19 Fold — складаний смартфон другого покоління

Загалом Apple планує здійснити два важливі кроки у найближчі роки: розширення лінійки, її розділення на весняні та осінні запуски, та запуск нових цікавих моделей, яки нададуть імпульсу розвитку iPhone. найбільш визначні нововведення — складаний iPhone та справжній повноекранний досвід на моделях Pro.

Шість моделей, розділених на два запуски, допоможуть підігріти ажіотаж та більш рівномірно розподілити доходи компанії протягом року, які традиційно мають пік восени. Протягом останніх кількох років продажі iPhone здебільшого стагнували. Apple все ще продає сотні мільйонів iPhone, але обсяги майже не зростають, і нова стратегія покликана це змінити.

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