Ютубер виготовив прозорий Apple iPhone 16 Pro за допомогою галію

Відеоблогер, який займається розбиранням пристроїв, виготовив прозору задню стінку Apple iPhone 16 Pro. Відео показує весь процес.

Галій зараз став «модним» матеріалом у пристроях через свої електричні властивості, зокрема він використовується у зарядних пристроях. Екзотичний вигляд зробив його популярним у технічних блогерів на YouTube. Канал Phone Repair Guru використав метал для видалення алюмінієвого покриття з задньої панелі iPhone 16 Pro.

Насправді використання галію — лише один із кроків у довгому процесі видалення «зайвих» елементів задньої стінки смартфона. Це також найбільш видовищна частина. Рідкий метал, здається, розчинив алюмінієвий елемент панелі iPhone, хоча точніше сказати, що обидва метали утворили слабку амальгаму. Ютубер наочно продемонстрував результат, коли відділив необроблений галієм шматок алюмінію поруч з рідкою плямою.

Майстер також зміг видалити котушку бездротового заряджання iPhone 16 Pro за допомогою аксесуара MagSafe, хоча вона не надто піддавалася. Згодом необхідні для роботи елементи були встановлені назад, включно з котушкою та захистом камер.

В кінці ентузіаст отримав прозору задню панель, яка демонструє оновлену батарею з металевим корпусом та інші внутрішні елементи iPhone. Цікаво, що у моделі Pro Max батарея не така блискуча. Попри те, що ролик триває майже 12 хвилин, робота досить кропітка і потребує професійних навичок.

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Джерело: Notebookcheck

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