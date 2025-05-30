«Володарі Doom» Девіда Кушнера: історія геніальних ігор та їх розробників

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

У своєму попередньому дописі я розповідав вам про історію легендарної серії ігр Doom. А тепер прийшов час розповісти про книгу Володарі Doom Девіда Кушнера, яка дозволяє детальніше зануритися в неймовірно цікаві історії її геніальних творців Джона Ромера та Джона Кармака.

Історія двох Джонів

Він був звичайним 11-річним хлопцем, одним із багатьох, що жили в Рокліні, штат Каліфорнія. Худорлявий, у товстих окулярах, він любив кататися на велосипеді до місцевої піцерії, щоб витратити там щойно отриману на кишенькові витрати чверть долара, знову й знову запускаючи Asteroids. Найкрутішу гру, яку, як він тоді вважав, бачила планета Земля.

А за своє захоплення відеоіграми він регулярно отримував від вітчима добрячих прочуханів… Його звали Альфонсо. Альфонсо Джон Ромеро. Але був іще один хлопець, якого також звали Джон, і який уже в 7 років у своїх інтелектуальних здібностях не поступався дев’ятикласникам.

Він був дуже обдарованою дитиною, але водночас майже не відчував емпатії до людей. Рано почав захоплюватися конструюванням бомб, а одного разу, щоб дістати новенький Apple II, разом із товаришами спробував пограбувати одну зі шкіл. Проте через товстуна, який застряг у вікні, їх спіймала поліція, після чого Джона відправили у виховну колонію для важких підлітків.

Його повне ім’я — Джон Д. Кармак. Цим двом хлопцям у майбутньому судилося стати зірками геймдеву й створити гру, яка перевернула з ніг на голову всю ігроіндустрію, а їхні імена стали легендарними на десятки років уперед. Ореол слави, що виник навколо особистостей двох Джонів — Кармака і Ромеро, перетворив їх на кумирів і зразки для наслідування для багатьох гравців, модерів і розробників. Навіть пов’язані з цими іменами скандали не зруйнували стіни їхньої непогрішності в очах шанувальників.

Темна сторона медалі

Зрозуміло, що якою б відомою не була людина, які б круті ігри вона не створювала, вона насамперед залишається людиною — зі своїми переживаннями, проблемами, комплексами й суперечностями. З одного боку, перед нами справжні комп’ютерні генії, ті самі знамениті ігрові рок-зірки, яким справді хочеться в чомусь наслідувати, чиї історії мотивують.

На самому початку, коли id Software тільки зароджувалася, хлопці, які там працювали, були не просто пов’язаними спільною справою чужими людьми, вони підтримували дружні стосунки.

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Але при цьому і Ромеро, і Кармак абсолютно забували про своїх друзів, коли занурювалися у свої світи. Навіть тих, хто допомагав їм розвивати ідеї, з ким вони були найближчими у певний момент. На якомусь етапі вони потім просто викидали зі свого особистого простору, коли ті переставали приносити якусь користь. А незабаром після цього, без жодних мук сумління, вони їх легко звільняли.

Звісно, розробники з id не були такими вже бездушними покидьками. Все було дещо складніше, і я лише виділив те, що мене особисто зачепило найбільше. І взагалі, думаю, кожен, хто прочитає «Володарі Doom», знайде щось, що стосуватиметься саме його.

Коли я тільки починав читати цю книгу, думав, що вона цілком і повністю буде присвячена лише двом конкретним особистостям, а всі інші аспекти Кушнер висвітлюватиме лише мимохідь. Однак я був приємно здивований тим, що й іншим учасникам id автор приділяє чимало уваги. Причому не просто: ось цей хлопець займався тим-то, працював там-то, хлопці з id його помітили й запросили до себе.

Санітар Едріан Кармак

Едріан Кармак був дивним хлопцем, який спеціально влаштувався працювати санітаром у морг, щоб надивитися на жахіття, і набратися натхнення для своїх художніх робіт. З яким маніакальним бажанням він прагнув втілити страшні картини у роботі над іграми id.

Або як, навпаки, Том Холл засмучувався, коли йому не дозволяли далі займатися мультяшним, безтурботним і гумористичним Commander Keen, а замість цього тягнули за собою у безодню пекла, наповнену всілякими демонами й кривавими ріками.

Особливо цікава була реакція суспільства на вихід Doom, а ще більше — реакції політиків і держави на той рівень жорстокості, який підняла гра, і пов’язані з цим досить серйозні скандали, які загрожували цензурою й осудом не лише самій id, а й загалом новій хвилі відеоігор, чиї розробники не соромилися у вираженні своїх фантазій.

Отож, рекомендую самим почитати цю книгу. Вона сподобається всім, хто цікавиться історією відеоігор та комп’ютерної індустрії минулого.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.