Ми затестили кабель Apple Thunderbolt 4 Pro. Як він себе показав під час зарядки, передачі даних та падіння напруги

Кабель Apple Thunderbolt 4 Pro (1 м) має чорне плетіння, завдяки якому він не плутається в експлуатації.

Усі кабелі Apple Thunderbolt 4 Pro мають однакову конструкцію, що подовжує терміни використання кабелю для користувачів.

Ззовні між кабелем та роз’ємом для зарядки немає захисної оболонки. Роз’єм досить довгий і має логотип Thunderbolt.

Роз’єм USB-C використовує повноконтактний (24-контактний) роз’єм.

Довжина кабелю становить 1 м (39,37 дюйми), що супер комфортно для більшості випадків наповнення енергією пристроїв.

Тест швидкої зарядки

При використанні зарядного пристрою Apple GaN 140 Вт з кабелем Thunderbolt 4 Pro (1 м) для заряджання блоку живлення, що підтримує швидке заряджання 140 Вт, потужність становить 20,06 В 4,75 А 95,42 Вт, а потужність кабелю – 100 Вт.

Потужність може досягати 93,89 Вт при зарядці іншого блока живлення.

Кабель 19,84 В 4,66 А 92,46 Вт при зарядці MacBook Pro 16″ (2021) за допомогою зарядного пристрою Apple 140W GaN.

Однак максимальна потужність становитиме близько 100 Вт, якщо заряджати блок живлення, що підтримує швидку зарядку 100 Вт, іншим зарядним пристроєм потужністю 60 Вт.

Результати тестів будуть такими самими, навіть якщо ви спробуєте використовувати інші блоки живлення, що підтримують швидку зарядку 100 Вт.

Тести показали, що кабель Thunderbolt 4 Pro (1 м) підтримує швидке заряджання, силу струму до 5 А і потужність до 100 Вт. Але з цим кабелем тільки зарядний пристрій Apple може забезпечити швидке заряджання потужністю 100 Вт. Інші зарядні пристрої тимчасово підтримують лише потужність 60 Вт.

Перевірка передачі даних

Перевірка передачі даних виконується, щоб перевірити, чи кабель Thunderbolt підтримує передачу даних.

Приєднайте кабель до порту USB-C до MacBook Pro та до корпусу жорсткого диска Acasis Thunderbolt, у якому розміщено SSD Samsung 970evo. Як бачите, тепер жорсткий диск успішно зчитується з робочого столу, що означає, що кабель підтримує передачу даних.

Перевірте швидкість передачі даних за допомогою тесту швидкості диска для MacBook Pro. Швидкість запису становить приблизно 1462,3 МБ/с, а швидкість читання – приблизно 2847 МБ/с. Це стандартна швидкість передачі даних, яка залежить від типу корпусу жорсткого диска.

Перевірка передачі відео

Нарешті, давайте перевіримо, чи підтримує цей кабель передачу відео.

Підключіть кабель до порту USB-C вашого MacBook Pro та монітора DELL U2720QM. Як показано на малюнку, кабель підтримує передачу відео та працює добре.

Параметри монітора вказують, що джерело вхідного сигналу монітора — USB-C, а роздільна здатність — 3840×2160 при 60 Гц або 4 Кб при 60 Гц.

Тест на падіння напруги

Контроль низької напруги є важливим елементом визначення якості електроенергії.

Підключіть кабель до пристрою живлення та пристрою завантаження. Потім ми протестували вхідну та вихідну напругу кабелю на різних PDO та розрахували різницю, яка є значенням падіння напруги.

Максимальна різниця 0,492 при зміні 20V5A, мінімальна різниця 0,1 при зміні 9V1A.

Кабель Apple Thunderbolt 4 Pro (1 м) має такий самий вигляд як і дві попередні моделі, аксесуар плетений чорною конструкцією, яка скручується без заплутування, що дуже полегшує використання кабелю.

Apple Thunderbolt 4 Pro підтримує швидку зарядку, передачу до 5 А та підтримку до 100 Вт. Разом із зарядними пристроями від компанії Apple кабелі можуть досягати 100 Вт швидкого заряджання. Інші зарядні пристрої тимчасово підтримують лише 60 Вт.

Він також підтримує передачу даних та передачу відео.