PITAKA представила Aramid Fiber Case для AirPods Pro 3 — довгоочікувану новинку з акцентом на матеріали та комфорт

Компанія PITAKA анонсувала Aramid Fiber Case для AirPods Pro 3 — захисний чохол, створений спеціально для нового покоління навушників Apple. Аксесуар поєднує преміальні матеріали, продуману конструкцію та сучасний дизайн, роблячи ставку не лише на захист, а й на щоденний комфорт використання.

Ключовою ідеєю новинки стала фірмова концепція Dual-Touch Elegance. Верхня частина чохла виконана з м’якої PU-шкіри — приємної на дотик і комфортної для постійного контакту з руками. Нижня основа виготовлена з точно сплетеного арамідного волокна, яке відоме своєю міцністю та стійкістю до зношування. Контраст текстур виглядає стримано й дорого, підкреслюючи преміальний характер аксесуара.

Захист AirPods Pro 3 реалізовано через багатошарову конструкцію. Зовнішній арамідний шар бере на себе удари й подряпини, жорстка каркасна основа підсилює корпус, а внутрішній силіконовий модуль м’яко фіксує зарядний кейс, зменшуючи ризик потертостей під час щоденного використання. Використання екологічної PU-шкіри доповнює загальну ідею сучасного та відповідального підходу до матеріалів.

Окрему увагу PITAKA приділила зручності заряджання. Чохол оснащений потужними магнітами N52, які забезпечують точне вирівнювання з MagSafe-зарядками. AirPods Pro 3 можна заряджати бездротово без зняття чохла, а також використовувати стандартні Qi-станції чи кабель USB-C — залежно від сценарію та звичок користувача.

Окрім версії для AirPods Pro 3, чохол також доступний у варіантах для AirPods Pro 2 та AirPods 4.

Характеристики PITAKA Aramid Fiber Case для AirPods Pro 3

  • Сумісність: AirPods Pro 3

  • Матеріали: арамідне волокно, екологічна PU-шкіра, силікон, магніти N52

  • Заряджання: MagSafe, стандарт Qi, USB-C

  • Захист: багатошарова конструкція, стійкість до ударів і подряпин

  • Особливості: приємні тактильні відчуття, стабільне магнітне вирівнювання, преміальний дизайн

