BENKS ArmorPro — один із найкращих MagSafe-чохлів для iPhone 16 Pro

Я завжди у пошуках нових MagSafe-аксесуарів, які роблять використання iPhone зручнішим. Особливо це стосується чохлів — ще жоден не був для мене ідеальним. Одні занадто тонкі й мають слабкі магніти, інші — дуже масивні, що носити їх незвучно. Але BENKS BENKS ArmorPro вдалося знайти баланс — він легкий, сумісний із MagSafe і водночас добре захищає iPhone, не роблячи його громіздким. Я протестував і MagSafe-кільце від BENKS. Воно не обмежується лише зручним хватом — його можна використовувати як підставку. Кільце вільно обертається та швидко від’єднується, коли час заряджати iPhone.

Чохол Benks ArmorPro Case built with Kevlar® 600D (Camera Control Button) Black для iPhone 16 Pro

Надійний захист без зайвого об’єму

BENKS ArmorPro виготовлений із справжнього кевларового волокна, а не з пластикової імітації з гарним малюнком. Для цього чохла використано сертифіковане DuPont 600D арамідне волокно — і різницю відчуваєш одразу. У мене є кілька схожих чохлів із підробленим матеріалом, і різниця очевидна. ArmorPro міцний, але зовсім не громіздкий, а ще не збирає відбитки пальців чи подряпини, як це часто буває з глянцевими моделями. TPU-бампер по краях додає амортизації при падіннях, а виступ навколо камери забезпечує спокій, коли кладеш телефон на стіл чи інту тверду поверхню.

Сильні магніти та ідеальна сумісність

У BENKS ArmorPro вбудовано 36 магнітів — і це одна з найстабільніших MagSafe-сумісностей, які я коли-небудь тестував. Зарядки та аксесуари MagSafe надійно прилягають, а на автомобільному тримачі чохол утримується навіть на різких поворотах чи нерівних дорогах. Навіть MagSafe-гаманець надійно фіксується і не сповзає, що додає впевненості у використанні.

Ще одна моя улюблена деталь — текстура чохла. BENKS додав дрібні 3D-частинки, які створюють легку шорсткість, не роблячи поверхню грубою. Телефон легко ковзає у кишеню, але при цьому не вислизає з руки. Якщо ви не любите громіздкі чохли, але хочете хоча б базовий захист, то ArmorPro стане хорошим компромісом.

Кільце-тримач BENKS MagSafe

MagSafe-кільце від BENKS виявилося несподівано корисним. Зазвичай я уникаю таких аксесуарів, бо вони або виглядають дешево, або незручні у використанні. Але це — виняток. Воно кріпиться надійно завдяки сильним магнітам, не обертається без вашого бажання і може нахилятися під будь-яким кутом. Працює як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні — ідеально для відео чи дзвінків FaceTime. Текстура також нагадує чохол, тож виглядає цілісно.

Висновок про BENKS ArmorPro

Загалом, я у захваті від BENKS ArmorPro. Це став мій основний чохол для iPhone на щодень. Єдине, чого бракує, — це вбудованого захисного скла, але в іншому він практично бездоганний. Після ArmorPro інші MagSafe-чохли вже не здаються такими зручними: його хват і текстура реально вирізняються. А завдяки 36 магнітам я впевнено використовую його щодня як свій основний чохол для iPhone.

