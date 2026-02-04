Дописи Дописи 04.02.2026 comment views icon

Буст для Counter-Strike 2: Огляд монітора Acer Nitro VG270X1. Чи дають 200 Гц реальну перевагу?

Якому геймеру не подобається довга діагональ, висока роздільна здатність та швидка частота оновлення екрана? Та усім! І це звісно добре, але вимагає відповідного апаратного начиння від ПК. Яке коштує багато і не кожному по кишені. А якщо ви полюбляєте шутери на кшталт Counter-Strike 2, де найважливішим параметром є кількість кадрів на секунду, то потрібно подумати про баланс роздільної здатності та частоти оновлення. Хоча дехто вважає, що FullHD (1920х1080 пікселів) це вже не актуально, якщо розібратися у питанні, то при 2K відеокарті доведеться відмальовувати на 77% більше пікселів. А отже, частота кадрів може просідати майже вдвічі в тих самих умовах, що й на FullHD. Тож чи доцільно переплачувати за монітор з 2К або 4К, чи зупинитися на моніторі з FullHD? Такому, як Acer Nitro VG270X1. Дивіться наші роздуми на цю тему в огляді на каналі Acer Ukraine:

Кому підходить Acer Nitro VG270X1

Зі стандартною роздільною здатністю FullHD та діагоналлю 27″ цей монітор закриє потреби гравців, які мають не саме потужне залізо, проте бажають отримати високу частоту оновлення за розумні гроші. Ті кому подобаються ігри на кшталт Counter-Strike 2, Warzone, Fortnite, Marvell Rivals чи Overwatch отримають оптимальний варіант ігрового дисплея.

Основні характеристики монітора Acer Nitro VG270X1

  • Матриця та роздільна здатність: пласка IPS панель на 27″ з роздільною здатністю 1920×1080 (FullHD) та співвідношенням сторін 16:9. Максимальна яскравість становить 250 ніт. Охоплення колірного простору sRGB складає 99%.
  • Швидкість та час відгуку: максимальна частота оновлення зображення сягає 200 Гц, а час відгуку лише 0,5 мс (GtG).
  • Технології: підтримується технологія синхронізації зображення AMD FreeSync Premium, а також фірмова технологія Acer VisionCare. Acer Display Widget дозволяє легко налаштовувати параметри дисплея з операційної системи. Також є вбудований екранний приціл.
  • Порти та підключення: набір інтерфейсів складається з двох HDMI 2.0, одного Display Port 1.2 та аудіороз’єму 3,5 мм. Для відтворення звуку є два вбудованих динаміки потужністю 2 Вт.
  • Ергономіка та підставка: оновлена металева підставка з регулюванням нахилу екрана в межах від -5 до +25 градусів. VESA кріплення 100 х 100 мм.

Висновок

Acer Nitro VG270X1 є оптимальним та доступним за ціною ігровим монітором, спроможним підтримувати частоту оновлення зображення до 200 Гц та повністю розкривати можливості не самої актуальної апаратної начинки ігрового ПК. Інтенсивні змагальні ігри, перегляд відеоконтенту чи робочі завдання – це його стихія.

Придбати ігровий монітор Acer Nitro VG270X1 можна в інтернет-магазинах за ціною від 6265 грн.

