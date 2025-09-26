Nomad представили шкіряний MagSafe-гаманець з Apple Find My та бездротовою зарядкою

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Компанія Nomad нещодавно випустила Leather Mag Wallet — стильний шкіряний MagSafe-гаманець із вбудованою підтримкою Apple Find My та можливістю бездротової зарядки. Nomad вже добре відома своїми якісними трекерами для гаманців та шкіряними аксесуарами, але тепер бренд поєднав усе в одному продукті — повноцінному MagSafe-гаманці, який кріпиться до задньої панелі iPhone та водночас дозволяє відстежувати його місцезнаходження через додаток Find My.

Як один із лідерів у виробництві аксесуарів для Apple, Nomad вкотре довела, що досконало володіє двома напрямками: шкіряними виробами преміум класу та технологією Find My. Їхній трекер Find My Tracking Card, який також підтримує бездротову зарядку, вже давно зарекомендував себе як один із найкращих на ринку, а гаманці та паспортні обкладинки Nomad отримують захоплені відгуки користувачів по всьому світу.

Для тих, хто полюбляє формат MagSafe, новий Leather Mag Wallet став гідною альтернативою класичним кардхолдерам: він поєднує преміальну шкіру Horween (з тією самою впізнаваною текстурою і ароматом, як у дорогих шкіряних виробів) та вбудовану Find My-технологію для зручного відстеження.

Магнітний гаманець Nomad Leather Mag Wallet Rustic Brown купити

Гаманець має просту, лаконічну форму й магнітно кріпиться до iPhone. Основне відділення розраховане на 1–4 стандартні картки, а на задній панелі розташовано магніти MagSafe та модуль трекінгу Find My. Ця модель підтримує зарядку на будь-якій Qi-підставці або MagSafe-зарядці, а автономність пристрою — до 5 місяців після повної зарядки.

Основні характеристики:

Вміщує від 1 до 4 карток

Вбудована підтримка Apple Find My

Натуральна шкіра Horween, яка з часом набуває красивої пати́ни

Сумісний з Qi-зарядками та MagSafe

Акумулятор працює до 5 місяців без підзарядки

Надійне магнітне кріплення до iPhone

Після кількох тижнів використання Nomad Leather Mag Wallet справляє чудове враження. Це не експериментальна новинка, а повноцінний, добротно зроблений шкіряний гаманець, що ідеально поєднується з iPhone. Apple Find My працює бездоганно, а бездротова зарядка — справжнє спасіння для тих, хто не терпить незручних зарядних кабелів.

Магнітний гаманець Nomad Leather Mag Wallet Black купити

Гаманець уже доступний до замовлення за ціною 3499 грн і став ще одним доказом того, що Nomad — один із найкращих брендів, коли йдеться про стильні, практичні та технологічні аксесуари.

Джерело: 9to5toys.com