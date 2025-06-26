Icy Blue Limited Edition Glow: огляд нового ремінця Rocky Point для Apple Watch, що світиться в темряві

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Ремінці для Apple Watch від Nomad з ефектом світіння в темряві завжди користуються великим попитом. Одним з таких став варіант Rocky Point в кольорі Icy Blue Glow, який бренд офіційно представив навесні. Як і інші моделі з подібною технологією, цей ремінець розкупили майже одразу після старту продажів. Передбачити, коли і чи з’явиться ця серія знову в наявності, складно, тож багатьом фанатам довелося стежити за оновленнями та встигати купувати одразу після поповнення запасів.

Ремінець Nomad Rocky Point Icy Blue з обмеженої серії для Apple Watch

Технологія світіння Glow 2.0 від Nomad вже добре відома власникам стандартних Sport Band. У звичайному освітленні цей ремінець виглядає як класичний спортивний аксесуар з м’якою силіконовою текстурою. Але варто лише потрапити в темряву — і після попереднього поглинання світла — він починає яскраво світитися, створюючи ефект, що нагадує святкову ілюмінацію.

Ремінець Nomad Rocky Point Band Icy Blue Glow / Black Hardware для Apple Watch 49мм | 46мм | 45мм | 44мм купити

Особисто я завжди уникав будь-яких аксесуарів, що світяться в темряві, особливо коли йдеться про технічні девайси, але мушу визнати: версія Icy Blue для Sport Band справила на мене дуже приємне враження. Навіть без ефекту світіння цей ремінець виглядає просто чудово (детальніше роздивитися його можна ось тут).

Варіант Rocky Point у виконанні Icy Blue Limited Edition Glow отримав той самий ефект світіння, що й раніше представлена модель Sport Band, але тепер у ще більш преміальному та оновленому корпусі Rocky Point. Детальний огляд цієї серії вже з’являвся в літніх релізах бренду, а ось головні особливості цього ремінця:

Високоякісний матеріал FKM fluoroelastomer

Фурнітура з титану 5-го класу

Повністю водонепроникний

Вентиляційні отвори для кращої повітропроникності

Спеціально створений для Apple Watch Ultra та Ultra 2

Сумісний з Apple Watch серій 10, 9, 8, 7, 6, SE та всіма попередніми версіями Apple Watch

Nomad так описує свій ремінець Rocky Point: «Ремінець Rocky Point створювався з нуля, щоб ідеально доповнити ваш Apple Watch та розширити його можливості — як у повсякденному житті, так і в найекстремальніших умовах. Від міцного компресійно формованого матеріалу FKM до титанової фурнітури — кожна деталь продумана для максимальної надійності та комфорту в будь-яких пригодах.»

Ремінець уже є в наявності — придбати його можна за 3499 гривень.

Ось офіційні зображення для детального перегляду:

Джерело: 9to5toys.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.