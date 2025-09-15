Ми кілька тижнів активно використовували чохол Benks ArmorPro Montage: ось що показав наш тест

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Коли я вперше взяв у руки чохол Benks ArmorPro Montage для свого Samsung S25 Ultra, відверто сумнівався, що він справді зможе виконати всі обіцянки: зберегти тонкий профіль, забезпечити надійну сумісність із MagSafe та водночас гарантувати високу міцність. Після тривалого щоденного використання можу впевнено сказати — цей чохол не лише виправдав мої очікування, а й перевершив їх у кількох аспектах.

Розпакування та перші враження

Щойно діставши ArmorPro Montage з коробки, я одразу відчув якість. Він легкий, але дивовижно міцний на дотик. Я очікував, що такий рівень захисту зробить чохол громіздким, але видно, що Benks продумали дизайн до дрібниць. Текстурована задня панель і посилені краї створюють баланс між надійним хватом і стильним виглядом. Найбільше вразило те, що на моєму S25 Ultra чохол виглядає напрочуд тонким, хоча й забезпечує захист високого рівня. Це не масивний захист, а витончений та функціональний аксесуар.

MagSafe, що перевершує очікування

Найбільше мене здивувала робота MagSafe. На відміну від інших сторонніх чохлів, які я пробував, ArmorPro Montage фіксується на MagSafe-аксесуарах із відчутним «клацанням», яке вселяє впевненість. Я тестував його з різними аксесуарами:

Power Bank Benks ArmorGo (5k та 10k мАг) тримаються надійно, навіть якщо піднімати телефон під час зарядки.

Гаманець із MagSafe — жодного хитання, випадкових зісковзувань немає.

Магнітний автомобільний тримач — тримається впевнено навіть на вибоїнах і різких поворотах.

Охолоджуюча зарядка Benks Biliz — стабільна фіксація, ідеальне охолодження та швидка зарядка.

Для користувачів Samsung така стабільність MagSafe — рідкість. Відчувається, що Benks нарешті вирішили проблему з вирівнюванням, і тепер я не думаю зайвий раз про те, чи залишиться телефон на місці.

Легкий, але неймовірно міцний

До покупки мене хвилювало, чи зможе такий легкий чохол реально захистити смартфон. ArmorPro Montage швидко розвіяв ці сумніви. Мій S25 Ultra кілька разів випадково падав. І щоразу піднімав його без жодної подряпини чи тріщини. Амортизуючі кути працюють відмінно, а виступи навколо екрану та камер додають впевненості. При цьому в кишені він залишається напрочуд тонким і зовсім не відчувається об’ємним. Це рідкісне поєднання міцності й компактності.

Зручність у щоденному використанні

Що особливо подобається — комфорт у повсякденному користуванні. Матове софт-тач покриття приємне на дотик і водночас не ковзає. Воно ще й стійке до відбитків пальців, тож чохол виглядає охайно навіть після активного використання. Окремо відзначу кнопки: вони тактильні, чіткі, ідеально збігаються з кнопками на S25 Ultra.

Дизайн і стиль

ArmorPro Montage — це не лише про функціональність, а й про вигляд. Лаконічні акценти на краях додають сучасності без надмірного «пафосу». Він не потовщує телефон, і багато хто навіть питав, чи в мене взагалі є чохол. Саме такий баланс я й шукаю: надійний захист, який не «перекриває» дизайн смартфона.

Надійність на довгі роки

Після кількох тижнів активного використання ArmorPro Montage залишився як новий. Жодних потертостей, відшарувань чи проблем із MagSafe-кільцем. Відчувається, що Benks зробили чохол «на роки», і це виправдовує ціну. У багатьох чохлів сліди використання з’являлися досить швидко, а цей зберігає і вигляд, і функціональність. Для мене, як для людини, яка щодня покладається на смартфон, такий захист — справжній спокій.

Плюси та мінуси

Плюси:

Дуже надійне з’єднання MagSafe для зарядок, гаманців і тримачів

Легкий, але напрочуд міцний

Ідеально сумісний із захисним склом Benks Glass Warrior

Тонкий профіль без зайвого об’єму

Приємний на дотик, зручний хват

Чітко розташовані та зручні кнопки

Стійкість до відбитків пальців

Мінуси:

Обмежений вибір кольорів

Трохи дорожчий за звичайні аналоги (але виправдано)

Висновок

Загалом Benks ArmorPro Montage для Samsung S25 Ultra справив на мене сильне враження. Він поєднує в собі три рідкісні характеристики: легкість, високу міцність та надійну сумісність із MagSafe. У комбінації зі склом Glass Warrior це створює комплексний захист без втрати стилю й зручності. Так, ціна трохи вища за середню, але якість і впевненість у довготривалому захисті повністю виправдовують інвестицію. Якщо ви шукаєте чохол, який справді захистить S25 Ultra, не обтяжуючи його й не жертвуючи MagSafe-функціоналом, ArmorPro Montage — один із найкращих варіантів.

