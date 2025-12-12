Апаратний криптогаманець Ledger Nano X: власний досвід використання та порівняння з конкурентами

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Ledger Nano X — це другий апаратний гаманець, випущений компанією Ledger. У цьому матеріалі я поділюся власним досвідом використання пристрою та своїми думками про те, чи справді він є найкращим гаманцем на ринку.

Короткий підсумок огляду Ledger Nano X

Ledger Nano X уже давно вважається одним із найпопулярніших апаратних гаманців серед криптоінвесторів — і у 2025 році він усе ще актуальний. Цей пристрій створений для тих, хто хоче отримати високий рівень безпеки, не жертвуючи зручністю. Гаманець підключається як через Bluetooth, так і через USB-C, що дозволяє безпечно керувати криптоактивами як з комп’ютера, так і з мобільного пристрою.

Ви можете встановити до 100 застосунків одночасно, а це означає, що можна зберігати, надсилати та отримувати понад 15 000 монет і токенів безпосередньо через нещодавно перейменований застосунок Ledger Wallet (раніше відомий як Ledger Live). Усі активи — від Bitcoin та Ethereum до популярних ERC-20 токенів і стейблкоїнів — керуються з одного зручного дашборда.

Ledger Nano X на крок попереду більшості апаратних гаманців, представлених сьогодні на ринку. Збільшена місткість для монет у поєднанні з підтримкою Bluetooth робить його потужним інструментом для управління криптоактивами. Водночас користувацький досвід усе ще потребує доопрацювання. Якщо коротко — це і є Ledger Nano X. Якщо ж вас цікавить детальний огляд мого досвіду використання Nano X, читайте далі.

Огляд апаратних гаманців

Апаратний гаманець — це невеликий пристрій, який зберігає приватний ключ до вашої криптовалюти. Його головна особливість у тому, що приватний ключ ніколи не покидає межі пристрою, тобто завжди залишається офлайн (це також називають холодним зберіганням). Навіть коли ви надсилаєте кошти, підпис транзакції відбувається безпосередньо на самому пристрої, а не на комп’ютері, до якого він підключений.

Саме тому апаратний гаманець можна під’єднувати навіть до комп’ютера з вірусами або шкідливими програмами без ризику витоку приватного ключа. Це робить апаратні гаманці надзвичайно популярним варіантом для зберігання криптовалют, особливо у порівнянні з програмними гаманцями, які постійно підключені до інтернету (так звані гарячі гаманці).

Ledger і Nano X

Ledger — одна з двох найбільших компаній на ринку апаратних гаманців на сьогодні (друга — SatoshiLabs, яка стоїть за гаманцями TREZOR). Компанію було засновано у 2014 році, і вона є лідером у сфері безпеки та інфраструктурних рішень для криптовалют і блокчейн-застосунків. У команді Ledger працює понад 700 спеціалістів.

Компанія спеціалізується на розробці продуктів і сервісів для захисту криптоактивів, зокрема таких моделей, як Nano S Plus, Ledger Nano X та найновіший Ledger Stax.

Головна відмінність Nano X від попередніх моделей — це підтримка Bluetooth, яка дозволяє керувати пристроєм через смартфон, а не лише з настільного комп’ютера.

Що в коробці?

Nano X постачається у стильній упаковці. Усередині ви знайдете сам пристрій, кабель USB-C, інструкції, картки для запису recovery seed, брелок та фірмові наліпки Ledger. Грубі кнопки, які раніше розташовувалися зверху пристрою, тепер акуратно інтегровані в корпус і майже непомітні. Загалом дизайн виглядає дуже естетично.

Налаштування Nano X

Процес налаштування Nano X складається з кількох етапів.

Крок 1: Встановлення PIN-коду

Після першого увімкнення пристрій запропонує вам вибрати PIN-код довжиною від 4 до 8 цифр. Перемикання між цифрами відбувається за допомогою кнопок, а підтвердження («enter») — натисканням обох кнопок одночасно.

Крок 2: Запис seed-фрази

Seed-фраза — це фактично пароль до вашого гаманця. Вона повинна зберігатися в безпечному та прихованому місці. Під час ініціалізації пристрою ви отримаєте 24 слова, які потрібно записати на папір і зберегти. У разі втрати, поломки або крадіжки пристрою ви зможете відновити доступ до коштів за допомогою цієї seed-фрази на новому пристрої.

Оскільки seed-фраза є надзвичайно важливою, після запису вас попросять повністю підтвердити її. На відміну від процесу налаштування TREZOR, у гаманцях Ledger цей крок неможливо пропустити. Я розумію, чому Ledger наполягає на цьому, але особисто для мене це дещо незручно — я б хотів мати можливість пропустити цей етап і повернутися до нього пізніше.

Крок 3: Підключення Nano X до мобільного пристрою

Тепер починається найцікавіше — підключення Nano X до смартфона. Раніше гаманцями Ledger можна було керувати лише через настільне програмне забезпечення Ledger Live. Nano X також підтримує керування через мобільний застосунок Ledger Live.

На перший погляд процес підключення має бути простим, але, на жаль, у моєму випадку це було не так. Процес виявився дещо «глючним», і мені знадобилося дві спроби, щоб усе запрацювало. Коли ви починаєте керувати пристроєм через застосунок, усе стає ще складніше. Майже кожна дія в застосунку потребує очікування Bluetooth-з’єднання та підтвердження на самому пристрої. Досить часто опція «approve» не з’являється одразу, і доводиться чекати кілька секунд, поки дія підтвердиться автоматично.

Крок 4: Встановлення застосунків

Після успішного підключення ви можете встановлювати різні застосунки залежно від тих монет, які плануєте використовувати.

Крок 5: Додавання акаунтів

Цей етап виявився для мене найбільш заплутаним. Після встановлення застосунку Bitcoin я був упевнений, що вже готовий до роботи. Виявилося, що потрібно додатково створити Bitcoin-акаунт на пристрої, але інтерфейс ніяк не підказує цього. Звісно, на сайті Ledger є детальний гайд, але як досвідчений біткоїнер я очікував більш інтуїтивного процесу. Після приблизно п’яти хвилин пошуків я нарешті знайшов цей пропущений крок, і далі керування пристроєм стало значно зрозумілішим.

Змішані враження

Після налаштування та певного часу використання Nano X я можу сказати, що маю змішані почуття. З одного боку, це безумовно крок уперед порівняно з попередніми моделями та іншими апаратними гаманцями. З іншого — інтерфейс не такий інтуїтивний, як хотілося б, а Bluetooth-підключення часто ускладнює виконання дій.

Можливо, це пов’язано з технічними обмеженнями, про які я не знаю. Але якщо продукт орієнтований на масового користувача, йому явно не завадило б ще трохи «відшліфувати» користувацький досвід.

Підтримувані монети Ledger Nano X

Ledger Nano X підтримує понад 5 500 монет і токенів. Основні криптовалюти можна надсилати та отримувати безпосередньо через інтерфейс Ledger Live. Ось перелік найпопулярніших підтримуваних монет:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

USD Tether (ERC20) (USDT)

Chainlink (LINK)

Polkadot (DOT)

Solana (SOL)

Polygon (MATIC)

Ripple (XRP)

Litecoin (LTC)

Dogecoin (DOGE)

Для взаємодії з NFT на базі Ethereum та Polygon вам потрібно завантажити та встановити програмне забезпечення Ledger Live на комп’ютер або мобільний пристрій. Перед купівлею конкретного гаманця обов’язково переконайтеся, що потрібні вам монети підтримуються цим пристроєм. Актуальний список підтримуваних монет завжди доступний на офіційному сайті Ledger.

Скільки коштує Nano X?

Ціна Ledger Nano X становить приблизно 6300 грн, що майже вдвічі дорожче за Nano S Plus (3999 грн). Фактично ви доплачуєте за підтримку Bluetooth. Хоча різниця в ціні суттєва, додаткова функціональність того варта. Можливість керувати апаратним гаманцем безпосередньо зі смартфона — це великий плюс.

Ledger Nano X vs Nano S Plus та TREZOR

Порівнюючи Nano X з конкурентами, я вважаю, що цей криптогаманець Ledger має перевагу. Він підтримує Bluetooth і доступний для використання на мобільних пристроях як з iOS, так і з Android, чого бракує Nano S Plus.

Гаманці TREZOR також можна використовувати зі смартфонами, але лише на Android, оскільки для iOS досі немає застосунку Trezor Suite. У порівнянні з Trezor Model T (5999 грн), Nano X поступається лише відсутністю сенсорного екрана, що, по суті, не є критичною перевагою. Новітній гаманець TREZOR — Trezor Safe 3 (4999 грн) — є справді якісним продуктом і також має Secure Element-чип, як у Ledger, але не підтримує Bluetooth.

Що нового в Ledger Nano X

Останнім часом Ledger внесла низку важливих змін до Nano X та всієї екосистеми. Від повного ребрендингу застосунку до нових функцій безпеки та оновлень прошивки — додано чимало нововведень, спрямованих на підвищення безпеки, прозорості та зручності використання. Якщо ви читали старі огляди або користувалися Nano X раніше, ось що змінилося з того часу.

Зміна назви застосунку

Основний застосунок Ledger було перейменовано з Ledger Live на Ledger Wallet. Ця зміна підкреслює його розширену роль як повноцінної платформи для управління криптоактивами. У застосунку, як і раніше, можна купувати, продавати, обмінювати та стейкати криптовалюту, але інтерфейс став оновленим і більш зручним. Для мобільних користувачів керування апаратним гаманцем через Bluetooth стало швидшим і стабільнішим порівняно з 2024 роком.

Оновлення безпеки та нові функції

Останнім часом Ledger додала кілька важливих оновлень безпеки, серед яких:

Clear Signing: ця функція відображає всі деталі транзакції простою мовою безпосередньо на екрані пристрою перед підтвердженням. Ви бачите актив, суму, адресу призначення та dApp, з яким взаємодієте. Це усуває здогадки під час роботи зі смартконтрактами.

Transaction Check: новіший інструмент, який симулює транзакцію перед її виконанням і попереджає про потенційні ризики, зокрема заміну контрактів або підозрілі адреси. Наразі працює для Ethereum та інших EVM-сумісних активів і з часом буде розширений на інші мережі.

Обидві функції є частиною курсу Ledger на відкриті стандарти та безпечніше використання смартконтрактів. Вони не замінюють підтвердження дій на самому пристрої — кожну операцію все одно потрібно підтвердити фізичними кнопками, — але значно спрощують розуміння того, що саме ви підтверджуєте.

Лінійка пристроїв і термінологія

Тепер Ledger називає свої апаратні пристрої «signers». Nano X вважається класичним Bluetooth-signer’ом і займає середню позицію між базовим Nano S Plus і преміальними моделями на кшталт Nano Gen5, Ledger Stax та Ledger Flex.

Nano Gen5, представлений у жовтні 2025 року, отримав автентифікацію з використанням ШІ та сучасний сенсорний екран. Водночас Nano X залишається надійним варіантом середнього рівня, який простіший у використанні та доступніший за ціною.

Мобільна прошивка та оновлення

Починаючи з версії прошивки 2.4.1, власники Nano X можуть оновлювати пристрій бездротово через Bluetooth за допомогою мобільного застосунку Ledger Wallet. Це значно спрощує обслуговування для користувачів, які не хочуть підключати гаманець до комп’ютера.

Шукаєте безкоштовну програмну альтернативу?

Ledger Nano X — це преміальний апаратний гаманець, відомий своїм холодним зберіганням, підтримкою Bluetooth і сумісністю з понад 5 500 монетами. Він чудово підходить для офлайн-безпеки та добре інтегрується з застосунком Ledger Live на комп’ютері й мобільних пристроях. Проте ціна і дещо складний процес налаштування можуть підійти не всім. Тому пропонуємо нашу добірку найкращого програмного гаманця.

Best Wallet

Best Wallet — це безкоштовний некостодіальний програмний гаманець, створений для зручності та гнучкості. Він підтримує понад 60 блокчейнів, має вбудований DEX для торгівлі, фіатні on/off-ramps та можливість стейкінгу, що робить його багатофункціональним рішенням для управління криптовалютою на ходу.

На відміну від Nano X, Best Wallet не потребує фізичного пристрою чи додаткового налаштування, тому ідеально підходить для щоденної торгівлі та DeFi-взаємодії. Ось його ключові можливості:

Non-custodial з повним контролем над приватними ключами.

Підтримка понад 60 блокчейнів.

Вбудований DEX для прямих обмінів криптовалюти.

Фіатні on/off-ramps для зручної купівлі крипти.

Стейкінг із прозорими винагородами.

Майбутні функції: дебетова картка, браузерне розширення.

Як налаштувати Best Wallet

Завантажте застосунок: знайдіть “Best Wallet” у магазині застосунків вашого пристрою.

Створіть або імпортуйте гаманець: створіть новий гаманець або імпортуйте існуючий за допомогою recovery phrase.

Увімкніть захист: встановіть PIN-код і активуйте біометрію для додаткової безпеки.

Зробіть резервну копію recovery phrase: збережіть фразу офлайн у безпечному місці.

Додайте кошти: поповніть гаманець криптовалютою або скористайтеся фіатними on-ramp сервісами.

Висновок — чи вартий Ledger Nano X своїх грошей?

Без сумніву, Ledger доклала чимало зусиль, щоб вивести свою другу модель апаратного гаманця на новий рівень. Поєднання стильного пристрою з функціональним програмним забезпеченням Ledger Live створює потужний інструмент для управління криптоактивами. Водночас Nano X не позбавлений недоліків. Користувацький досвід під час налаштування потребує кращого продумування, а робота з Bluetooth далека від ідеалу.

Попри це, я б однозначно користувався цим пристроєм, навіть з урахуванням його мінусів. Він не ідеальний, але все ж перемагає більшість конкурентів. Водночас Best Wallet пропонує неперевершену зручність і широкий функціонал для активних трейдерів і учасників DeFi — і все це без необхідності мати фізичний пристрій.

Джерело: 99bitcoins.com