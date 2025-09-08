Огляд підставки Benks Infinity Pro Magnetic iPad: важка основа, магнітна панель на 360 градусів та інші нюанси

У своїх спробах перетворити iPad на повноцінний ноутбук (а подекуди й на заміну стаціонарному комп’ютеру), я постійно шукаю цікаві аксесуари, які допоможуть реалізувати цю ідею. Коли представники Benks запропонували мені протестувати їхню підставку Infinity Pro Magnetic iPad Stand, я без вагань погодився. Давайте подивимося, що з цього вийшло!
Що це таке?
Benks Infinity Pro Magnetic iPad Stand — це алюмінієва підставка, створена спеціально для iPad Air 4/5, iPad Pro 11 та 12,9 дюймів (починаючи з моделей 2018 року). Жодних спеціальних чохлів не потрібно!
Дизайн і функції
Benks Infinity Pro Magnetic iPad Stand має важку основу з гумовою антиковзною накладкою.
Велика задня панель підставки магнітна й надійно утримує iPad на місці. Вона також має гумову накладку, яка захищає планшет від подряпин. Розмір панелі продуманий так, що камера iPad розташовується вище краю й залишається доступною навіть тоді, коли планшет закріплений на підставці.
Infinity Pro має два шарніри, які дозволяють майже безмежно регулювати кут огляду. Ось чому, мабуть, її й назвали Infinity Pro! Один шарнір знаходиться біля основи, а інший — на магнітній панелі. Чесно кажучи, я не певен, чому хтось захоче використовувати iPad під таким кутом, як на моєму фото вище, але можливість є.
Шарніри здаються дуже міцними й тугими, тож у мене немає побоювань, що з часом вони розхитаються.
Магнітна панель також може обертатися на 360 градусів, забезпечуючи ще більше варіантів налаштування положення екрана — від альбомної до портретної орієнтації.
Ще один приємний момент: підставка досить важка, тож можна обертати iPad без необхідності тримати основу. Хоча для зміни кута нахилу руки основу доведеться підтримувати.
Що сподобалося
- Добре продумана та якісно зроблена підставка
- Можливість складання, регулювання кута нахилу та орієнтації екрана
Що можна було б змінити
- Зробити основу ще важчою, щоб усі налаштування можна було виконувати повністю без допомоги рук
Висновок
Benks Infinity Pro Magnetic iPad Stand виглядає й відчувається так, ніби її створили в самій Apple. Якщо ви давно шукаєте ідеальну підставку для свого iPad (і він сумісний із нею — див. вище), то, гадаю, саме цю модель варто розглянути.
Джерело: the-gadgeteer.com
