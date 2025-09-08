Огляд підставки Benks Infinity Pro Magnetic iPad: важка основа, магнітна панель на 360 градусів та інші нюанси

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

У своїх спробах перетворити iPad на повноцінний ноутбук (а подекуди й на заміну стаціонарному комп’ютеру), я постійно шукаю цікаві аксесуари, які допоможуть реалізувати цю ідею. Коли представники Benks запропонували мені протестувати їхню підставку Infinity Pro Magnetic iPad Stand, я без вагань погодився. Давайте подивимося, що з цього вийшло!

Що це таке?

Benks Infinity Pro Magnetic iPad Stand — це алюмінієва підставка, створена спеціально для iPad Air 4/5, iPad Pro 11 та 12,9 дюймів (починаючи з моделей 2018 року). Жодних спеціальних чохлів не потрібно!

Підставка Benks Infinity Pro Magnetic Space Gray для iPad Air 13″ M2 | M3 (2024 | 2025) | Pro 12.9″ (2021 | 2022) купити

Магнітна підставка Benks Infinity Pro Gray для iPad 13″ (2024)

Магнітна підставка Benks Infinity Pro Gray для iPad 11″ (2024)

Дизайн і функції

Benks Infinity Pro Magnetic iPad Stand має важку основу з гумовою антиковзною накладкою.

Велика задня панель підставки магнітна й надійно утримує iPad на місці. Вона також має гумову накладку, яка захищає планшет від подряпин. Розмір панелі продуманий так, що камера iPad розташовується вище краю й залишається доступною навіть тоді, коли планшет закріплений на підставці.

Infinity Pro має два шарніри, які дозволяють майже безмежно регулювати кут огляду. Ось чому, мабуть, її й назвали Infinity Pro! Один шарнір знаходиться біля основи, а інший — на магнітній панелі. Чесно кажучи, я не певен, чому хтось захоче використовувати iPad під таким кутом, як на моєму фото вище, але можливість є.

Шарніри здаються дуже міцними й тугими, тож у мене немає побоювань, що з часом вони розхитаються.

Магнітна панель також може обертатися на 360 градусів, забезпечуючи ще більше варіантів налаштування положення екрана — від альбомної до портретної орієнтації.

Ще один приємний момент: підставка досить важка, тож можна обертати iPad без необхідності тримати основу. Хоча для зміни кута нахилу руки основу доведеться підтримувати.

Що сподобалося

Добре продумана та якісно зроблена підставка

Можливість складання, регулювання кута нахилу та орієнтації екрана

Що можна було б змінити

Зробити основу ще важчою, щоб усі налаштування можна було виконувати повністю без допомоги рук

Висновок

Benks Infinity Pro Magnetic iPad Stand виглядає й відчувається так, ніби її створили в самій Apple. Якщо ви давно шукаєте ідеальну підставку для свого iPad (і він сумісний із нею — див. вище), то, гадаю, саме цю модель варто розглянути.

Джерело: the-gadgeteer.com