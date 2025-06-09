Оголошено вихід Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition: легенда повертається

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Нарешті сталося те, на що фанати чекали десятиліттями. Офіційно анонсували ремастер культової D&D RPG Neverwinter Nights 2! І що найкрутіше — Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition виходить уже наступного місяця, 15 липня.

На PC Gaming Show 2025 студія Aspyr нарешті підтвердила чутки про ремастер цієї класики від Obsidian, яка занурює нас у знайомий світ Forgotten Realms. Так, той самий, що й у серії Baldur’s Gate. До речі, якщо ви вже встигли закохатися в Baldur’s Gate 3 і шукаєте, що б ще зіграти в цьому сетингу, то Neverwinter Nights 2 — це ваш наступний must-play. А заразом можна оформити передзамовлення на Steam або GOG зі знижкою 10%. Непоганий бонус, правда?

Якщо дивитися ширше, то Neverwinter Nights 2 можна назвати прототипом Dragon Age, а Dragon Age, у свою чергу, ніби проклала шлях до Baldur’s Gate 3. Тут є спроби кінематографічного підходу до камери та візуальний стиль, який набагато ближчий до сучасних ігор, ніж старі ізометричні проєкти BioWare на основі спрайтів. До того ж п’ята редакція D&D, яку використовує BG3, по суті спрощена версія 3.5e. Тож перехід між цими іграми буде доволі плавним.

У Enhanced Edition увійде базова гра разом з усіма трьома офіційними доповненнями. Це атмосферна, глибока і трохи дивна RPG, яка точно сподобається тим, хто любить Disco Elysium чи Planescape: Torment. Тут ви опиняєтеся в королівстві берсерків і відьом, вам треба розкрити правду про давню війну проти богів та відчути всі її наслідки.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Оригінальна NWN2 нерідко провокувала численні технічні проблеми, їх ставало все більше з часом та новими версіями операційних систем. Enhanced Edition обіцяє покращені текстури, доопрацьовані механіки, оновлене керування камерою і навіть повну підтримку геймпадів із новим інтерфейсом для контролерів.

Судячи з перших скріншотів та відео, гра виглядає як оригінал, але без лагів на сучасних ПК. Інтерфейс більше не стає крихітним на високих роздільних здатностях, і це вже величезний плюс. Окремо тішить доопрацювання камери. В оригіналі всі три режими були незручними.

Єдине, що поки залишається під питанням — це сумісність із модами. У ремастері першого Neverwinter Nights від Beamdog підтримка фанатських кампаній була майже повною. Хоча, модерська спільнота для другої частини ніколи не була такою активною, як для першої, через технічну складність і менш зручний інструментарій.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.