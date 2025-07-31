Перетворюємо Steam Deck на консоль мрії, або як під’єднати до неї сторонні магазини додатків

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Незалежно від того, чи ви новачок у Steam Deck, чи все ще думаєте про його придбання, найосновніше питання полягає в тому, чи можна грати в ігри, що не входять в Steam. На щастя це можливо, адже є один безплатний додаток. Його встановлення та налаштування займає лише кілька хвилин.

Встановлюємо лаунчер Heroic Games

Одним з основних недоліків Steam Deck та операційної системи SteamOS від Valve на базі Linux є те, що ви не можете завантажити більшість інших ігрових магазинів або лаунчерів. Все не тому, що Valve забороняє, а радше через відсутність сумісності програм у Linux. Наприклад, на момент написання допису немає програми Epic Games для Linux.

Однак існує безплатна альтернатива з відкритим кодом — лаунчер Heroic Games. Цей додаток дозволяє вам під’єднати ваші облікові записи Epic Games та GOG, щоб ви могли отримувати доступ до своїх ігор з цих платформ без використання окремих програм. Він також дозволяє зручно збирати всі ваші ігри з цих платформ в одному місці (бібліотека також автоматично оновлюватиметься, коли ви отримуватимете нові ігри на підключених облікових записах).

Встановлення Heroic Games досить просте та вимагає лише кількох кроків:

Виходимо з режиму «Big Picture» у Steam, натиснувши кнопку меню, а потім «Живлення».

Вибираємо «Переключитися на робочий стіл».

Вибираємо «Переключитися на робочий стіл». Відкриємо браузер та переходимо до офіційного застосунку Heroic Games на Flathub.

Натискаємо стрілку розкривного списку поруч із кнопкою «Встановити». Ви повинні побачити код встановлення Flathub для лаунчера Heroic Games.+,

Копіюємо код, але поки що не закриваємо браузер.

Відкриваємо термінал. Вставляємо код встановлення Heroic Games з Flathub у термінал за допомогою Control + Shift + V та натискаємо Enter.

Повертаємося на сторінку Flathub у браузері та копіюємо команду запуску програми (flatpak run com.heroicgameslauncher.hgl).

Вставляємо команду запуску в термінал, щоб запустити Heroic Games, або знаходимо додаток у меню додатків Steam Deck.

Heroic Games — починаємо знайомство

Після встановлення Heroic Games наступним кроком є підключення облікових записів Epic Games та GOG. Ви повинні побачити запит на підключення облікових записів, коли відкриєте Heroic Games. Якщо цього не сталося, просто виберіть вкладку «Увійти», щоб розпочати.

Після підключення облікового запису всі ваші ігри з цього облікового запису мають відображатися у бібліотеці Heroic Games. Майте на увазі, що бібліотека може включати в себе ігри, які можуть не працювати на Linux. Наприклад, це стосується Fortnite та інших змагальних багатокористувацьких ігор з античитом на рівні ядра.

Heroic Games зазвичай попереджає про потенційні проблеми, коли ви намагаєтеся встановити несумісну гру.

Плюси й мінуси Heroic Games

Як і Steam, Heroic Games використовує «рівень сумісності», який автоматично запускається, коли ви запускаєте ігри, що не мають нативної підтримки Linux. Тобто ви можете грати в більшість ігор для Windows, навіть якщо вони не призначені для роботи на Steam Deck або Linux.

Також дуже зручно мати всі свої ігри в одному місці. Heroic Games автоматично додаватиме нові ігри до вашої бібліотеки.

Єдиний недолік, який я помітив — це хмарні збереження. Хоча сам додаток Heroic Games підтримує їх, але підтримка додатково залежить ще від самої гри чи розробника. Наприклад, при спробі увімкнути хмарні збереження для однієї з ігор, отримуємо повідомлення про помилку.

«Нативні ігри для Linux не підтримують функцію хмарних збережень GOG. Використовуйте версію для Windows. Ця гра не підтримує хмарні збереження»

Зазвичай проблем із запуском ігор на Heroic Games не має. Варто лише зазначити, що для деяких з них потрібно буде вручну створювати резервні копії збережень, якщо хмарні збереження недоступні. Однак для мене це не є перешкодою, оскільки без Heroic Games я б взагалі не зміг грати в жодну з ігор, не пов’язаних зі Steam, на SteamOS чи Linux.

Якщо ви фанат портативних консолей і приглядаєтесь до Steam Deck, то це може стати ще одним аргументом для її придбання.