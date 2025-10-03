На IFA 2025 представили інноваційні чохли для iPhone 17 від PITAKA: три моделі з арамідного волокна, які варті уваги

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Якщо ви плануєте перейти на один із смартфонів серії iPhone 17, першою покупкою після телефону має стати захисний чохол. Незалежно від вартості, iPhone залишається преміальним гаджетом, і точно не хочеться ремонтувати його одразу після покупки. Вибір чохлів величезний, але якщо для вас важливі стиль, безпека та екологічність, нові чохли PITAKA з арамідного волокна — один із найкращих варіантів.

Компанія PITAKA, відома своїм інноваційним підходом, отримала нагороду BGR Innovation Award на IFA. Її чохли вже мають сотні п’ятизіркових відгуків на Amazon, і ця кількість лише зростатиме завдяки новим технологіям та унікальному дизайну. Нижче ми розглянемо три моделі чохлів, які PITAKA пропонує для iPhone 17.

Ultra-Slim Case

Багато користувачів хочуть бачити свій iPhone захищеним, але водночас не бажають перетворювати його на громіздкий пристрій. Саме тут PITAKA знаходить ідеальний баланс. Ultra-Slim Case — це мінімалістичний чохол з арамідного волокна, який важить усього 17,97–24 грами залежно від моделі та зберігає оригінальний вигляд iPhone.

Попри мінімальну товщину (0,88–1,28 мм), він має безліч особливостей. Чохол повністю сумісний із MagSafe, тому ви без проблем використовуватимете бездротові зарядки та аксесуари. Уперше саме тут з’являється технологія PitaTap™ — чотиришаровий захисний шар кнопки керування камерою, який передає дотики та жести так, ніби кнопка відкрита. Ще одне нововведення — Fusion Weave – LightRipple, унікальне плетіння, що створює ромбічну текстуру з відчутною глибиною.

Окремо варто відзначити й дизайн: Ultra-Slim Case доступний у найбільшій кількості кольорів та візерунків серед усіх лінійок PITAKA. Це справжня можливість виділитися, зберігши стиль і мінімалізм.

Aramid ProGuard Case

Той, хто хоча б раз упускав iPhone, добре знає це неприємне відчуття: телефон падає, а в голові лише думка про дорогий ремонт. Для тих, хто ставить безпеку на перше місце, PITAKA створила ProGuard Case. Це найміцніший чохол бренду, сертифікований за військовим стандартом та здатний витримати падіння з висоти 2,4 метра.

Його товщина складає 2–2,05 мм, що забезпечує амортизацію навіть при серйозних ударах. Ключова технологія — Arched Corner Cushioning, тобто арочні кути, які створюють додатковий простір для поглинання ударів під час падінь. Завдяки цьому ваш смартфон отримує максимальний захист у будь-яких умовах.

Aramid UltraGuard Case

Завершує колекцію UltraGuard Case — чохол, який поєднує елегантність Ultra-Slim і захисні властивості ProGuard. Він розрахований на падіння з висоти 1,2 метра, що робить його надійним супутником для щоденного використання.

Вирізняється він і своїм преміальним виконанням: металеві кнопки, покриття з арамідного волокна, посилена Orca Resin, а також унікальний візерунок плетіння. Завдяки технології 3D Thermoforming PITAKA створює чохол, що повністю огортає телефон, з плавними краями та винятковою зносостійкістю.

UltraGuard — це поєднання довговічності, комфорту й стилю, яке може стати останнім чохлом, що вам знадобиться для iPhone 17.

Джерело: bgr.com