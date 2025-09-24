PITAKA запускає чохли для iPhone 17: Ultra-Slim – надтонкий, Aramid ProGuard та Aramid UltraGuard – для максимального захисту

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Після презентації нової серії iPhone 17 компанія PITAKA, яка спеціалізується на аксесуарах з арамідного волокна, оголосила про випуск оновленої колекції чохлів. До лінійки увійшли три різні моделі: Ultra-Slim, Aramid ProGuard та Aramid UltraGuard. Усі вони поєднують фірмову увагу PITAKA до деталей із сучасними рішеннями для захисту, пропонуючи користувачам не лише стильний дизайн, а й практичну функціональність, що відповідає потребам щоденного використання.

Ultra-Slim створений для тих, хто цінує легкість і мінімалізм — він майже не відчувається в руці та зберігає оригінальні лінії смартфона. Натомість Aramid ProGuard і Aramid UltraGuard орієнтовані на максимальну безпеку: завдяки посиленій конструкції та інноваційним матеріалам вони ефективно розсіюють удари, забезпечуючи довговічність і впевненість у захисті пристрою.

Чохол Ultra-Slim Case

Ультратонкий чохол PITAKA для iPhone 17 створений для тих, хто хоче зберегти мінімалістичний вигляд смартфона без компромісів у захисті. Його товщина складає лише 0,88 мм, а вага всього 17 грамів, тому він практично непомітний у руці, залишаючи відчуття «чистого» iPhone.

Основний матеріал — арамідне волокно аерокосмічного класу. Воно не лише легке, а й надзвичайно міцне, стійке до подряпин та щоденного зносу. Завдяки гладкій текстурі він приємний на дотик і зберігає преміальний вигляд навіть після тривалого використання.

Для тих, хто хоче отримати ще більше контролю над смартфоном, PITAKA підготувала спеціальну версію PitaTap™. Вона оснащена інноваційною чотиришаровою інтегрованою кнопкою, завдяки якій робота з камерою стає максимально зручною та відчутною на дотик.

Незалежно від вибору версії, кожен чохол має фірмову бурштинову магнітну плівку PITAKA, що забезпечує ідеальну підтримку MagSafe. Це означає, що зарядні пристрої та аксесуари фіксуються чітко й надійно, без ковзання чи втрати стабільності.

Окремо варто згадати і про стиль. Лінійка отримала кілька унікальних тканих варіантів оздоблення — «Захід сонця», «Схід місяця» та «Чумацький шлях». Кожен із них додає своєрідного характеру, поєднуючи витонченість із сучасною естетикою.

Ціна стартує від 3199 грн.

Карбоновий чохол Pitaka Ultra-Slim Case Moonrise для iPhone 17 Pro

Карбоновий чохол Pitaka Ultra-Slim Case Moonrise для iPhone 17 Pro Max

Чохол Aramid ProGuard

Чохол PITAKA Aramid ProGuard для iPhone 17 Pro та Pro Max створений для тих, хто хоче отримати надійний захист без втрати елегантності. Його товщина складає трохи більше 2 мм, але саме цього достатньо, щоб забезпечити серйозний рівень безпеки.

Особливістю ProGuard є фірмова арочна кутова амортизація PITAKA – це інженерне рішення, яке ефективно розсіює ударні навантаження у найбільш вразливих місцях смартфона. Це дозволило чохлу пройти сертифікацію за військовими стандартами, що підтверджує його здатність витримувати падіння та реальні випробування.

Матеріал — арамідне волокно з тактильним плетінням. Завдяки доданій зернистій текстурі чохол не вислизає з рук і водночас виглядає стримано та стильно. Усі отвори виконані з високою точністю, тому зарядка, кнопки й динаміки працюють так само зручно, як без чохла.

Ще однією перевагою є повна сумісність із MagSafe. Можна без проблем користуватися бездротовою зарядкою та аксесуарами, не знімаючи захисту.

Ціна чохла PITAKA Aramid ProGuard становить 3199 грн.

Чохол Aramid UltraGuard

Aramid UltraGuard — флагманський чохол PITAKA для iPhone 17 Pro та Pro Max.

Вперше у галузі використано арамідне волокно з повним покриттям, створене за допомогою запатентованої технології 3D-термоформування PITAKA. Завдяки цьому матеріал безшовно поєднується з покращеним TPU, формуючи цілісну ткану текстуру та плавні краї. У результаті чохол виглядає стильним і відчувається витонченим, але при цьому пропонує повний захист від падінь і щоденних ударів.

Особливу увагу приділено деталям: металеві кнопки додають тактильності та преміального відчуття, а посилені краї гарантують, що навіть у непередбачуваних ситуаціях iPhone залишиться цілим.

Окремо варто згадати унікальні візерунки плетіння UltraGuard. Вони не лише додають чохлу впізнаваного стилю, а й підкреслюють його універсальність — він однаково органічно виглядає у діловій атмосфері та під час активного відпочинку.

Не забули й про функціональність: чохол повністю сумісний із MagSafe, тому зарядка та аксесуари залишаються максимально зручними у використанні.

PITAKA Aramid UltraGuard доступний для iPhone 17 Pro та Pro Max за ціною 3799 грн.

Підсумок

Нова колекція PITAKA для iPhone 17 ще раз доводить, що бренд залишається вірним своїм принципам: інноваційним матеріалам, мінімалістичному дизайну та практичним рішенням. Кожен чохол створений під різні потреби: від ультратонкої елегантності до надійного захисту від падінь і повного покриття для максимальної довговічності.

При цьому всі моделі органічно вписуються у магнітну екосистему PITAKA. Власники чохлів можуть легко використовувати їх разом із MagEZ Grip, MagEZ Power Bank, MagSafe Woven Wallet чи MagEZ Car Mount, не відчуваючи жодних обмежень у повсякденному використанні.

Джерело: macsources.com