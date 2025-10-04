Rally Arcade Classics: захопливі перегони для тих, кого тягне в минуле

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Пам’ятаєте часи, коли перегони були простішими? Коли не потрібно було купувати кермо за тисячу доларів і вивчати телеметрію, щоб просто погасати? Rally Arcade Classics — це саме про це. Гра, яка нагадала мені, чому я колись закохався у віртуальні ралі.

Що це взагалі таке?

Rally Arcade Classics від NET2KGAMES — це інді-перегони, що виглядають і відчуваються як спадкоємець класичних Sega Rally та Colin McRae Rally. Коштує вона копійки — від 10 до 20 доларів залежно від платформи. Я грав на PS5, але гра є і на Steam, і на Switch.

Забудьте про Нюрбургринг і вулиці Монако з Gran Turismo. Тут все про класичне ралі — перегони на час по ґрунтових і асфальтових дорогах. Локації знайомі кожному, хто хоч трохи слідкував за WRC: Фінляндія з її швидкими ґрунтовками та трамплінами, пильні гірські серпантини Греції та легендарне Монте-Карло з мішанкою асфальту, льоду та снігу.

Машини без ліцензій, але з душею

Оскільки це інді-проект, офіційних ліцензій тут немає. Але машини впізнаються з першого погляду. Kopper — це Mini Cooper, який виграв Монте-Карло в 1964-му. Wolf — це Golf GTI. Betta — Lancia Delta Integrale. Fourtro — Audi Quattro.

Назви, звісно, кумедні. Peugeot 205 став Paigot 5, Toyota Celica перетворилася на Selicka. А от чому Subaru Impreza називається MR Bang STI — я так і не зрозумів. Може, розробники просто прикололися?

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Моделі машин не дотягують до Gran Turismo 7, але для інді-гри виглядають пристойно. Головне — вони передають дух епохи. Це машини 70-х, 80-х і 90-х років, від звичайних дорожніх версій до справжніх ралійних монстрів.

Як грається?

Режимів тут достатньо. Tour — основний режим з підрежимами: класичні перегони на час, Versus (гонки проти інших машин на трасі) і Drift (дрифт за очки). Етапи короткі, по 5 штук за раз — ідеально для швидких сесій.

Arcade являють собою перегони проти 14 суперників на чотирьох етапах. Rally — повноцінний ралійний режим з усіма етапами локації, випадковою погодою і трьома рівнями складності. Chrono — чистий тайм-тріал. Events — онлайн-виклики.

Є навіть розділ з ліцензіями, як у Gran Turismo. Проходиш випробування, отримуєш доступ до нових машин і режимів. Знайома схема, яка все ще працює.

Фізика для задоволення, а не для реалізму

Фізика тут нагадує мені Project Gotham Racing 3 і 4 — ігри, які жертвували реалізмом заради веселощів. І знаєте що? Я за це сумував. Після років з Assetto Corsa та iRacing приємно просто сісти та погасати без необхідності вивчати оптимальні точки гальмування.

Машини тут легко йдуть “в заніс”, дрифт відчувається природно і винагороджується. Навіть я, людина з посередніми навичками в ралі, отримую задоволення від проходження поворотів боком. Це не симулятор — це аркада в найкращому сенсі слова.

Звук і графіка

Графіка трохи мультяшна, але локації впізнавані. Етапи Монте-Карло справді нагадали мені ранкові поїздки засніженими гірськими дорогами. Розробники непогано попрацювали над оточенням, хоч це і не Forza Horizon.

Звук… ну, він є. Нічого особливого, але штурманські нотатки зрозумілі. Правда, вони простіші за потік інструкцій з Colin McRae або DiRT. Але для аркади як раз. Та й всі ми знаємо, що звук у перегонах справа навіть не десята. Мотор реве? Що ще потрібно?

Плюси Rally Arcade Classics і кому вона потрібна?

Отож, якщо ви сумуєте за простими перегонами 90-х і хочете погасати 5-10 хвилин без підготовки, не готові вкладатися в дороге обладнання для віртуального рейсингу, любите класичні ралійні машини… то ви попадете у свою рідну стихію.

Чудовий варіант для тих шукає щось між мобільною аркадою і хардкорним симулятором. Але це не забавка для тих, хто шукає наступний iRacing або DiRT Rally 2.0. Це гра для вечора п’ятниці з пивом і друзями, коли хочеться просто розслабитися і погасати.

За свої гроші Rally Arcade Classics — чудовий вибір. Якщо ви виросли на Sega Rally і Colin McRae, обов’язково спробуйте. Це маленька машина часу, яка поверне вас у часи, коли ігри були простішими, але не менш захопливими.