Гра року? Враження від Hollow Night: Silksong

Після багатьох років очікування вийшло продовження гри Hollow Night. Вона полюбилася гравцям настільки, що продовження чекали так, що гра почалась сприйматися як мем: будь-яка інформація у вигляді скріншоту чи одного слова викликало сильне збурення в Силі та питання “КОЛИ????”

Битва між “віруючими” та атеїстами тривала роками. Спочатку Nintendo 6 років тому показала трейлер. Ще через 3 вже Xbox. А рік тому Silksong зʼявилася в магазині — геймери думали що їх так тролять. На нещодавній презентації нової консолі Nintendo Switch 2 гра з’явилася на горизонті та кілька тижнів тому БУМ — 3 вересня 2025 року! Правда, для більшості вона вийшла 4 числа, але не суть. Всі онлайн магазини пали на години під натиском купівлі Hollow Knight: Silksong. Не буду і я Вас затримувати від купівлі у Steam або підписки GamePass.

Відразу, що б мене не проклинали — я не грав у перший Hollow Knight. Жанр метроїдванії поважаю, але не особливо люблю. Souls подобаються, але без фанатизму. Вважайте, що «враження» від “нешарющого чувака”. Тому стало цікаво, а що ж там такого неймовірного. Ну що ж, LET’S GO!

Технічна складова

Скажу відразу, лагати нічому. На Steam Deck OLED гра тримає 60 fps зі споживанням в 7-8 Вт з очікуваним часом роботи від батареї 8 годин. Nintendo Switch 2 ПОВИННА тримати свої три з половиною години, а перший Switch повинен ще довше. Для “вічно зайнятих бізнесменів” гру можна придбати в Steam та грати на техніці Apple, сейви з Steam Deck переносятся і на Mac (перевірено). Завантажується гра зі Steam розміром у 2,1 ГБ, після інсталяції — 8,2 ГБ.

Любителі грати на мобільних телефонах чи планшетах можуть спробувати запустити на емуляторах.

Графічний дизайн

Блін, ну важко до чогось доколупатись. Трава зелена, а під ними видніються кістки, наче це якийсь Чужий. У кожної з локацій відчувається свій стиль, який не притаманний іншій. Якщо ви будете дивитись геймплейні відео, то за долю секунду скажете де саме грає стрімер чи летсплеєр. Це чудово.

Ефект лави та часток красивий. Скріном не передати.

Звук

Я не дуже люблю грати зі звуком. Точніше, рано чи пізно вони починають набридати. Тому я граю на мінімальному рівні гучності, щоб менше чути крики героїні під час атак, стрибків і тд. Гра — платформер, їх буде дуже багато. Зате коли ЩОСЬ починається, то роблю гучніше. Вибачте, але звук та музику я не оціню 🙁

Геймплей

Найбільший розділ статті.

Hollow Knight: Silksong — складний 2D платфомер з елементами метроїдванії. Ця перша думка виникає, коли бачиш скріни чи карту гри. На моє здивування чітко видно геймплейні фішки Souls-like ігор:

Лавка — багаття (bonefire), точка збереження та зміни білду героїні;

Буси — душі, які втрачаєш при смерті;

Місце, де втратив душі буси помічається (на карті також), щоб забрати втрачене;

Складні боси, які мають свої слабкості;

Лорний та звичайний опис предметів;

Шорткати та закриті двері з іншої сторони;

Персонажі живуть на своїй хвилі 🙂

Сподіваюсь, я відповів на коментар 🙂

Жанр метроїдванії змушує тебе шукати маршрути проходження гри, поступово даючи тобі все нові та нові можливості. Інколи розробники дають кілька варіантів проходження. Наприклад, щоб дістати локації Wormways можна зістрибнути зі скелі та протеліти на кількох діагональних ударах вниз АБО пострибати на кількох літаючих ворогах. Тільки для самого входу треба ключ на 500 бусинок, а для проходження локації — навичка стрибків від стіни, якого не буде на початку гри. Ось і доводиться запамʼятати Wormways та відкласти “у довгий ящик”.

Ось такі це метроїдванії — не все відразу.

Для розуміння масштабу мапи, без онлайн-версії нікуди.

Подвійний стрибок захований так далеко в дупі , що ну його.

Управління персонажем дуже точне. Особливо це відчувається при виконанні стрибків: довше тримаєш стрибок тим він вище. Героїня може атакувати не просто перед собою, а ще вверх. Тому досить часто будете випадково бити повітря над собою, ніж ворога. А з власного стрибка додається атака вниз (потрібно шукати окремо) та по діагоналі. Ці атаки вважаються досить «сейвовими», однак треба мати високий скіл та години тренувань для їх застосування. Відбивання в грі присутнє. Працює більш випадково, ніж стабільно через мале вікно анімації.

З босами цікава ситуація. З однієї сторони вони не дуже складні по своїй суті. Проте здоровʼя у героїні мало, через це кожен удар відчувається болючим. Додаткове ускладнення полягає у відсутності аптек у звичному виді. Вони не окремий предмет, а як окрема механіка лікування.

Під здоровʼям Хорнет знаходиться шкала атак. Вона необхідна для застосування скілів на RB. Заповнена шкала дозволяє частково відновити здоровʼя (клавіша B) з досить довгою по відчуттям анімацією. Якщо ворог атакує під час її активації — втрачаєте всю шкалу. Як можете зрозуміти, її потрібно використовувати з розумом для тактики над босами чи звичними супротивниками.

Так і запишемо. Насправді Ні, вже годину з нею “довблюся” (40+ ударів потрібно) 😀

В перерві написанні цього дописа ще спродував Lace. Її атаки запамʼятовуються швидко, але вона дівчина моторна. І саме з нею розкривається моя особиста головна проблема з босами — немає шкали їхнього НР. Ти бʼєш і бачиш, що змінюється ротація та додає нові атаки. Але не розумієш, скільки саме ударів необхідно виконати. Тому відсутня внутрішня реакція “Ось трішечки залишилось і я пройшов боса!!!”. На сайті NexusMods присутня модифікація для показу HP босів, тільки це не шлях самурая.

Гра коштує 415 гривень або в Gamepass. Це дорого за таку гру? Ні. Чи рекомендую її? Так, якщо не боїтесь розвиватися та маєте терпіння не розбити геймпад 🙂 Навряд я пройду її, бо явно мої 8 год треба множити на 10 мінімум. Я ще замало бачив контенту, тому моя Оцінка 8,5/10.