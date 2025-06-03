The State of Unreal 2025: нові деталі, механіки та технології «Відьмак 4»

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

«Відьмак 4» продемонструє абсолютно новий вигляд уже сьогодні. CD Projekt Red стали одними із найвідоміших розробників RPG саме завдяки своїй роботі над серією «Відьмак» та грою Cyberpunk 2077. І сьогодні студія підтвердила, що представить свій проєкт на заході Unreal Engine’s State of Unreal.

Хоча студія здобула досить поважну та нішеву аудиторію з першими трьома іграми серії «Відьмак», справжній прорив у масовий ринок стався з випуском «Відьмака 3». Попри те, що це була остання частина трилогії, гра вивела CDPR на передній план і стала однією з успішніших у продажі ігор усіх часів. Однак, попри величезну популярність, CD Projekt Red відклала серію на полицю приблизно на десятиліття. Настав час зосередитися на новій франшизі.

На щастя, CD Projekt Red повертається до світу «Відьмака», одночасно розробляючи наступну гру серії Cyberpunk. Студія розширила свої можливості, щоб працювати над кількома проєктами одночасно. Це має забезпечити стабільніший темп випуску ігор від розробника. З урахуванням цього, «Відьмак 4» стане наступною великою грою студії та, ймовірно, буде масштабним проєктом. З урахуванням десяти років технологічного прогресу та всього, що CD Projekt Red навчилася за цей час, ця гра, найімовірніше, буде величезною, з безліччю можливостей для дослідження та занурення у світ.

Очікується, що реліз «Відьмака 4» відбудеться лише через кілька років, але вже цього тижня ми отримаємо певний новий погляд на гру. CD Projekt Red підтвердила, що представить проєкт на заході Unreal Engine’s State of Unreal, який відбудеться 3 червня о 16:30 за нашим часом.

На події будуть продемонстровані «деякі інноваційні технології та функції, які стануть основою для «Відьмака 4» та майбутніх проєктів». Малоймовірно, що ми побачимо чисту ігрову механіку «Відьмака 4» на цьому заході. Швидше за все, нам покажуть світ гри на рушії, демонструючи візуальні елементи, щоб фанати могли краще уявити, чого очікувати від естетики та графіки цієї RPG.

Раніше CD Projekt Red використовувала власний внутрішній движок, але після Cyberpunk 2077 вирішила відмовитися від нього. Перехід на Unreal Engine 5 дозволяє CDPR наймати більше людей, які вже знайомі з цим рушієм, і не витрачати час на інтенсивне навчання персоналу роботі з внутрішніми технологіями. Це, вірогідно, сприятиме більш плавному процесу розробки як «Відьмака 4», так і наступної гри серії Cyberpunk.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.