Відеоогляд Acer Nitro V 16 AI: Потужний претендент на звання найкращого ноутбука для геймінгу

В асортименті ігрових ноутбуків Acer Nitro є моделі на будь-який смак та бюджет з формфактором від 14″ до 18″. А найцікавішими для геймерів, які прагнуть високої якості зображення при великих показниках FPS, без сумніву є ноутбуки з графічною підсистемою на основі NVIDIA GeForce RTX 5070. Й саме про один такий Acer Nitro V 16 AI ми розповімо у цьому короткому огляді на каналі Acer Ukraine:
Технічні характеристики Acer Nitro V 16 AI AMD:
- Артикул: (ANV16-61-R630 | NH.U1EEU.008)
- Процесор: AMD Ryzen AI 9 365
- Оперативна пам’ять: 32 ГБ, DDR5 SDRAM
- Дисплей: 16″ WUXGA (1920 x 1200), IPS, 16:10, 180 Гц
- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 з 8 ГБ відеопам’яті
- Накопичувач: 1 ТБ SSD
Придбати Acer Nitro V 16 AI (ANV16-61-R630) в інтернет-магазинах можна за ціною від 79 629 грн.
