Як шахраї обманюють ваш телефон: підміна номерів і магія дипфейків

Раніше дзвінок від “мами” чи банку викликав довіру. Сьогодні — це лотерея з дуже неприємним призом: шахрайство. Телефонний дзвінок, що виглядає абсолютно легітимно, може обернутися втраченою сумою грошей або викраденими даними. Проблема в тому, що сучасні телефонні мережі будувалися на старих протоколах, де довіра була правилом, а не винятком.

Підміна номера: коли телефон нам бреше

Технологія caller ID spoofing — головна зброя шахраїв. Вони можуть підмінити будь-який номер, який ви бачите на екрані. І виглядає це цілком переконливо: «Банк», «Мама», «Поліція».

Чому так просто? Більшість дзвінків сьогодні йде через VoIP — телефонний сигнал перетворюється на пакети даних, і шахрай може просто вставити в поле «номер» будь-які цифри. Ваш смартфон їх приймає як факт не перевіряє цього. І навіть якщо дзвінок йде з правильного номера, це не гарантує, що людина на іншому кінці слухавки та сама, ким себе видає.

У США та ЄС навіть після впровадження системи STIR/SHAKEN, яка мала обмежити підміни Caller ID, шахраї все одно обходять захист. У більшості випадків протокол підтверджує лише оператора дзвінка, а не особу. Тому тисячі випадків обману щорічно виявляють у США та Європі: люди втрачають сотні мільйонів євро, сплачуючи «позики родичам», яких ніколи не було.

Дипфейки голосу: технологія проти довіри

Раніше шахраї обмежувалися скриптами та психологічними прийомами. Тепер у їх арсеналі — штучний інтелект. Достатньо 30 секунд відео або аудіозапису, щоб з’явився цифровий “двійник” вашого голосу. І тут уже рингтон чи фото контакту не врятують: ви чуєте знайомий голос, який терміново просить грошей.

Ефект терміновості виключає критичне мислення. “Я потрапив у ДТП, допоможи мені!” — і людина діє миттєво, не перевіряючи, чи це правда.

Оператори не мають магії

Попри всі сучасні технології, оператори не можуть самі повністю захистити абонента. STIR/SHAKEN та інші стандарти дають лише частковий захист і працюють переважно в IP-мережах. Дзвінки через сторонні VoIP‑сервіси або закордонні шлюзи часто проходять без перевірки.

У США регулятори визнають: “Система працює, але шахраї її обходять”. У Європі Europol постійно фіксує підміну номерів у сотнях тисяч випадків. Розраховувати можна лише на власну уважність.

Як захистити себе?

Технології ще не зробили телефон абсолютно безпечним. Ваш щит — це правила і звичка перевіряти:

Перевірка зворотного дзвінка:отримавши тривожний дзвінок, клади слухавку і телефонуй сам за офіційним номером.

Кодове слово:домовтеся з близькими про секретне слово, яке треба назвати в екстреній ситуації.

Скепсис щодо грошей: будь-які прохання переказати кошти або повідомити коди з SMS — майже завжди шахрайство.

Перевірка через інший канал: напиши людині у месенджер чи соцмережу, щоб переконатися, що це дійсно вона.

Підміна номерів і голосові дипфейки — це вже не фантастика, а реальність у США, ЄС і в нас. Оператори борються, регулятори намагаються, але технологічно повного захисту немає. Тому ваша уважність і здоровий скепсис — найкращий захист. У будь-якій сумнівній ситуації краще покласти трубку і перевірити самостійно.