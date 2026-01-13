Читацькі дописи Читацькі дописи 13.01.2026 comment views icon

Як шахраї обманюють ваш телефон: підміна номерів і магія дипфейків

author avatar

user_61146Стажер

Читацькі дописи
IT Community

Раніше дзвінок від “мами” чи банку викликав довіру. Сьогодні — це лотерея з дуже неприємним призом: шахрайство. Телефонний дзвінок, що виглядає абсолютно легітимно, може обернутися втраченою сумою грошей або викраденими даними. Проблема в тому, що сучасні телефонні мережі будувалися на старих протоколах, де довіра була правилом, а не винятком.

Підміна номера: коли телефон нам бреше

Технологія caller ID spoofing — головна зброя шахраїв. Вони можуть підмінити будь-який номер, який ви бачите на екрані. І виглядає це цілком переконливо: «Банк», «Мама», «Поліція».

Чому так просто? Більшість дзвінків сьогодні йде через VoIP — телефонний сигнал перетворюється на пакети даних, і шахрай може просто вставити в поле «номер» будь-які цифри. Ваш смартфон їх приймає як факт не перевіряє цього. І навіть якщо дзвінок йде з правильного номера, це не гарантує, що людина на іншому кінці слухавки та сама, ким себе видає.

У США та ЄС навіть після впровадження системи STIR/SHAKEN, яка мала обмежити підміни Caller ID, шахраї все одно обходять захист. У більшості випадків протокол підтверджує лише оператора дзвінка, а не особу. Тому тисячі випадків обману щорічно виявляють у США та Європі: люди втрачають сотні мільйонів євро, сплачуючи «позики родичам», яких ніколи не було.

Дипфейки голосу: технологія проти довіри

Раніше шахраї обмежувалися скриптами та психологічними прийомами. Тепер у їх арсеналі — штучний інтелект. Достатньо 30 секунд відео або аудіозапису, щоб з’явився цифровий “двійник” вашого голосу. І тут уже рингтон чи фото контакту не врятують: ви чуєте знайомий голос, який терміново просить грошей.

Ефект терміновості виключає критичне мислення. “Я потрапив у ДТП, допоможи мені!” — і людина діє миттєво, не перевіряючи, чи це правда.

Оператори не мають магії

Попри всі сучасні технології, оператори не можуть самі повністю захистити абонента. STIR/SHAKEN та інші стандарти дають лише частковий захист і працюють переважно в IP-мережах. Дзвінки через сторонні VoIP‑сервіси або закордонні шлюзи часто проходять без перевірки.

У США регулятори визнають: “Система працює, але шахраї її обходять”. У Європі Europol постійно фіксує підміну номерів у сотнях тисяч випадків. Розраховувати можна лише на власну уважність.

Як захистити себе?

Технології ще не зробили телефон абсолютно безпечним. Ваш щит — це правила і звичка перевіряти:

Перевірка зворотного дзвінка:отримавши тривожний дзвінок, клади слухавку і телефонуй сам за офіційним номером.
Кодове слово:домовтеся з близькими про секретне слово, яке треба назвати в екстреній ситуації.

Скепсис щодо грошей: будь-які прохання переказати кошти або повідомити коди з SMS — майже завжди шахрайство.

Спецпроєкти
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro

Перевірка через інший канал: напиши людині у месенджер чи соцмережу, щоб переконатися, що це дійсно вона.

Підміна номерів і голосові дипфейки — це вже не фантастика, а реальність у США, ЄС і в нас. Оператори борються, регулятори намагаються, але технологічно повного захисту немає. Тому ваша уважність і здоровий скепсис — найкращий захист. У будь-якій сумнівній ситуації краще покласти трубку і перевірити самостійно.

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Мої улюблені телефони з 2000-х: коли мобільний був більше, ніж просто гаджет
Windows 11 під "штучним" контролем? Microsoft розвиває концепцію агентної операціїйної системи
Де ж те бісове зростання та що відбувається з біткоїном
Найкращі ігри у легендарному всесвіті Star Wars
DLSS очима геймера: чи не вбиває AI-апскейлінг "справжню" картинку?
Легендарні ігри, які заснували цілі жанри
Ніяких "відосиків" та Instagram, або як уряди світу обмежують неповнолітніх від соціальних мереж
Чи здатний штучний інтелект до справжньої творчості: алгоритм, або натхнення
Перші кастомізації Steam Machine: нові екрани від Jsaux
Ілюзія аполітичності софту: мовчання, яке коштує дорожче за ліцензії
Злети і падіння компанії Intel
Синдром вічного очікування зіграв злий жарт, або як ви проспали час апгрейду ПК
Тільки не Telegram, або месенджери, яким можна довіряти свої секрети
Чому ультра‑налаштування ігор не мають сенсу, та як перестати грати у FPS
ТОП аніме 2025 року: Anime Awards 2026. Частина Друга
Stranger Things: Дуже дивні і Дуже Довгі Дива
Чому Дюна — унікальний шедевр наукової фантастики: нове середньовіччя від Френка Герберта
Дороге майбутнє Дженсена Хуанга, або чому стане ще менше оперативки після CES 2026
Хто відповідає за дії штучного інтелекту: розподіл відповідальності між розробником та користувачем
Огляд мікрофона Fifine AM9: нявкання котів без проблем!
Чи є майбутнє у освіти?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати