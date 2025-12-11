Синдром вічного очікування зіграв злий жарт, або як ви проспали час апгрейду ПК

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

У серпні, коли я писав про небезпеку вічного очікування кращих комплектуючих, багато хто лише скептично посміхався. Той текст виявився інсайдерським у найгіршому сенсі. Поки ентузіасти чекали на “ідеальний момент” для апгрейду, ринок комп’ютерного заліза підготував неприємний сюрприз.

А ось той самий допис від 26 серпня, завдяки якому можна сказати: “А я ж попереджав”:)

Оперативна пам’ять DDR5, яку в серпні можна було купити за ціною 5500 гривень комплект на 32 ГБ, сьогодні коштує вже 13000 гривень та навіть більше. Виробники солідно підняли ціни, і це не тимчасовий стрибок. Samsung та SK Hynix скоротили виробництво чипів пам’яті ще влітку, розраховуючи на зростання попиту від серверного сегмента та штучного інтелекту. Їхні розрахунки спрацювали, а геймери залишилися з порожніми кишенями.

Ситуація з SSD дисками виглядає ще драматичніше. Терабайтний NVMe накопичувач, який у серпні продавався за 2600, зараз важко знайти дешевше 4000 гривень. Моделі на 2 ТБ так взагалі злетіли в космос. Western Digital, Samsung та інші виробники синхронно підвищили ціни, посилаючись на дефіцит NAND-флеш пам’яті та зростання попиту з тих самих дата-центрів.

Найцікавіше полягає в тому, що всі ознаки майбутнього подорожчання були очевидними вже влітку. Виробники відкрито говорили про скорочення виробництва, аналітики попереджали про зростання цін у четвертому кварталі. Але більшість експертів у коментарях продовжували чекати на Black Friday, різдвяні розпродажі або анонс нових поколінь комплектуючих.

Black Friday приніс розчарування замість знижок. Магазини в кращому випадку пропонували “акційні” ціни на рівні серпневих звичайних цін, видаючи це за вигідні пропозиції.

Парадокс полягає в тому, що технічно нічого революційного за ці місяці не сталося. DDR5-6000 залишилася такою ж швидкою, як і PCIe 4.0 SSD.

Історія повторюється циклічно. Ринок комп’ютерних компонентів живе своїми циклами, і вгадати ідеальний момент для покупки практично неможливо. Поки ви чекаєте на краще залізо або нижчі ціни, ринок може підкинути несподіванку у вигляді дефіциту, криптовалютного буму або банальної картельної змови виробників.

Щодо майбутнього, то аналітики Bacloud зазначають, що дефіцит пам’яті може тривати 3-4 роки, враховуючи масштаби інвестицій в AI та постійні цикли оновлення пристроїв.

Тому в черговий раз скажу: якщо ваш комп’ютер потребує апгрейду сьогодні, робіть його сьогодні. Завтра може виявитися дорожчим, ніж ви очікували.