Новини Ігри 30.08.2023 о 11:19

В Steam стартувало передзавантаження Starfield — над релігіями в грі працював екссценарист Skyrim і Fallout 4, який пішов у священники

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Юрій Орос

Автор новин

Starfield стала доступною для попереднього завантаження в Steam. Щоб пограти на релізі без очікувань, користувачі платформи можуть наперед встановити гру, яка займає 116 ГБ.

Користувачі Microsoft Store (консолі Xbox Series X/S та ПК) можуть це зробити аж із 17 серпня, цікаво, що звідти на ПК розмір файлу складає 139,84 ГБ. День релізу залежить від версії Starfield, якщо Premium Edition — з 1 вересня, а всі інші зможуть почати грати 6 вересня. Ще одним способом  заробити перед релізом Starfield для Microsoft стала відмова від пробної 2-тижневої передплати Xbox Game Pass Ultimate (за 1 долар) та PC Game Pass (за 26,99 грн в Україні).

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Інша новина стосується релігійної складової Starfield. В грі є дві фракції: Sanctum Universum та Enlightened. Перша — це церковна громада, яка вірить що змога людства досліджувати космос — доказ божественного початку. А друга — атеїсти, які не вбачають в технологічному розвитку теологічних причин.

Для створення Sanctum Universum Bethesda залучила свого екссценариста Шейн Лізеганга, який працював над Skyrim і Fallout 4, а зараз навчається в семінарії на єзуїтського священника, передає Games Radar. Згідно зі словами провідного дизайнера Starfield Еміля Пальяруло — Шейн допоміг прописати Sanctum Universum більш обґрунтованою та правдоподібною.

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