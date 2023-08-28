Microsoft перед релізом Starfield прибрала пробну 2-тижневу передплату Xbox Game Pass Ultimate та PC Game Pass (в Україні)

На початку серпня Microsoft змінила умови першого місяця передплати PC Game Pass та Xbox Game Pass Ultimate, обмеживши її 14 днями замість місяця. Що ж, перед виходом Starfield компанія взагалі прибрала можливість пробної підписки за 1 долар для Xbox Game Pass Ultimate та PC Game Pass (за 26,99 грн в Україні).

В Україні доступна лише підписка PC Game Pass. Тепер її можна тільки активувати за стандартну ціну підписки 190 грн на місяць.

Ще нещодавно цей екран виглядав отак:

Microsoft обіцяла, що Starfield буде доступною за підпискою з першого дня загального релізу, запланованого на 6 вересня (тим, хто передзамовив, її можна буде почати пограти в 1 день осені). Так і є, проте за 1 долар її пройти не вдасться, бо в Starfield теоретично можна завершити одиночну кампанію за 14 днів. Треба буде заплатити принаймні за 1 місяць.

Microsoft не вперше маніпулює цим пробним періодом підписок. У березні компанія припинила пропонувати пробний місяць Xbox Game Pass та PC Game Pass за 1 долар. Проте з підвищенням вартості у липні опція повернулася, але в серпні тривалість періоду зменшилася більш ніж вдвічі, до 14 днів. Зараз пробний період знову зник.