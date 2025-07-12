Новини Авто 12.07.2025 comment views icon

1548 к.с. й 300 км/год у сімейному кузові: Xiaomi готує найшвидший серійний електрокросовер YU7 Ultra

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Вадим Карпусь

Автор новин

1548 к.с. й 300 км/год у сімейному кузові: Xiaomi готує найшвидший серійний електрокросовер YU7 Ultra
Перші фото Xiaomi YU7 Ultra

Трохи більше ніж за рік Xiaomi вивела на ринок кілька моделей електромобілів. Першим був електричний седан SU7, потім вийшла його спортивна модифікація SU7 Ultra, а минулого місяця компанія представила електричний кросовер YU7. На цьому Xiaomi не зупиняється. Паралельно з початком виробництва YU7, вона вже тестує спортивну модифікацію YU7 Ultra, що стане однією з найшвидших серійних машин свого класу.

Що відомо про Xiaomi YU7 Ultra

Чутки про Ultra-версію з’явилися ще під час презентації стандартного YU7, коли журналісти почали ставити очевидне питання, чи буде більш потужна модифікація. Xiaomi тоді ухилилась від відповіді, пояснюючи, що зосереджена на запуску виробництва базової версії й виконанні 300 тис. попередніх замовлень.

Але довго чекати не довелося. В інтернеті вже з’явилися перші шпигунські фото Xiaomi YU7 Ultra в камуфляжі. На зображеннях видно, що дизайн залишається стриманим і навіть скромним: без агресивних спойлерів чи антикрил. Поки що можна помітити лише дещо розширені колісні арки, куди помістили 21-дюймові колеса від SU7 Ultra, що натякають на більшу потужність. Ще можна розгледіти керамічні гальма з 6-поршневими супортами, як у спортивної версії седана Xiaomi.

1548 к.с. й 300 км/год у сімейному кузові: Xiaomi готує найшвидший серійний електрокросовер YU7 Ultra
Перші фото Xiaomi YU7 Ultra

Задня частина майже не змінилася у порівнянні зі стандартною версією кросовер, за винятком збільшених повітрозабірників у нижній частині бампера. Спойлер на даху подовжили, але він непомітно вбудований у лінію даху.

Наскільки відомо зараз, Xiaomi YU7 Ultra отримає ті самі три електромотора, що є в SU7 Ultra. Вони забезпечать сумарну потужність 1548 к.с. й крутний момент 1770 Нм. Енергію забезпечує батарея місткістю 93,7 кВт•год, оптимізована під високі навантаження.

Очікується, що Xiaomi YU7 Ultra зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 2,5 секунди, а максимальна швидкість обмежиться 300 км/год. Це показники, які ставлять електрокросовер в один ряд з багатомільйонними гіперкарами. Вони не набагато гірші за результати Rimac Nevera R, який нещодавно встановив 24 світових рекорди.

1548 к.с. й 300 км/год у сімейному кузові: Xiaomi готує найшвидший серійний електрокросовер YU7 Ultra
Перші фото Xiaomi YU7 Ultra

Щоб зменшити масу (яка перевищує 2400 кг), у конструкції, ймовірно, використають вуглепластикові елементи. Але навіть попри вагу, динаміка буде вражаючою. Ймовірно, Xiaomi повезе авто на Нюрбургринг, щоб продемонструвати власний новий рекорд.

Ціна поки що не озвучена, але, за аналогією з SU7 Ultra, очікується близько €80 тис. Це удвічі дорожче за версію Max, але в рази дешевше за будь-який інший автомобіль із подібною продуктивністю. Перші постачання очікуються у другому кварталі 2026 року.

«Алло» представляє Xiaomi YU7 в Україні — три версії за ціною від 1,716 млн грн.

Джерело: arenaev

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