«Алло» представляє Xiaomi YU7 в Україні — три версії за ціною від 1,716 млн грн.

«Алло» відкриває предзамовлення на Xiaomi YU7 в Україні

Минулого місяця Xiaomi представила новий електричний кросовер YU7. Лише кілька тижнів по тому маркетплейс «Алло» повідомив про відкриття передзамовлень на цю новинку. Українським шанувальникам електрокарів пропонують три модифікації Xiaomi YU7.

Характеристики Xiaomi YU7

Цей електромобіль побудований на 800-вольтовій платформі з надшвидкою зарядкою. В залежності від версії, авто може комплектуватися одним або двома двигунами та батареями місткістю 96,3 кВт•год або 101,7 кВт•год:

Xiaomi YU7 Standard — задньопривідна версія з найбільшою автономністю та одним двигуном потужністю 320 к.с. Електромобіль має до 835 км запасу ходу (за стандартом CLTC).

Xiaomi YU7 Pro — повнопривідна модель з двома двигунами сумарною потужністю 496 к.с. та запасом ходу до 770 км.

Xiaomi YU7 Max — найпотужніша та найдинамічніша версія з повним приводом, двома двигунами потужністю 690 к.с. та запасом ходу до 760 км. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,23 с.

Версія Xiaomi YU7 Xiaomi YU7 Pro Xiaomi YU7 Max Батарея 96,3 кВт•год 96,3 кВт•год 101,7 кВт•год Діапазон CLTC 835 км 770 км 760 км Потужність 320 к.с. 496 к.с. 690 к.с. Розгін до 100 км/год 5,88 с 4,27 с 3,23 с Максимальна швидкість 240 км/год 240 км/год 253 км/год Привід RWD AWD AWD DC-зарядка від 10% до 80% 21 хв. 21 хв. 12 хв.

Xiaomi YU7 має 4999 мм у довжину, 1996 мм у ширину і 1608 мм у висоту, а колісна база становить 3000 мм. Салон пропонує преміальні матеріали оздоблення, сидіння з можливістю регулювання спинки до 135° та 1,1-метровий дисплей HyperVision, який складається із трьох Mini-LED-екранів яскравістю до 1200 ніт. На ньому може відображатися різноманітна інформація: картографія дорожніх умов у реальному часі, ілюстрація змін у силовій установці та пневмопідвісці, показники приладів, керування медіа та ін.

Ще є акустична система, що складається з 25 динаміків та підтримує Dolby Atmos. Автомобіль обладнаний сенсором LiDAR та 4D-радаром для підтримки передової системи допомоги водінню. Xiaomi пропонує 9 варіантів кольорів кузова та 4 кольори салону.

Ціна Xiaomi YU7 в Україні

«Алло» пропонує купити Xiaomi YU7 в Україні й наразі приймає попередні замовлення з наступними цінами за різні версії:

Xiaomi YU7 Standard — 1 715 999 грн.

Xiaomi YU7 Pro — 1 861 999.

Xiaomi YU7 Max — 2 133 999.

На всі електромобілі поширюється гарантія 2 роки або 50 тис. км пробігу. Компанія є офіційним представником Xiaomi в Україні та пропонує багато пристроїв бренду.

Нагадаємо, в травні 2025 року «Алло» розпочав продаж електромобілів, а у червні запропонував українським покупцям седан Xiaomi SU7 у чотирьох версіях.

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