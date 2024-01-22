Новини WTF 22.01.2024 о 16:39 comment views icon

2024 рік. Маск «здолав‎» ботів та шахраїв в Twitter/X — помилковим блюрингом зображень на платформі

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Катерина Даньшина

Авторка новин

2024 рік. Маск «здолав‎» ботів та шахраїв в Twitter/X — помилковим блюрингом зображень на платформі

Вихідними X помилково блюрив та додавав на рандомні зображення позначку «‎чутливий контент» — навіть на такі нешкідливі знімки, як-от природи, книг, машин чи тварин.

Як повідомив нині Ілон Маск, проблема виникла через несправність бота, який насправді має блокувати спам чи шахрайський контент, а натомість позначив «‎забороненими» звичайні дописи.

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В X повідомили, що проблему таки усунули, а всі «‎неправильно нанесені» мітки прибрали.

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Нинішня технічна проблема — лише остання з низки помилок, які вразили соцмережу останніми місяцями. У грудні X стикнувся із найбільшим з моменту поглинання Ілоном Маском збоєм — понад 100 000 користувачів скаржились, що стрічка тимчасово перестала оновлюватись. У серпні 2023-го інший збій видалив дописи, опубліковані до 2014 року (включно із зі знаменитим селфі Еллен Дедженерес з церемонії «‎Оскар», яке чи не найбільше ретвітили на платформі), а у липні після запровадження «‎лімітів швидкості» сайт обмежив кількість переглядів на день.

З моменту свого приходу Маск звільнив близько 90% персоналу, що часто пов’язують зі збільшенням кількості технічних проблем на сайті; так само на це може впливати ребрендинг Twitter на X, який передбачає запуск десятка нових послуг, зокрема й платіжних.

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