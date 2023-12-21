X/Twitter зліг‎ — в Netblocks кажуть про «‎значний міжнародний збій»

У мобільних застосунках понад годину не оновлювались хронологічні стрічки, а у вебверсії світилось всього одне привітальне повідомлення від X.

Глобальний інтернет-трекер Netblocks відзначив «значний міжнародний збій» X, який не був пов’язаний із блокуванням чи фільтрацією на рівні країни. Приблизно годину тому роботу стрічки відновили, хоча про причини проблеми поки мовчать.

Як повідомляє The Verge, функція публікації дописів у цей час працювала (хоча вони й зникали після оновлення), а репортер New York Times Раян Мак навіть запустив обговорення в Space, де понад 800 людей обговорювали збій.

На DownDetector звіти про проблеми почали надходити сьогодні десь о 7-й ранку.

Це не єдиний серйозний збій на сайті за останні дні — минулого тижня фіксувались кількагодинні проблеми з публікацією вихідних посилань.