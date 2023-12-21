Новини Софт 21.12.2023 о 10:05 comment views icon

X/Twitter зліг‎ — в Netblocks кажуть про «‎значний міжнародний збій»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

У мобільних застосунках понад годину не оновлювались хронологічні стрічки, а у вебверсії світилось всього одне привітальне повідомлення від X.

X/Twitter ліг‎ — в Netblocks кажуть про «‎значний міжнародний збій»
Скриншот: The Verge

Глобальний інтернет-трекер Netblocks відзначив «значний міжнародний збій» X, який не був пов’язаний із блокуванням чи фільтрацією на рівні країни. Приблизно годину тому роботу стрічки відновили, хоча про причини проблеми поки мовчать.

Як повідомляє The Verge, функція публікації дописів у цей час працювала (хоча вони й зникали після оновлення), а репортер New York Times Раян Мак навіть запустив обговорення в Space, де понад 800 людей обговорювали збій.

На DownDetector звіти про проблеми почали надходити сьогодні десь о 7-й ранку.

X/Twitter ліг‎ — в Netblocks кажуть про «‎значний міжнародний збій»

Це не єдиний серйозний збій на сайті за останні дні — минулого тижня фіксувались кількагодинні проблеми з публікацією вихідних посилань

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