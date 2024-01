25 номінацій в «Людини-бензопили» і 10 — в «Атаки Титанів». Всі номінанти на премію Crunchyroll Anime Awards 

Сезон нагород в царині кіно та телебачення у самому розпалі (до «Оскара» ще два місяці), і зараз естафету перейняв Crunchyroll (належить Sony) — відомий стримінг аніме та манґ оголосив номінантів щорічної премії Anime Awards в індустрії японської анімації. Це своєрідний «Оскар для аніме».

На нагороди претендують аніме, що виходили з початку осіннього сезону 2022 року — переможців, яких визначать за результатами голосування (віддати голос за фаворитів у 25 різних номінаціях можна на сайті до 28 січня 09:59), оголосять 2 березня в Токіо. Цьогоріч премію вручатимуть увосьме. Серед ведучих будуть триразова лавреатка “Ґреммі” Megan Thee Stallion (зліва на фото нижче) та японська співачка LiSA (праворуч на фото нижче).

Лідери за кількістю номінацій

Лідером за кількістю номінацій стала нашуміла «Людина-бензопила» / Chainsaw Man студії — новий серіал MAPPA про юнака з надздібностями, який полює на демонів, відразу став попкультурним феноменом. Він претендує аж на 25 нагород, включно з головною як «Аніме року». У цій категорії конкуренцію «Людині-бензопилі» складуть ще кілька гідних суперників, а саме: / «Боччі-рокерка!» / Bocchi the Rock!, третій сезон «Клинок, що знищує демонів або Винищувач демонів» / Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc, другий сезон «Магічна битва» /Jujutsu Kaisen Season 2, «Улюблене дитя» / Oshi No Ko та другий сезон «Сага про Вінланд» / Vinland Saga Season 2.

«Людина-бензопила», яка є безперечним фаворитом, претендує на нагороди ще в кількох ключових категоріях, зокрема як «Найкращий екшен», «Найкраща драма» та «Найкращий саундтрек». На другому місці опинилася «Магічна битва», яку номінували на 17 нагод, а третє розділили Demon Slayer та Oshi no Ko — у кожного по 12 номінацій. Фінальний (четвертий) сезон «Атаки Титанів» (головного аніме останніх років), який звершив сагу про Ерена і Титанів та наробив чимало галасу, претендує на 10 нагород.

Аніме Хаяо Міядзакі «Хлопчик і чапля», яке завоювало широке визнання та виграло «Золотий глобус — 2024», не отримало жодної номінації на Crunchyroll Anime Awards з однієї простої причини — однією з обов’язкових умов до претендентів є старт прокату за межами Японії до вересня 2023 року. Міжнародний прокат «Хлопчика і чаплі» почався з Тайваню 6 жовтня 2023 року, але існує ймовірність, що нещодавня робота геніального японського мультиплікатора зможе номінуватися на Crunchyroll Anime Awards 2025.

Торік Cyberpunk: Edgerunners стало кращим аніме на Crunchyroll Anime Awards, тоді як найбільше нагород здобули «Винищувач демонів», «Атака титанів» та «Сім’я шпигуна» — по шість у кожного аніме-серіалу.

Повний список претендентів на Crunchyroll Anime Awards 2024

Аніме року

Bocchi The Rock!

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Jujutsu Kaisen Season 2

Oshi No Ko

Vinland Saga Season 2

Найкращий серіал, що триває

Attack on Titan (Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1)

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc)

Jujutsu Kaisen (Jujutsu Kaisen Season 2)

One Piece

Spy X Family (Spy X Family Season 1 Cour 2)

Vinland Saga (Vinland Saga Season 2)

Найкращий новий серіал

Bocchi the Rock!

Chainsaw Man

Heavenly Delusion

Hell’s Paradise

Oshi No Ko

Zom 100: Bucket List of the Dead

Найкраще повнометражне аніме

Black Clover: Sword of the Wizard King

Blue Giant

Kaguya-Sama: Love Is War -The First Kiss That Never Ends-

Psycho-Pass: Providence

Suzume

The First Slam Dunk

Найкраще оригінальне аніме

Akiba Maid War

Birdie Wing -Golf Girls’ Story- Season2

Buddy Daddies

Do It Yourself!!

Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury

The Marginal Service

Найкраща анімація

Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Jujutsu Kaisen Season 2

Mob Psycho 100 Iii

Trigun Stampede

Найкращий дизайн персонажів

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

Jujutsu Kaisen Season 2

Oshi No Ko

Trigun Stampede

Найкращий режисер

Yuichiro Hayashi – Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Keiichiro Saito – Bocchi the Rock!

Ryu Nakayama – Chainsaw Man

Hirotaka Mori – Heavenly Delusion

Shota Goshozono – Jujutsu Kaisen Season 2

Daisuke Hiramaki – Oshi No Ko

Найкращий оператор

Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Heavenly Delusion

Jujutsu Kaisen Season 2

Vinland Saga Season 2

Найкращий художник-постановник

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

Jujutsu Kaisen Season 2

Oshi No Ko

Zom 100: Bucket List of the Dead

Найкраще романтичне аніме

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs After School

My Happy Marriage

My Love Story With Yamada-Kun At Lv999

Skip And Loafer

Tomo-Chan Is a Girl!

Найкраща комедія

Bocchi The Rock!

Buddy Daddies

Mashle: Magic And Muscles

Spy X Family Season 1 Cour 2

Uruseiyatsura

Zom 100: Bucket List of the Dead

Найкращий екшен

Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Bleach: Thousand-Year Blood War – The Separation

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Jujutsu Kaisen Season 2

One Piece

Найкраще фентезі

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

Mashle: Magic And Muscles

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

The Ancient Magus’ Bride Season 2

Найкраща драма

Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Heavenly Delusion

My Happy Marriage

Oshi No Ko

To Your Eternity Season 2

Vinland Saga Season 2

Найкраще аніме в жанрі повсякденність

Bocchi the Rock!

Do It Yourself!!

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs After School

My Love Story With Yamada-Kun At Lv999

Skip And Loafer

Найкращий персонаж

Bocchi (Hitori Goto) – Bocchi the Rock!

Denji – Chainsaw Man

Eren Jaeger – Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Mob (Shigeo Kageyama) – Mob Psycho 100 Iii

Monkey D. Luffy – One Piece

Thorfinn – Vinland Saga Season 2

Найкращий другоплановий персонаж

Arataka Reigen – Mob Psycho 100 Iii

Hange Zoe – Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Kana Arima – Oshi No Ko

Power – Chainsaw Man

Satoru Gojo – Jujutsu Kaisen Season 2

Suguru Geto – Jujutsu Kaisen Season 2

Персонаж, якого потрібно захищати за всяку ціну

Anya Forger – Spy X Family Season 1 Cour 2

Hitori Gotoh (Bocchi) – Bocchi the Rock!

Bojji – Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

Miri Unasaka – Buddy Daddies

Pochita – Chainsaw Man

Suletta Mercury – Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury

Найкраща пісня

Idol – Yoasobi – Oshi No Ko

Kick Back – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Seisyun Complex – Kessoku Band – Bocchi The Rock!

Suzume – Radwimps Feat. Toaka – Suzume

Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – Jujutsu Kaisen Season 2

Work – Ringo Sheena And Millennium Parade – Hell’s Paradise

Найкращий саундрек

Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Bocchi the Rock!

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Oshi No Ko

Suzume

Найкраща вступна сцена

Idol – Yoasobi – Oshi No Ko

Innocent Arrogance – Bish – Heavenly Delusion

Kick Back – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Song of the Dead – Kana-Boon – Zom 100: Bucket List of the Dead

Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – Jujutsu Kaisen Season 2

Work – Ringo Sheena And Millennium Parade – Hell’s Paradise

Найкраща фінальна сцена

Akari – Soshi Sakiyama – Jujutsu Kaisen Season 2

Happiness of the Dead – Shiyui – Zom 100: Bucket List of the Dead

Hawatari Nioku Centi (2-Hundred-Million-Centimeter-Long Blades) – Maximum The Hormone – Chainsaw Man

Koi Kogare – Milet × Man with a Mission – Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Mephisto – Queen Bee – Oshi No Ko

Color – Yama – Spy X Family Season 1 Cour 2

Найкращий сейю

Atsumi Tanezaki (Anya Forger) – Spy X Family Season 1 Cour 2

Kikunosuke Toya (Denji) – Chainsaw Man

Mayumi Tanaka (Monkey D. Luffy) – One Piece

Yoshino Aoyama (Bocchi) – Bocchi the Rock!

Yuki Kaji (Eren Jaeger) – Attack On Titan Final Season The Final Chapters Special 1

Yuuichi Nakamura (Satoru Gojo) – Jujutsu Kaisen Season 2

Найкращий актор дубляжу (англійська)

Abby Trott (Nezuko Kamado) – Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Austin Tindle (Millions Knives) – Trigun Stampede

Johnny Yong Bosch (Ichigo Kurosaki) – Bleach: Thousand-Year Blood War – The Separation

Lexi Nieto (Tomo Aizawa) – Tomo-Chan Is a Girl!

Marisa Duran (Sagiri Yamada Asaemon) – Hell’s Paradise

Ryan Colt Levy (Denji) – Chainsaw Man

Найкращий актор дубляжу (кастильська)

David Brau (Senku Ishigami) – Dr. Stone New World

David Flores (Dot Barrett) – Mashle: Magic And Muscles

Joel Gómez Jimenez (Denji) – Chainsaw Man

Majo Montesinos Guzmán (Anya Forger) – Spy X Family Season 1 Cour 2

María Luisa Marciel (Power) – Chainsaw Man

Marta Moreno (Uta) – One Piece Film Red

Найкращий актор дубляжу (іспанська)

Armando Corona Ibarrola (Muichiro Tokito) – Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village Arc

Emilio Treviño (Denji) – Chainsaw Man

Gerardo Ortega (Mash Burnedead) – Mashle: Magic And Muscles

José Gilberto Vilchis (Satoru Gojo) – Jujutsu Kaisen Season 2

Manuel Campuzano (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 Lll

Nycolle González (Suzume Iwato) – Suzume

Найкращий актор дубляжу (португальська)

Amanda Brigido (Tomo Aizawa) – Tomo-Chan Is a Girl!

Erick Bougleux (Kazuma) – Konosuba -God’s Blessing On This Wonderful World!- Legend of Crimson

Guilherme Briggs (Brook) – One Piece

Léo Rabelo (Satoru Gojo) – Jujutsu Kaisen

Luisa Viotti (Makima) – Chainsaw Man

Vágner Fagundes (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 Iii

Найкращий актор дубляжу (німецька)

Emilia Raschewski (Suzume Iwato) – Suzume

Franciska Friede (Chise Hatori) – The Ancient Magus’ Bride

Franziska Trunte (Power) – Chainsaw Man

Pascal Breuer (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 Iii

Patrick Baehr (Gen Asagiri) – Dr.Stone New World

Patrick Keller (Akira Tendou) – Zom 100: Bucket List of the Dead

Найкращий актор дубляжу (італійська)

Alessio De Filippis (Kirito) – Sword Art Online The Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night

Benedetta Ponticelli (Makima) – Chainsaw Man

Diego Baldoin (Takenori Akagi) – The First Slam Dunk

Federica Simonelli (Uta) – One Piece Film Red

Max Di Benedetto (Boxxo) – Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

Mosè Singh (Denji) – Chainsaw Man

Найкращий актор дубляжу (арабська)

Basil Alrefai (Vegeta) – Dragon Ball Super

Hiba Snobar (Anya Forger) – Spy X Family Season 1 Cour 1

Mohammad Dal’o (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100

Ra’fat Bazo (Son Goku) – Dragon Ball Super

Rosie Yaziji (Rimuru Tempest) – That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 1

Taleb Alrefai (Senku Ishigami) – Dr. Stone

Найкращий актор дубляжу (французька)

Levanah Solomon (Suzume Iwato) – Suzume

Lilly Caruso (Aqua) – Konosuba -God’s Blessing On This Wonderful World!

Martial Le Minoux (Suguru Geto) – Jujutsu Kaisen Season 2

Martin Faliu (Aqua) – Oshi No Ko

Yoan Sover (Gabimaru) – Hell’s Paradise: Jigokuraku

Zina Khakhoulia (Power) – Chainsaw Man

Чи є серед нас поціновувачі аніме? Розкажіть у коментарях, чи виправдалися ваші особисті сподівання щодо номінантів і кого хотіли б бачити серед переможців Crunchyroll Anime Awards?