До Helldivers 2 доєдналась Ghost of Tsushima — обидві гри Sony обмежені в Steam у 180 країнах (додалися Естонія, Литва та Латвія)

Після того, як Helldivers 2 була видалена зі Steam у 177 країнах після прив’язування облікових записів PlayStation Network, Sony, схоже, відмовилася від подібної практики, але новий крок говорить про інше.

До списку «забанених» у Helldivers 2 додалися країни Балтії, як свідчить SteamDB. Але, що більш важливо, Ghost of Tsushima також була обмежена в Steam у тих самих країнах. Тож обидві ігри зараз обмежені в Естонії, Литві та Латвії на додаток до 177 інших ігор у списку.

Обмеження з’явилося лише через кілька днів після того, як розробник Ghost of Tsushima Sucker Punch прояснив ситуацію щодо прив’язування до облікових записів PSN у майбутньому виданні Director’s Cut для ПК, яке має вийти 16 травня. Студія заявила, що обліковий запис PSN буде потрібний для багатокористувацького онлайн-режиму, але не для соло-гри. Ситуація також викликає занепокоєння щодо інших релізів Sony на ПК.

5 травня Sony вирішила не вимагати від гравців Helldivers 2 прив’язки облікових записів Steam до Playstation Network, але гра все ще обмежена у країнах, де PSN недоступний. Хоча сторінка огляду Helldivers 2 у Steam почала оговтуватися після напливу негативних відгуків, шанувальники сприйняли додавання країн Балтії до обмеження як тривожний знакSony поки що не відповіла на запит IGN про коментар.

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Джерело: IGN