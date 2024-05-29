2500 сторінок документів Google щодо пошуку потрапили у мережу — дані суперечать публічним заявам

Витік 2500 сторінок внутрішніх документів Google розкриває алгоритми роботи пошуку. Автори витоку вважають, що Google не був абсолютно чесним, коли розповідав про це багато років

Ренд Фішкін з компанії SparkToro, який працював у SEO понад десять років, стверджує, що джерело поділилося з ним 2500 сторінками документів у надії, що оприлюднення витоку допоможе протистояти «брехні» Google про роботу пошукового алгоритму. У документах описується пошуковий API Google та міститься інша інформація, яка доступна для співробітників.

Виходячи з публікації, Google зробив дані загальнодоступним, ймовірно, випадково, через GitHub, починаючи з 27 березня. Пояснювальні документи були видалені 7 травня. Однак, оскільки вони були проіндексовані сторонньою службою, копія залишається доступною навіть після видалення.

Дані, якими поділився Фішкін, є технічними та більш зрозумілими для професіоналів з SEO. Вміст витоку також не обов’язково доводить, що Google використовує конкретні дані та сигнали, які він згадує, для рейтингу пошуку. Швидше, витік окреслює, які дані Google збирає в інтернеті та пропонує непрямі підказки експертам з SEO про те, на що Google звертає увагу.

Певна інформація в документах суперечить публічним заявам представників Google. Фішкін повідомив, що компанія не заперечує правдивість витоку, але що співробітник попросив його змінити деякі формулювання в дописі щодо того, як характеризується подія.

Таємний пошуковий алгоритм Google породив цілу галузь маркетологів, які уважно дотримуються публічних вказівок Google. Поширена, часто неприємна тактика призвела до загального наративу про те, що результати пошуку Google погіршуються, переповнені сміттям, яке сайти створюють, щоб їх побачили.

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Один із прикладів полягає в тому, чи взагалі дані Google Chrome використовуються для рейтингу сайтів. Представники Google неодноразово зазначали, що вони не використовують дані Chrome для рейтингу сторінок, але Chrome конкретно згадується в розділах про те, як сайти відображаються в Пошуку.

Інше питання, яке виникає, полягає в тому, яку роль відіграє показник EEAT у рейтингу. EEAT означає досвід, експертність, авторитетність та надійність, це показник Google, який використовується для оцінки якості результатів пошуку. Представники Google раніше заявляли, що EEAT не є фактором ранжування. Фішкін зазначає, що він не знайшов у документах багато згадок EEAT.

Детально описано, як Google збирає дані про автора зі сторінки та визначає, чи є особа на сторінці автором. Частина документів говорить, що це поле було «переважно розроблено та налаштовано для новинних статей… але також заповнюється й для іншого вмісту (наприклад, наукових статей)». Хоча це не підтверджує, що авторство явно впливає на рейтинг, це показує, що Google принаймні відстежує цей атрибут. Представники Google раніше наполягали на тому, що дані про авторів — це те, що власники сайтів повинні робити для читачів, а не для Google, оскільки це не впливає на рейтинг.

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Джерело: The Verge

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