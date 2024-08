444 консолі, 1 телевізор: геймер встановив приголомшливий світовий рекорд

Уявіть, скільки часу займає вибір гри на цій системі.

Саудівський колекціонер відеоігор Ібрагім Аль-Нассер з Ер-Ріяду встановив новий світовий рекорд, під’єднавши 444 ігрові консолі до одного телевізора. Цей неймовірний технічний подвиг офіційно зафіксувала Книга рекордів Гіннеса.

Колекція Аль-Нассера охоплює всю історію ігрової індустрії — від першої домашньої консолі Magnavox Odyssey до популярних систем, як-от Sega Mega Drive (Genesis), Sony PlayStation та Nintendo 64. Крім того, він зібрав рідкісні аксесуари, серед яких N64DD, Famicom Disk System і SNES Satellaview.

This man connected over 400 video game consoles to a single TV

This earned him the Guinness World Record for the most consoles connected to a TVpic.twitter.com/WJ58hEIYXH

— Dexerto (@Dexerto) August 13, 2024