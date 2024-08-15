444 консолі, 1 телевізор: геймер встановив приголомшливий світовий рекорд

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Уявіть, скільки часу займає вибір гри на цій системі.

Саудівський колекціонер відеоігор Ібрагім Аль-Нассер з Ер-Ріяду встановив новий світовий рекорд, під’єднавши 444 ігрові консолі до одного телевізора. Цей неймовірний технічний подвиг офіційно зафіксувала Книга рекордів Гіннеса.

Колекція Аль-Нассера охоплює всю історію ігрової індустрії — від першої домашньої консолі Magnavox Odyssey до популярних систем, як-от Sega Mega Drive (Genesis), Sony PlayStation та Nintendo 64. Крім того, він зібрав рідкісні аксесуари, серед яких N64DD, Famicom Disk System і SNES Satellaview.

This man connected over 400 video game consoles to a single TV This earned him the Guinness World Record for the most consoles connected to a TVpic.twitter.com/WJ58hEIYXH — Dexerto (@Dexerto) August 13, 2024

Для керування цією складною системою Аль-Нассер розробив унікальний метод. Він використовує таблицю Excel, яка допомагає йому визначити потрібний перемикач для відображення конкретної консолі на екрані телевізора.

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«У мене накопичилося стільки консолей, що я вже не міг у них грати через обмежену кількість портів на телевізорі», — розповів Аль-Нассер представникам Книги рекордів Гіннеса. «Тоді я вирішив зберегти все та додати більше перемикачів і конверторів».

Ібрагім зізнався, що його улюблена консоль — Sega Genesis. Однак найбільшим викликом стало створення єдиної, охайної та організованої системи, яка б об’єднувала сучасні та старі консолі.

«Зверніть увагу, що кабелі майже непомітні», — зазначив рекордсмен. «Я використав усі доступні інструменти для організації проводів. Ця установка — не просто для гри, це справжній музей».

Нагадаємо, ютубер Socket Science витратив більш як рік на розробку унікального ігрового ноутбука, використовуючи компоненти від настільних комп’ютерів.

Джерело: Ign, Dexerto

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