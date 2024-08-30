80% проєктів штучного інтелекту зазнають невдачі, витративши мільярди доларів — дослідження

Один з найвідоміших проєктів зі штучного інтелекту, компанія OpenAI, отримав збитки у $5 млрд у 2024 році. Водночас розробник ChatGPT має великий попит від користувачів, чого не скажеш про решту стартапів.

Нині OpenAI веде перемовини про додаткові інвестиції, до яких може долучитися й Apple.

Згідно з останніми дослідженнями аналітиків RAND Corporation, 8 з 10 проєктів штучного інтелекту зазначають невдачі.

У звіті згадують щонайменше 5 причин збитковості, серед яких основна — нерозуміння засновників того, яку проблему їхня технологія має вирішити. Також засновникам стартапів не вистачає адекватних даних для ефективного навчання моделі ШІ, що призводить до помилкових результатів, які відлучають користувачів від сервісів.

Багато коштів стартапів йдуть на дорогу інфраструктуру та ресурс, який може скоротити час навчання моделі. Також компанії з ШІ можуть постраждати від юридичних претензій, наприклад, щодо порушення авторського права.

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