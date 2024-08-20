Штучний інтелект та українці: майже половина не знає, що це таке

Rakuten Viber провела опитування серед українських користувачів, щоб дізнатися, чи користуються вони штучним інтелектом у роботі та навчанні. Також користувачі поділилися своїми думками стосовно того, чи зможе ШІ замінити їхні професії. В опитуванні взяли участь понад 20 тис. користувачів. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Результати опитування показали, що 24% опитаних звертаються по допомогу до ШІ. Відповідно, 76% українців не користуються інструментами ШІ в роботі та навчанні. 19% респондентів часом звертаються до штучного інтелекту для пошуку інформації або створення контенту. Решта 5% опитаних використовують ШІ на постійній основі. Майже половина респондентів взагалі не знає, що таке штучний інтелект.
На питання «Чи почали ви використовувати ШІ в роботі та навчанні?» відповіді розподілилися наступним чином:
- Не знаю, що це таке — 47%;
- Не використовую, краще справляюсь самостійно — 27%;
- Іноді використовую для пошуку інформації чи створення контенту — 19%;
- Так, використовую постійно — 5%;
- Не використовую, бо на моїй роботі / навчанні суворе ставлення до ШІ — 2%.
Команда також дізналась, чи зможе штучний інтелект замінити професії користувачів. Більш ніж половина (51%) українців впевнені, що ШІ не загрожує їхній роботі. Ще 31% респондентів припускають таку ймовірність, але не знають, як і коли це може відбутись. 18% опитаних відповіли, що штучний інтелект зможе замінити їхні професії.
Відповіді на питання «Як ви вважаєте, чи зможе ШІ замінити вашу професію?» розподілилися таким чином:
- Ні, мене це не торкнеться — 51%;
- Можливо, замінить, але поки невідомо, як і коли — 31%;
- Зможе, але в далекому майбутньому — 11%;
- Зможе замінити, тому я вчуся, щоб вміти те, чого не зробить ШІ — 7%.
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