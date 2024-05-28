Acer анонсувала пристрої Chromebook для бізнесу: трансформери Spin та Mini CXM1 для цифрових кіосків

Компанія Acer провела презентацію та представила кілька нових пристроїв Chromebook, які можуть стати альтернативою більш традиційним системам у сфері бізнесу. Наприклад, хромбуки-трансформери призначені для використання в закладах охорони здоров’я.

Ноутбуки Acer Chromebook дозволяють медичним працівникам не бути прив’язаними до стаціонарних робочих місць. Водночас вони забезпечують доступ до необхідної інформації навіть в офлайн-режимі – таку можливість дають програми, які здатні працювати без підключення до мережі Wi-Fi. Пристрої обладнані модулями Wi-Fi 6 та 4G LTE. Також в пригоді стануть чотири режими використання та захист за стандартом MIL-STD-810H.

Модель Acer Chromebook Spin 512 LTE має 12-дюймовий дисплей HD+ (1366×912) з матрицею IPS. Підтримується можливість використання стилуса USI 1.0, але його доведеться докуповувати окремо. Також система містить 4-ядерний процесор Intel N100, 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю 64 або 128 ГБ. Батарея місткістю 50 Втгод забезпечує до 12 годин автономної роботи. Пристрій має розміри 296×229,5×21,1 мм. Ціна Acer Chromebook Spin 512 LTE становить €429 + ПДВ.

Ноутбук Acer Chromebook Spin 714 орієнтований на тих користувачів, кому потрібні потужніші рішення. В цьому випадку доступний 14-дюймовий дисплей WUXGA (1920 x 1200) з матрицею IPS та процесори Intel Core Ultra 7 165U або 155U. Стилус USI 1.0 входить в комплект постачання. Конфігурації пропонують 8 або 16 ГБ оперативної пам’яті та PCIe SSD місткістю 256 або 512 ГБ. Батарея має місткість 53 Втгод, а час автономної роботи становить до 10 годин. В цій моделі додатково доступний роз’єм Thunderbolt 4. Розміри становлять 313×224,5×18 мм. Ціна Acer Chromebook Spin 714 – від €829 + ПДВ.

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Додатково пропонується Acer Chromebox Mini CXM1 – недороге рішення для потреб малого та середнього бізнесів, що спрощує використання цифрових панелей та інтерактивних кіосків. Цей компактний комп’ютер може обробляти дані для трьох відеовиходів 4K одночасно. Він має 2 порти HDMI 1.4b та 1 порт USB Type C. Це дозволяє створювати різні конфігурації дисплеїв. Пристрій не має вентилятора та працює безшумно. Acer Chromebox Mini CXM1 містить процесор Intel Celeron серії N, до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувач eMMC місткістю до 128 ГБ. Пристрій також оснащено модулями Wi-Fi 6E, BluetoothTM 5.2 і портом Gigabit Ethernet.

Для адаптації до різних конфігурацій Acer Chromebox Mini CXM1 постачається з додатковими аксесуарами, зокрема USB-клавіатурою та мишею, а також монтажним набором VESA. Апарат має розміри 161,26×119,85×33,9 мм та сертифікований MIL-STD 810H​.