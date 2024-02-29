Adobe представила генеративний штучний інтелект для створення музики

Adobe представила Project Music GenAI Control ─ платформу, яка може генерувати аудіо з текстових описів (наприклад, «веселий танець», «сумний джаз») або еталонної мелодії та дозволяє користувачам налаштовувати результати в межах одного робочого процесу.

Використовуючи Project Music GenAI Control, користувачі можуть регулювати такі речі, як темп, інтенсивність, повторювані шаблони та структуру. Або вони можуть взяти трек і продовжити його до довільної довжини, реміксуючи музику або створюючи нескінченний цикл.

Цей інструмент Adobe розробила у співпраці з дослідниками Каліфорнійського університету та Університету Карнегі-Меллона. Наразі це дослідницький проєкт, хоча згодом може стати загальнодоступним. Поки що у платформи ще навіть немає інтерфейсу користувача.

«Тож це дійсно зрозуміло: штучний інтелект створює музику з вами на посаді режисера, і ви можете з цим робити багато речей», — розповів керівник відділу досліджень аудіо та відео штучного інтелекту Adobe Гаутем Майсур. «[Інструмент] створює музику, але [також] дає вам різні форми контролю, щоб ви могли випробувати щось. Вам не обов’язково бути композитором, але ви можете висловити свої музичні ідеї».

Майсур заявив, що Adobe, як правило, розробляє свої інструменти генеративного штучного інтелекту для даних, які знаходяться під ліцензією або у відкритому доступі, щоб уникнути потенційних проблем з інтелектуальною власністю. Він додав, що Adobe працює над технологією водяних знаків, щоб допомогти ідентифікувати аудіо, створене Project Music GenAI Control, але визнав, що робота над цим ще триває.

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Джерело: techcrunch

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