Firefly — всім і кожному. Adobe відкрила комерційний доступ до генеративного штучного інтелекту

Нове покоління генеративного ШІ Adobe Firefly вийшло з бета-тестування і тепер доступне для комерційного використання в Adobe Creative Cloud, Adobe Express і Adobe Experience Cloud.

Adobe Firefly має мультимодальний характер і може створювати аудіо, відео, ілюстрації, шрифти та 3D-моделі за текстовими підказками. Зараз користувачам доступні векторне перефарбовування Illustrator, ефекти експрес-перетворення тексту на зображення та інструменти Generative Fill Photoshop.

Досліджувати генеративні можливості інструменту користувачі зможуть й в окремому вебдодатку Firefly – без оформлення передплат Adobe Creative Suite (він буде включений в Creative Cloud разом з Adobe Express Premium).

Adobe Firefly для бізнесу також стає загальнодоступною, що може особливо зацікавити компанії, які шукають комерційно безпечну генеративну модель штучного інтелекту – оскільки Firefly навчалась на контенті Adobe Stock та творах, не захищених авторським правом. Додатково Adobe анонсувала розробку інструментів, що допоможуть брендам створювати специфічний для їхнього стилю контент.

Увесь контент, створений за допомогою функцій Firefly, буде позначений спеціальною «‎цифровою етикеткою» з метаданими авторства та позначкою «‎створено ШІ». Мітка зокрема відображає таку інформацію як назва об’єкта, дата створення, інструменти, які використовувались, а також будь-які внесені зміни.

Adobe також представляє нову систему на основі кредитів, які користувачі можуть «заробити», щоб отримати доступ до найшвидших робочих процесів на базі Firefly. Платні плани вебпрограми Firefly, Express Premium і Creative Cloud включатимуть щомісячний розподіл генеративних кредитів, а підписники усіх програм Creative Cloud отримають 1000 кредитів на місяць.

Користувачі все ще зможуть створювати контент у Firefly, якщо перевищать свій кредитний ліміт, хоча програма працюватиме повільніше. Також можна придбати додаткові пакети передплати Firefly Generative Credit за ціною від $4,99.

Відтепер учасники Adobe Stock зможуть отримати додаткову винагороду – якщо дозволять використовувати свій контент для навчання ШІ. Розмір виплати залежатиме від того, як часто вони вносять твори й надаватиметься як бонус до наявних виплат роялті. Попри те, що Adobe не ділиться приблизними цифрами, у компанії наголосили на тому, що сума є «значущою».

Джерело: Adobe, The Verge