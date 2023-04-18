ШІ-інструменти Adobe дозволять редагувати відео за допомогою тексту та генерувати музику і звукові ефекти

У березні Adobe анонсувала програмне забезпечення Firefly — нове покоління генеративного ШІ, яке використовуватиметься в Photoshop, After Effects і Premiere Pro для створення шрифтів та зображень. У понеділок компанія оголосила, що додасть у програми й функції синтезу відео та звуків.

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На демонстрації «Firefly for Video», опублікованій в блозі Adobe, інструмент генерує фоновий саундтрек, звукові ефекти, змінює візуальний фон на відео тощо. Серед іншого нові ШІ-функції дозволяють покращити кольори відзнятого матеріалу, створити анімований текст та логотип за допомогою простих текстових підказок.

Подібні функції медіаредактор Runway анонсував ще у вересні, хоча і повністю не виконав обіцянки, представлені в тизері. Тож до анонсів Adobe теж можна ставитися з недовірою, поки продукт не отримає кінцевий користувач.

Минулого тижня Adobe також оголосила про запуск функції редагування відео за допомогою стенограм в Adobe Premiere Pro вже у травні — це дозволить користувачам обрізати та змінювати порядок відео на основі автоматично виявлених розшифровок мови, отриманих із кліпів. Ось як Adobe описує цю функцію:

«Редагування на основі тексту автоматично аналізує та транскрибує кліпи, щоб редактори, продюсери та асистенти могли просто копіювати та вставляти речення в будь-якому порядку й миттєво бачити їх на часовій шкалі. Розшифровку можна переглянути у вікні стенограми, щоб визначити точні слова та фрази».

Adobe заявляє, що програмне забезпечення для ШІ-редагування відео почне розгортатися «пізніше цього року» — тоді ж користувачі зможуть випробувати інші функції Firefly (створення шрифтів, зображень, аудіо та 3D-моделей), попередньо зареєструвавшись. Нині проєкт перебуває на стадії закритого бета-тестування.

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Компанія зазначає, що подібні інструменти будуть особливо корисними у кіноіндустрії. Цього року програми Adobe допомогли «оживити» 10 фільмів, номінованих на «Оскар», у тому числі переможця у категоріях найкращий монтаж та найкращий фільм «Все завжди і водночас».