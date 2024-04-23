Adobe «прокачала» Photoshop — і додала генеративний штучний інтелект Firefly Image 3

Adobe додала кілька нових інструментів генеративного штучного інтелекту до своєї програми Photoshop. Вони покликані надати користувачам додаткові способи керування задумами, які вони створюють. Завдяки новій базовій моделі Adobe Firefly Image 3 ці нові інструменти доступні в бета-версії настільної програми Photoshop і стануть загальнодоступними «пізніше цього року».

Інструмент Reference Image використовує завантажені користувачами зображення, щоб надихнути ШІ на створення результату, зіставляючи подібні елементи за стилем і кольором. Наприклад, замість того, щоб неодноразово налаштовувати швидкий опис, як-от «синя старовинна вантажівка з квітковими наклейками», користувачі можуть замість цього надати еталонне зображення, яке Photoshop використовуватиме як орієнтир.

Очікується, що користувачі матимуть права на використання зображення, яке вони надають як приклад. Відповідна вимога буде позначена під час першого використання інструменту, і компанія працює над універсальним тегом «не навчатися» для ініціативи Adobe Content Authenticity Initiative, який також блокуватиме використання зображень як прикладу. Зображення, завантажені як довідкові матеріали, не використовуватимуться для навчання Firefly. Adobe стверджує, що цей новий інструмент створення зображень за прикладом «безпечний для комерційного використання». Це одна з суттєвих переваг, які, за словами Adobe, має Firefly перед конкуруючими генеративними моделями ШІ.

Ще один генеративний інструмент – Generate Background – замінює та створює нові фонові зображення для таких речей, як фотографія продукту. Водночас Enhance Detail підвищує різкість і робить зображення чіткішими.

Онлайн-курс "Комунікаційний менеджер" від Skvot. Ви отримаєте скіли комунікації, сформуєте CV та розробите власну one page strategy. Для своєї карʼєри та успішного масштабування бренду. Програма курсу і реєстрація

Generate Similar використовує одне з трьох зображень, згенерованих інструментами Photoshop Firefly, як еталон для створення схожого на вигляд вмісту. А функція Generate Image дозволяє користувачам, починаючи з порожньої сторінки, створити ціле зображення з текстового опису.

Модель Adobe Firefly третього покоління має можливості генерації зображень вищої якості порівняно зі своєю попередницею. Вона також доступна в загальнодоступній глобальній бета-версії, яку кожен може спробувати за межами Photoshop через вебпрограму Firefly. Adobe каже, що їх остання модель Firefly забезпечує «фотореалістичну якість, як ніколи раніше, з кращим освітленням, позиціюванням і увагою до деталей». Firefly Image 3 краще, ніж попередня модель Firefly, розпізнає довгі описові текстові підказки та може відтворювати чіткіший текст на створюваних зображеннях.

Онлайн-курс "Комунікаційний менеджер" від Skvot. Ви отримаєте скіли комунікації, сформуєте CV та розробите власну one page strategy. Для своєї карʼєри та успішного масштабування бренду. Програма курсу і реєстрація

Окрім генеративного ШІ, Adobe також додає до Photoshop нові стандартні інструменти, які можуть пришвидшити творчі процеси. До них відноситься Adjustment Brush, який дозволяє користувачам Photoshop вносити неруйнівні зміни, наприклад коригувати колір, до певних частин зображення. Також є нові Adjustment Presets, які можуть швидко змінювати зображення за допомогою фільтрів, і вдосконалений Font Browser, який надає користувачам доступ у режимі реального часу до понад 25 тис. шрифтів у хмарі Adobe, не виходячи з програми Photoshop.

Джерело: The Verge